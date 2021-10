Marta Cibelina ('Los Borbones y el sexo'): "Juan Carlos nunca tomó viagra. Funciona perfectamente"

Bajo el título Los Borbones y el sexo. De Felipe V a Felipe VI (La Esfera de los Libros) la afiladísima pluma de la siempre brillante y ácida Marta Cibelina disecciona todo el árbol genealógico de la primera familia de España desde el punto de vista del sexo, la pasión, los secretos de alcoba y, cómo no, el amor.

Desde el furor sexual de Felipe V a "los glúteos del Julio Iglesias de las monarquías": el rey emérito Juan Carlos de Borbón (83 años). La obra recoge infinidad de curiosidades no contadas hasta ahora, tanto de los Borbones actuales como de los primeros miembros de la dinastía.

Y se publica, casualmente, en un momento en el que la sexualidad de los Borbones, en concreto la del rey Juan Carlos, ha sido objeto de debate en el Congreso de los Diputados tras la polémica declaración del comisario Villarejo en la que afirmó que "el CNI inyectó hormonas femeninas e inhibidores de testosterona" al jefe del Estado porque era "un problema" que "este hombre" fuera tan "ardiente".

EL ESPAÑOL se ha citado con la autora de Los Borbones y el sexo y con ella ha hablado largo y tendido sobre el emérito, su personaje histórico favorito y también sobre el rey Felipe (53) y la reina Letizia (49).

Marta Cibelina, autora de 'Los Borbones y el sexo' (La Esfera de los Libros). Bernardo Paz

Vaya momento para publicar un libro llamado Los Borbones y el sexo, ¿no?

Nadie me creía, pues ahí lo tienes. El rey Juan Carlos nunca tomó viagra. Un señor con 80 y tantos años lo puede hacer perfectamente tres veces al día. He callado muchas bocas. Me encantó que Villarejo dijera eso. 'Pero ¿cómo se le va a levantar a esta edad?', me decían. Efectivamente, hasta el punto de que le estaban dando hormonas sin que él lo supiera, que eso ya me parece bastante grave. Me parece muy mal. Esto también demuestra que, en un momento dado, los Reyes pueden llegar a ser meros muñecos. ¿Hasta qué punto era poderoso tan Juan Carlos si manejaban hasta su sexualidad? Lo que yo sé es que funciona en la cama. Me lo dijo un amigo suyo. Jamás necesitó viagra. Tomará ajo, sí, no porque sea afrodisíaco, pero bueno... guindilla, quizá. Él se cuidaba y ha llevado una vida a cuerpo de rey. Es un privilegiado.

Realeza y sexo son dos conceptos que casan y funcionan de maravilla en el mundo digital... ¿Por eso eligió estos dos temas para su libro?

Yo siempre quise estudiar Historia, pero me quedé en Periodismo. La realidad es que fue un brainstorming con la editorial. Abordar a los Borbones desde el punto de vista del sexo es interesante siempre y, llegando desde Felipe V hasta el VI es la primera vez que se hace. No lo hicimos por vender, es que el enganche es bueno. Los mejores profesores de Historia que he tenido me han enseñado por las anécdotas. En la cama se han tomado decisiones muy importantes...

¿Hay algo que se haya callado?

Muchísimas cosas. Este libro lo he escrito muy cerca de La Granja en Otero de Herreros. Me ha venido muy bien hacerlo allí. Y te diré que por esa zona hay muchísima gente con un aspecto borbónico alucinante: pelo rizado, ojos azules, la típica nariz... No quiero decir que sean hijos de Juan Carlos o de Carlos IV, pero los rasgos borbónicos son difíciles de ocultar.

¿Quién es el personaje más interesante o al que más le ha gustado descubrir sexualmente tras la investigación para este libro?

El más interesante ha sido el emérito. Es que es insuperable. No hay otro como él. Es un campeón. Todos los demás, pues Fernando VII es un poco depravado, Carlos III llevaba una vida bastante normalita, Felipe V es interesante porque era un adicto sexual, Isabel II también es interesante. Te diré que no tenía páginas este libro para desvelar todas las historias de Isabel II y sus amantes.

¿Qué pasa con la homosexualidad o la bisexualidad entre los Borbones? ¿No existe? ¿No hay valor para abordar eso? ¿O con los gustos algo menos convencionales como que a algún rey le guste, por ejemplo, las mujeres transexuales?

No me consta, no me consta. Ha habido homosexuales, evidentemente, en la Familia Real, en los Borbones. Pero no me consta que haya habido ningún rey que haya tenido un lío con una mujer transexual... A ver, si nos remontamos al hermano de Luis XIV... pues sí, era homosexual, pero de lo demás... Homosexuales ha habido muchos, pero no es un tema del que suela hablar normalmente. Estaba el infante Luis Fernando de Orleans, que era un valiente. Desde luego llamarlo "mariquita" para llamarlo "cobarde" era un tremendo error.

Dice en su libro que lo del sexo, lo de la fogosidad, es una cuestión genética. ¿Ha heredado Felipe eso de Juan Carlos?

A ver, Felipe no es como su padre, evidentemente. Felipe es un hombre sexualmente activo, pero no ha salido al padre. Son completamente distintos, aunque Felipe ha tenido muchas novias. Muchas más novias de las que se le atribuyen. Hasta una valenciana que no quería ser reina y que pasaba olímpicamente. De esa nunca se ha escrito nada hasta ahora.

Y con todo lo fogoso que dicen que ha sido el rey Juan Carlos, ¿qué hay de cierto en eso de sus hijos secretos? ¿Será cierto alguno?

Albert Solà es una fotocopia del rey Juan Carlos. Es como el hijo de Julio Iglesias. Es que son idénticos. No hace falta que te responda a la pregunta. Es que, míralo, ¿qué ves? El parecido es absolo... Yo no digo nada, pero Albert Solà se parece más a Juan Carlos que el propio Felipe.

¿Ha sabido la reina Sofía con quien estaba casada desde el principio? Es decir, ¿ha sido conocedora de las infidelidades de Juan Carlos y ha aguantado por la Corona?

Hombre, se enteró muy pronto. Estaba ella embarazada de Elena cuando empezaron los rumores de que lo habían visto a él con otra. Desde el principio... lo que pasa que al principio ella no querría creerlo. Lo típico de que eres el último en enterarte, pero ella lo sabía.

¿Sofía sigue enamorada de Juan Carlos?

No creo que siga enamorada. Puede que haya un cariño y más que nada hasta piedad por cómo lo esté pasando él. A mí me consta que siguen tenido trato. Ha habido tantas humillaciones. Puede que le hayan criticado mucho por el tema de Corinna, del dinero, por todo eso, pero el gesto más feo fue cuando en la catedral de Santiago le pegó un manotazo delante de todo el mundo. Hubo un partido de fútbol donde jugaba la Selección Española, un partido internacional, en el que ella fue a darle un beso y él la rechazó delante de todas las cámaras. Ese tipo de maltrato público no se debe tolerar, aunque seas reina.

¿Habría aguantado Letizia lo mismo que Sofía?

No. Ni de broma. No. Es que no me planteo ese caso. A ver, la gente puede tener infidelidades, pero una cosa es un traspié y otra cosa es llevar una vida paralela, que es lo que hacía Juan Carlos. Una cosa es unos cuernillos, que no digo que existan, ojo, en el matrimonio de Felipe y Letizia, pero es que lo de Juan Carlos... Aparte, el riesgo es muy grande. Imagínate lo que podría ser que la reina Letizia se divorciase porque el Rey se ponga los cuernos y se vaya como Meghan Markle a Estados Unidos, que ella habla perfectamente inglés, es guapa, periodista, y se ponga de colaboradora de Oprah Winfrey sacando todos los secretos de las monarquías europeas. No. El rey Felipe no nos ha salido promiscuo. A Letizia le ha tocado la lotería con el rey Felipe.

