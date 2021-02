Por qué las 'royals' son las nuevas embajadoras de las firmas de lujo: un acertado plan y el regreso de una era

Chanel, Dior o Dolce & Gabbana han iniciado una nueva estrategia: apostar por las royals para que ejerzan de embajadoras de marca. En concreto, por Carlota Casiraghi (34 años), Beatrice Borromeo (35) y Lady Kitty Spencer (30), respectivamente. Se trata de un plan muy acertado por la importancia que tienen estas tres mujeres a nivel internacional y de un trabajo que rescata la estrecha relación que han mantenido las firmas de alta costura con la realeza, desde los tiempos de Grace Kelly.

En su momento, la actriz y princesa de Mónaco fue imagen de Dior, la marca que ahora cuenta con Beatrice Borromeo como embajadora. Según ha explicado la casa francesa, la italiana ha sido seleccionada por su feminidad y por ser un "icono de elegancia". Mientras tanto, su cuñada Carlota desempeña el mismo rol en Chanel, la firma a la que ha estado vinculada desde su adolescencia y con la que su madre, Carolina de Mónaco (64), ha forjado una relación de confianza y amistad.

Beatrice Borromeo como embajadora de Dior. Instagram

Pero la casa real monegasca no es la única que está destacando en la industria de la moda. La aristócrata y sobrina de Diana de Gales, Lady Kitty Spencer, también ha fichado como embajadora global de Dolce & Gabbana, firma que la ha vestido en los eventos más exclusivos de la alta sociedad. Louis Vuitton ha seguido esta misma línea y a finales del año pasado presentó en redes sociales su nueva campaña para dar a conocer los bolsos Capucines, bajo la imagen de Olympia de Grecia (24 años), la sobrina nieta de la reina Sofía (82).

Según ha explicado a JALEOS Jesús Reyes, experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, el hecho de ver a la realeza como principal imagen de la alta costura data del pasado. Sin embargo, se había dejado a un lado con la llegada las top models en la década de los 90 y recientemente con el fenómeno de las influencers.

El también estilista asegura que se trata de una acertada estrategia porque "una casa real y sus royals serán icónicas para siempre. En cambio, la fama de una top o influencer será pasajera y momentánea". En su opinión, las firmas de lujo no pueden tener mejores embajadoras que aquellas mujeres que forman parte de icónicas monarquías como la monegasca.

Carlota Casiraghi como embajadora de Chanel. Instagram

Letizia, embajadora indirecta

Si bien Carlota Casiraghi, Beatrice Borromeo, Lady Kitty Spencer u Olympia de Grecia han fichado como imagen de la alta costura, Jesús Reyes explica a este periódico que hay otro tipo de vínculo entre las marcas de lujo y la realeza. Tal es el caso de Letizia (48), quien ha forjado una estrecha relación con Carolina Herrera. De acuerdo con el experto, se trata de "una alianza perfecta entre una diseñadora que sabe guardar pleitesía a la esposa de Felipe VI (53) y, por otro lado, una Reina que ha encontrado en esta firma de moda los diseños perfectos para parecer una mujer de vanguardia y a la vez elegante".

Letizia con uno de sus 'looks' favoritos de Carolina Herrera. Gtres

Aunque Letizia no forma parte de ninguna campaña publicitaria, su forma de vestir es tendencia y sirve de inspiración para muchas mujeres. No solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. A pesar de que en el último año se ha mostrado muy ahorrativa en lo relativo a sus atuendos, apostando por un sinfín de looks reciclados, la Reina no ha dejado de dar lecciones de estilo en cada una de sus salidas. Al menos, según la prensa italiana, quien alaba reiteradamente su buen gusto.

Lo mismo está ocurriendo con sus hijas, Leonor (15) y Sofía (13), quienes a su corta edad ya están marcando tendencia alrededor del mundo. La juventud alemana se ha rendido ante el estilo personal de cada una de las hermanas, que se ha hecho mucho más notorio en los últimos meses. Recientemente, el estilista profesional José Carlos de la Osa, colaborador de la prestigiosa agencia Ana Prado Management, expicaba a este periódico que ambas "son guapas, atractivas, delgadas, con piernas largas y con un pelo rubio maravilloso". Sus buenos genes y su delicado y risueño rostro hacen que cualquier prenda luzca perfecta en ellas. "Por su buena fisonomía y altura les favorecen todos los colores. Siempre intentan destacar con sus estilismos, sobre todo, sus esbeltas piernas y su preciosa melena", comentaba.

[Más información: Beatrice Borromeo, la periodista de los Grimaldi que ficha como imagen de Dior: sus múltiples facetas]