Mireia Varela, ex de Gabriel Rufián, consigue el trabajo de sus sueños tras su año más difícil

El 1 de enero de 2020, Mireia Varela (36 años) estalló en sus redes sociales y confesó todo el dolor que estaba sufriendo tras su separación de Gabriel Rufián (38). Aquellas 212 desgarradoras palabras conmocionaron a sus seguidores y sus sucesivas publicaciones a principios del 2020 siguieron mostrando su parte más vulnerable y humana ante el desamor. Sin embargo, poco a poco retomó su vida, se centró en la felicidad de su hijo en común y empezó una búsqueda activa de trabajo. Por fin, en pleno 2021, ha conseguido el puesto que siempre había soñado.

Tras meses de incertidumbre por la pandemia mundial y pese a la difícil situación del sector laboral que atraviesa el país, Mireia ha logrado añadir a su ya importante currículum un hito muy relevante para ella: convertirse en profesora de universidad. Y no de un centro cualquiera. Varela imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Este martes 23 de febrero tuvo su primer contacto con los estudiantes y se presentó ante ellos como su nueva profesora de la asignatura de Literatura Española. Como es obligatorio, la filóloga acudió con la mascarilla reglamentaria y con una ilusión ferviente que podía percibirse en el brillo de sus ojos.

Mireia Varela, en su primer día de clase como profesora en la Universidad Autònoma de Barcelona. RRSS

Después de años preparándose y nutriendo su expediente de títulos de gran relevancia en su campo, al fin ha podido realizar su sueño y tener un aula entera solo para ella. Por lo que firma así un comienzo de 2021 que nada tiene que ver con sus dos últimos inicios de año, tal y como la propia Mireia confesó mediante el devastador texto que compartió en su perfil de Instagram hace ya 13 meses.

"Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor. He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren", expresó sin tapujos en sus redes.

Se trataba de una emotiva carta en la que hablaba de Gabriel Rufián. Mireia Varela y el político mantuvieron una relación de casi diez años y fruto de su amor nació el único hijo de la pareja, Biel, que el pasado 12 de octubre cumplió 9 años de edad.

Amante del español y el flamenco

Debido a sus orígenes andaluces Varela es una gran amante de las sevillanas. Y así lo ha demostrado en más de una ocasión a través de sus redes sociales. Lo cierto es que el baile es tan solo un pasatiempo para Mireia. La joven es graduada en Lengua y Literatura española, cuenta con un máster en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es doctorada, con su tesis Silencio en Max Aub.

Lo que más adora en esta vida es seguir aprendiendo y enseñar. Ese afán la ha llevado a colaborar en proyectos como El Corpus del Español del Siglo XXI de la Real Academia Española y se ha convertido en integrante del Grupo de Estudios del Exilio Literario -GEXEL-, cuyo objetivo principal es "reconstruir la memoria histórica, cultural y literaria del exilio español de 1939". No solo plasma su sapiencia en estos cursos y a través de sus logros académicos, Mireia dispone de su propio blog personal, donde vuelca sus inquietudes y reflexiones, Esos locos filológos.

Además de su pasión por la lengua hispánica, tampoco descuida el catalán y se ha encargado de divulgarlo por diversas vías: ha sido articulista en los periódicos El Matí Digital y Món Terrassa y también ha sido locutora en el programa Más que Twitter, espacio de actualidad política y cultural que compartió con Rufián y otros miembros de ERC.

