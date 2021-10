Blanca de Borbón ultima su viaje a Abu Dabi: los obsequios para Juan Carlos y el patrocinador de su viaje

Fue a principios del mes de octubre cuando EL ESPAÑOL se hizo eco del viaje que Blanca de Borbón (62 años), la hija del fallecido Leandro de Borbón y Austria, va a realizar próximamente a Abu Dabi para visitar a su primo, el rey emérito Juan Carlos (83).

Lo hará para "darle un abrazo" y convencerle de que regrese a su país. Retomar la relación familiar es el objetivo; un emotivo reencuentro privado entre primos. Este desplazamiento se encuentra enmarcado en la promesa que Blanca le hizo a su padre, Leandro, antes de su fallecimiento.

Una última voluntad, un íntimo deseo del infante que Blanca añadió, desde la muerte de su padre en junio de 2016, a una titánica lucha para que Leandro de Borbón, enterrado en el cementerio de La Almudena (Madrid), repose en El Escorial, en el Pabellón de los Infantes. Será en noviembre cuando Blanca de Borbón realice, desde el corazón, esta "peregrinación", como le gusta llamarla a ella. Ahora, este periódico conoce en exclusiva nuevos detalles de este viaje.

La hija de Leandro de Borbón en una fotografía facilitada a este periódico.

Según la información que se hace llegar desde el entorno más próximo a Blanca de Borbón, esta viajará con la compañía Qatar Airways -un vuelo con escala- y su intención es instalarse en un hotel cercano a la villa donde hace vida el emérito Juan Carlos. Esta misma fuente desliza que Blanca entregará dos importantes y emotivos obsequios a su primo hermano Juan Carlos: "Dos cuadros de su padre, Leandro de Borbón". Unas pinturas con un gran calado emocional. Otro de los datos que maneja este periódico es la identidad de la persona que financiará este viaje. Se trata del empresario Antonio Durán, CEO La tienda del espía y Bodega del Humor, un nombre muy conocido en el mundo celebrity y empresarial. Este empresario será el encargado de patrocinar este desplazamiento tan significativo y emotivo para Blanca de Borbón. Según se incide al otro lado de la línea, la hija de Leandro de Borbón no desea darle demasiada publicidad a este viaje: no existe ningún interés más allá del emocional. Solo un reencuentro familiar, cargado de emoción, entre dos primos. La idea inicial no surge de ella, sino de una reconocida periodista experta en Casa Real, Carmen Duerto, pero en cuanto se le comunica a finales de verano Blanca ni lo duda.

Se pone el foco en recuperar el tiempo perdido con el monarca emérito. Para ello, Blanca tiene la firme intención de desplazarse a los Emiratos Árabes durante "unos días indeterminados". Una vez allí, Blanca solicitará una audiencia para poder verlo y charlar con él. Quiere y anhela un encuentro "privado y sentimental".

La hija de Leandro está con el "corazón roto" desde que Juan Carlos se fue para no volver. No entiende ni encuentra justa aquella partida. Según se confía, Blanca solo tiene un pensamiento a este respecto: "Si él llega a morir fuera de España, no tendría perdón de Dios".

Blanca de Borbón en una imagen reciente. EL ESPAÑOL

Se puntualiza en conversación con este periódico que, en efecto, Juan Carlos se siente solo allí: "Tiene muchas ganas de ver a su gente, a personas de España". Cuenta una persona que conoce a la perfección a la familia, y a Blanca en particular, que la relación entre Blanca y Juan Carlos nunca fue cercana. No por ello tuvo que ser mala; tan solo inexistente.

Fue Leandro quien más cerca estuvo de Juan Carlos y, sobre todo, de la reina Sofía (82). Al cierre de este artículo, se incide en que Blanca de Borbón está esperanzada con esta "peregrinación", con el viaje a Abu Dabi.

Decir que Blanca de Borbón rompió moldes y estigmas con su participación en realities de televisión. La primera Borbón en hacerlo. Fue finalista del concurso Acorralados, en la edición que ganó Nagore Robles (38). Coincidió en este reality televisivo de Telecinco con celebrities como Regina Do Santos (71), Leticia Sabater (55), Bárbara Rey (71) y El Dioni (71), entre otros.

[Más información: Blanca de Borbón, prima del rey Juan Carlos, viajará a Abu Dabi: el motivo y la promesa a su padre]

Sigue los temas que te interesan