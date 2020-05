La última ocurrencia de Mireia Varela, ex de Gabriel Rufián: adopta un perro y lo llama Rufi

Mireia Varela (35 años), expareja de Gabriel Rufián (38) y madre de su único hijo, Biel (8), parece que continúa sin olvidar al portavoz de ERC en el Congreso. Hace ya dos años que su historia de amor terminó, pero ella no pasa página a tenor de los continuos mensajes encriptados que publica en su red social, en la que se muestra más activa que nunca. Si bien hace unos días la propia Mireia anunciaba, rota de dolor, que había sufrido un desengaño amoroso -haciendo entender que, por fin, se había olvidado del padre de su hijo-, ahora lo ha vuelto a hacer: lanza una nueva bala directa contra su ex.

A través de su Instagram, Varela ha desvelado que hay un nuevo miembro en la familia: ha adoptado un perro de la Asociación Galguetes, un galgo español, al que ha decidido llamar Rufi. Un claro guiño envenenado a su ex, como han puesto de manifiesto algunos de sus seguidores. "Después de los seis meses de rigor... ¡Ya es oficial! Rufi, Biel y mamá. Donde caben dos, caben tres", ha posteado junto a una imagen de la cartilla sanitaria del animal y una de las patas del galgo.

Horas más tarde, Mireia ha publicado su primera fotografía junto a Rufi y ha animado a sus seguidores a que vean este fin de semana el documental, Yo, galgo: "Durante este fin de semana se podrá ver en abierto el documental Yo, galgo. Se trata de un documental de investigación sobre una de las razas caninas que padece mayor maltrato: el galgo. Un largometraje sobre la vida en los pueblos de una España profunda, bella y cruel a veces. Mediante la historia de una joven galga de regreso a España llamada Bacalao, se relata el viaje de vuelta a casa tratando de responder a la pregunta: ¿Qué hubiera sido de Bacalao en otras manos?".

Sus otras 'pullas' a Rufián

Esta no es la primera vez que la ex de Rufián lanza estos mensajes subliminales al político. El pasado mes de febrero Varela demostraba, una vez más, que le era imposible olvidarse de su historia de amor. Y lo hacía poniendo tinta en su piel. Se tatuó la ecuación de Dirac, padre de la Teoría de Cuerdas. Ella misma explicó el porqué: "La teoría de Dirac proclama que si dos sistemas interactúan durante un cierto período de tiempo y luego se separan, se podrá describir como sistemas separados, pero, de algún modo, guardan una estrecha relación. A pesar de la distancia, su conexión será instantánea. Es lo que se conoce como fenómeno del entrelazamiento cuántico o conexión cuántica". Otro dardo encriptado.

Gabriel Rufián, Mireia Varela y el pequeño Biel.

De este modo, parece que la filóloga nunca duda en compartir públicamente cada paso que da en lo que respecta a su pasada relación y su forma de (no) afrontarlo en el presente. Además de este tatuaje, también el pasado mes de febrero Varela le enviaba un demoledor mensaje a la actual pareja de su ex, Marta Pagola (37). Mireia decidió dar un dudoso regalo a su ex en la víspera del 38 cumpleaños del político. Solo un día antes de que Gabriel Rufián soplara las velas, Varela quiso enviar una canción muy clara a la nueva novia de su ex. La pieza en cuestión se titula A ella, está cantada por Karol G y habla con transparencia de lo que, según Mireia, va a vivir Marta Pagola al lado del portavoz de Esquerra.

Mireia Varela compartió con sus 2.319 seguidores en Instagram la nueva incorporación a su playlist de Spotify y reproducía una frase de la canción con la que no disimula el mensaje que quiere enviar: "que si fue así conmigo...". Y es que ninguna palabra de esta composición musical está exenta de connotación. Es un canto directo a una expareja y a su nueva conquista, y la cantante envía una especie de carta a modo de advertencia a la mujer que ha entrado ahora en el corazón de su ex.

En la actualidad, con la adopción de su nuevo perro Rufi, Mireia vuelve a reencontrarse con los fantasmas de su pasado. Una situación que se ve agravada por su nuevo desengaño sentimental, como ella mismo contó en su red social: ""Me siento cada noche en el borde de la cama esperando una llamada, un mensaje que sé que no va a llegar y me siento tan idiota, tan débil otra vez... Es verdad que puedo comer, reír, ver la televisión (menos películas de amor), salir a la calle sin llorar... Pero todo lo hago con un vacío en el pecho y con la apatía de saber que estoy fingiendo. Me engaño a mí misma, no estoy fuerte, solo hueca por dentro. Te extraño. Extraño ese corazón verde en mis notificaciones de ‎WhatsApp. Extraño esa forma de decir 'que va' tan característica tuya y que aún me arranca una sonrisa entre tanta lágrima. 'Que va, que va'... Extraño esos 'te quieros' espontáneos tras la cortina de la ducha que me hacían enmudecer durante minutos. Extraño discutir de cómo íbamos a arreglar el desastre del mundo".

Para concluir, el golpe final: "La gente dice que cuando echamos algo en falta tendemos a idealizarlo. A mí no me ha hecho falta. Hasta los defectos que tuvieras (que alguno tendrías) eran perfectos para mí. Yo lo quería todo: lo bueno y lo no tan bueno. De eso se trata querer a alguien. Cuando quieres a alguien lo quieres con todo. Así te quería yo: con todo".

Como filóloga y apasionada de la Literatura Hispánica, Mireia nutre de poemas escritos por ella misma sus redes sociales. El último que ha compuesto parece tener un claro destinatario, teniendo en cuenta que sigue utilizando el corazón verde -el color de Vox- y las palabras "qué va, qué va", códigos íntimos que tenían entre ellos. Los versos dicen lo siguiente: Quizás el amor sea / seguir escribiéndote / en todo momento /a sabiendas de que / ni siquiera me leerás.

Tal y como ella misma comentaba junto a la bonita fotografía de los versos escritos a mano, se trata de "versos confinados". "Disculpe las horas, mi corazón pregunta por usted, ¿qué le digo? - Que se acueste", han sido las palabras con las que Mireia Varela ha acompañado a la instantánea, añadiéndole el hashtag #avueltasconelcuaderno y el corazón verde que hoy permanece roto en mil pedazos.

