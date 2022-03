8 de 10

La actriz posaba por primera vez en público desde ella misma anunciase su embarazo y así declaró a los medios cómo se sentía en estos momentos tan especiales de su vida. "Es la mejor noticia del mundo. Estoy feliz, estamos felices. Me ha permitido trabajar, me ha permitido todo. De hecho, terminé ayer de rodar una serie y he estado muy en forma, ni una náusea ni nada", expresaba la actriz, que presentaba 'El test' junto a Blanca Suárez.