Antonio Banderas, contra la prensa en su salida a correr: "Poniéndome la cámara en la cara y sin mascarillas"

Este sábado 2 de mayo se ha hecho efectiva la nueva medida del Gobierno dentro del estado de alarma que permite salir a la calle y hacer deporte en determinadas franjas horarias. Sin duda, un gran estímulo para los españoles en esta nueva etapa de desescalada en la lucha contra el coronavirus.

El actor malagueño Antonio Banderas (59 años) ha sido uno de los miles de ciudadanos que ha salido de casa por primera vez, en esta ocasión para correr. Sin embargo, lo que parecía un día feliz y relajado se ha visto truncado por el comportamiento irresponsable de los fotógrafos que lo han seguido en su recorrido: iban sin mascarillas y no han respetado la distancia de seguridad.

Primera salida a correr tras el #confinamiento. Primer encuentro, paparazzis sin mascarilla poniéndome las cámaras en la cara. Seguiré confinado. — Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 2, 2020

Banderas se ha mostrado tremendamente enfadado a su vuelta a casa y no ha dudado en utilizar su Twitter para 'denunciar' la situación que ha vivido. No por el hecho en sí de que la prensa lo persiga, sino más bien por el comportamiento de esta y, en su opinión, por la falta de medidas de protección. Y es que, el intérprete se ha topado con un panorama que lo ha indignado sobremanera: "Primera salida a correr tras el #confinamiento. Primer encuentro, paparazzi sin mascarilla poniéndome las cámaras en la cara. Seguiré confinado".

El apoyo de Echevarría.

De este modo, y ante el momento un tanto desagradable que le ha tocado vivir en su primera salida de casa, Antonio lo tiene claro y se quedará confinado a partir de ahora. No solo son los peajes que, desgraciadamente, ha de pagar por ser un personaje público, sino la irresponsabilidad ciudadana que, a tenor de las informaciones que se vierten, continúa no actuando como debiera y no llevando a cabo salidas responsables. Tras hacer pública su indignación, Banderas ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo, también de personajes públicos, como ha sido el caso de Paula Echevarría (42), quien a través de un Stories de Instagram se ha solidarizado: "Gracias, Antonio Banderas, por compartirlo. Respeto. Confinamiento para todos". De lo cual se puede colegir que a la pareja de Miguel Torres (34) le habría ocurrido una situación similar".

Apoyo masivo en Twitter

¡Qué panda de irresponsables! Madre mía... Paciencia... 💪 — Chincheto🏴‍☠️ (@chincheto77) May 2, 2020

😓😓😓😓😓😓😓😓😓 — El Monaguillo (@elmonaguillo) May 2, 2020

En serio, ¿se puede ser más imbécil y más aun en estos tiempos que corren donde el distanciamiento social salva vidas? Mucho ánimo Antonio, mucho ánimo. Lástima que, por desgracia, aun quede gente de semejante calaña... — Edu Llore (@EduLlore) May 2, 2020

Así pasa Banderas su confinamiento

El pasado mes de marzo, Antonio Banderas habló desde su encierro en Málaga en el programa El Hormiguero, de Antena 3. Así, el actor se sinceró sobre este confinamiento: "Después de llevar casi 12 días solo, aquí en mi casa, se canceló temporalmente la película que estaba haciendo en Madrid, me bajé a Málaga y mi pareja se quedó atrapada en Suiza. Me estoy dedicando a tareas domésticas como poner lavadoras o cocinar. Hago películas muy raras y arroces muy ricos", explicó el actor, quien contó que "es cierto que estaba rodando con Penélope Cruz. La idea era retomar el rodaje cuanto antes, pero viendo cómo está el panorama va a ser más tarde de lo que pensábamos. Ahora mismo hay gente con una situación mucho peor que la mía y por eso no quiero mucho hablar de mí. La crisis no es solo sanitaria, sino también económica, a ver cómo salimos de esta".

Y no dudó en compartir sus 'secretos' para sobrellevar esta pandemia de la mejor manera posible: "Primero, armarte de paciencia, no perder la calma. Estamos en una situación muy extraña, estamos metidos en un pantano del que no sabemos cómo salir. No tengo la fórmula mágica. He sorteado muchos obstáculos a lo largo de mi vida, pero eso no significa que pueda dar un consejo sobre cómo salir de esto. Tenemos que armarnos psicológicamente porque va a ser fuerte lo que se nos va a venir encima".

Para rematar, Banderas quiso dejar una conclusión esperanzadora: esta crisis sí que nos dejará cosas positivas: "Soy un optimista patológico, lo he dicho muchas veces. Hay dos cosas que salen de esta crisis: nos hemos dado cuenta de que somos muy vulnerables, un bichito ha zarandeado al mundo; y la necesidad que tenemos los unos de los otros, y eso es muy emocionante verlo estos días. A mí me emociona ver el trabajo de toda esa gente que está al pie del cañón, se me saltan las lágrimas al ver a los sanitarios trabajando. No quiero entrar en política ni en nada, pero es muy injusto que no tengan los equipos necesarios y que estén trabajando en esas consecuencias. Creo que de todo eso, del salir a los balcones, quedará un poso".

