Este es el mejor vino tinto de España: se presentó hace solo dos meses y cuesta 15 euros

En un mercado tan competitivo como es el del vino español, es poco habitual que una bodega recién nacida conquiste titulares y altares enológicos. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha logrado ‘Alba Abiega desde Zero’, un tinto ribereño que, con apenas dos meses de vida en el mercado y un precio de 15 euros, ha sido coronado como el mejor vino tinto de España 2024 por debajo de los 15 euros, según la prestigiosa Guía Vinos Gourmets.

La bodega Alba en Ribera, fundada este mismo año, ha irrumpido en el panorama vinícola con una filosofía rotunda: “o salimos al mercado con un gran vino, o no salimos”, explica su creadora, Alba Abiega. Ese compromiso con la excelencia se ha visto recompensado de forma extraordinaria: 96 puntos en la Guía Gourmets, una puntuación sobresaliente que coloca a su primera etiqueta en el podio del Cuadro de Honor Vino Tinto 2024.

Para poner en perspectiva este logro, basta un dato: el equipo de cata de Gourmets evaluó 4.085 vinos a ciegas, de los cuales solo unos pocos alcanzaron esta calificación sobresaliente. Que una bodega con solo cuatro meses de vida se sitúe entre los mejores tintos de España es, sencillamente, un hito sin precedentes.

Alba Abiega desde Zero, el mejor vino tinto de España.

La cata de Gourmets describe un vino rebosante de vida. Su color picota violáceo ya anticipa su perfil fresco y vibrante. En nariz, el abanico aromático es amplio y fragante: fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, ciruela, caramelo rojo, lavanda, jara, espliego, coníferas e incluso un toque de tinta china. En boca es muy frutal, cremoso, balsámico y floral, un tinto que combina juventud y profundidad con una personalidad inconfundible.

La Guía Peñín, referente absoluto en España, también se rindió ante él, otorgándole 91 puntos y una calificación de “Vino Excelente”. Destaca su color cereza oscuro, aromas a frutos rojos, fruta madura, especias y hierbas silvestres, y un paso por boca jugoso, carnoso, de taninos maduros, buena acidez y equilibrio ejemplar.

Alba Abiega, brindando por el éxito.

Gracias a estas valoraciones, ‘Alba Abiega desde Zero’ formará parte del XXV Salón de los Mejores Vinos de España, que se celebrará en diciembre en Madrid. Estar allí no es un gesto simbólico: solo se admiten vinos con 90 puntos o más en la Guía Peñín. El debutante ribereño estará entre ellos, compartiendo espacio con las etiquetas más aclamadas del país.

“Estamos absolutamente felices y emocionados por este reconocimiento”, afirma Abiega. “Nuestro proyecto nace con una filosofía muy clara de calidad, que empieza en nuestro ‘jardín botánico’, como llamamos a nuestra viña, y termina en una botella elegante y especial”.

Agricultura ecológica, autenticidad y mucho mimo

La joven bodega apuesta por la agricultura ecológica y por una elaboración “sin artificios”, donde la viña y la fruta sean las protagonistas. Ese respeto absoluto por el origen está en el corazón de ‘Alba Abiega desde Zero’, un vino que no solo convence por su relación calidad–precio, sino por la honestidad de su propuesta.

En un mercado saturado de etiquetas, este tinto demuestra que aún hay lugar para las sorpresas. Y que, a veces, los proyectos más jóvenes pueden poner en jaque a los gigantes del sector. Por ahora, ‘Alba Abiega desde Zero’ no solo es el nuevo fenómeno ribereño: es el vino que, por 15 euros, ha conseguido ser el mejor tinto de España en 2024. Y promete no quedarse ahí.