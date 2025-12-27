Las mejores guías de vinos: el regalo perfecto para Navidad

Salen todas a principios de noviembre, con el objetivo de que puedan venderse o regalarse durante las Navidades. También sirven para los que buscan comprar vinos para las fiestas o para sus bodeguillas particulares.

La mayoría de las bodegas están suscritas a todas, para ver cómo les han puntuado sus vinos, compararse; y, como siempre, unos presumir y otros cogerse enfados rotundos. Muchos aficionados al vino y profesionales del sector las compran y siguen, porque hablan de los vinos que salen al mercado el año que entra; en concreto, todas son del 2026.

Son indudablemente el mejor instrumento en manos del aficionado para poder estar informado sobre el mundo del vino. Es tal la cantidad de denominaciones de origen, bodegas y marcas que hay en el mercado español, que hasta los más aplicados de los profesionales tienen dificultades para conocer todo lo que hay.

La mayoría incluye, además de los precios de venta al público de cada vino, informaciones útiles sobre las zonas, datos sobre las elaboraciones y sus complementos, e incluso vocabulario de cata. Con alguna de estas guías bajo el brazo, el aficionado curioso puede darse con bastante tranquilidad una vuelta al panorama vinícola español.

Guía Gourmets.

Hay varias en el mercado, y prácticamente todas coinciden, puntos arriba o puntos abajo, en cuáles son los vinos de mayor interés. Califican sobre un máximo de 100 puntos. La decana es la Guía Gourmets que apareció por primera vez en 1983.

La elabora un comité de cata muy numeroso, de unos 21 miembros, que, en cata ciega, es decir, sin saber qué vino se está probando, valoran y puntúan. En concreto, en esta última edición se han catado 4.085 vinos, de los cuales se han comentado y calificado 2.973.

Realmente interesante y codiciada es la Guía Proensa, elaborada por el reconocido periodista del mismo nombre y director de la revista PlanetaVino. Es una guía de autor. Después de catar algo más de 2.500 muestras, ha seleccionado 754 vinos, todos con su ficha de cata, de 245 bodegas. Clasifica sobre 100 puntos, pero solo incluye aquellos que superan los 90.

Guía Proensa.

Uno de los aspectos más interesantes de esta guía es la gran cantidad de información periodística que ofrece, año a año actualizada, sobre cada una de las bodegas que aparecen, con datos sobre los propietarios, orientación de la firma, proyectos que están montando…

Guía Peñín

Otra de las guías más reconocidas es la Guía Peñín. La realiza un comité de cata compuesto por un grupo reducido de especialistas. Esta guía es un auténtico vademécum con la cata de 9.600 vinos de 2.000 bodegas, más de la mitad de las que hay en todo el país.

Muy interesante es la Guía de la revista Vivir el Vino. Una publicación mensual muy bien informada. El jefe de catas de la publicación, Raúl Serrano, degusta unas 2.000 muestras y selecciona 365, uno por cada día del año.

Guía de Vivir el Vino.

Cerraríamos el capítulo de las guías, con la de la Semana Vitivinícola, elaborada en Valencia por el director de esta histórica revista, que lleva más de 50 años en el mercado, Salvador Manjón, y su redactor jefe Vicent Escamilla. Presentan 1.600 vinos y aceites de todo el país.

Semana Vitivinícola.

Se pueden encontrar en librerías y tiendas especializadas, pero lo más fácil es pedirlas por correo electrónico. Su precio está entre 20 y 22 euros, y es un regalo perfecto para el buen aficionado.