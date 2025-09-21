Este cava es el mejor espumoso de España y su precio es de menos de 20 euros

Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva 2019 ha vuelto a ser consagrado como el mejor espumoso de España por la prestigiosa Guía Vinos Gourmets 2026. Un reconocimiento que cobra aún más valor al descubrir que su precio apenas supera los 15 euros y rara vez sobrepasa los 20.

El jurado, formado por miles de usuarios y lectores de la web del Grupo Gourmets, ha votado entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, otorgando a este cava el premio más codiciado. Un espumoso que democratiza la excelencia: refinamiento, historia y carácter sin que el bolsillo sufra.

La magia del Ars Collecta Blanc de Noirs 2019 radica en su singular ensamblaje de tres variedades. La pinot noir del Segrià, que aporta frescor y un potencial de envejecimiento notable. La trepat de la Conca de Barberà, que suma ligereza y expresión aromática y la xarel·lo del Penedès, clásico de la región mediterránea, que otorga estructura y complejidad.

El resultado es un cava de color amarillo pajizo intenso con reflejos dorados y ligeros destellos púrpuras, cuya burbuja fina y persistente dibuja en la copa una corona perfecta. En nariz, sorprende con aromas florales y recuerdos de frutos rojos; en boca, ofrece un equilibrio magistral entre frescura, cuerpo y elegancia.

Cinco siglos de historia en cada copa

Este espumoso pertenece a la colección Ars Collecta, una línea que condensa el legado de casi 500 años de saber hacer enológico de Raventós Codorníu, la compañía que inventó el cava y que hoy lidera el sector a nivel mundial.

Para Bruno Colomer, enólogo de la bodega, este Blanc de Noirs “posee una extraordinaria elegancia gracias a la pinot noir, combinada con una acidez altísima que abre un amplio abanico de experiencias gastronómicas”.

Codorníu Ars Collecta Blanc De Noirs.

No es casual que una casa con quince bodegas en tres continentes y más de 3.000 hectáreas de viñedos haya logrado dar con un espumoso capaz de emocionar tanto a expertos como a aficionados.

Desde 2025, Raventós Codorníu es empresa B Corp, un sello que certifica su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental. Su lema, “Dar valor a la tierra”, se refleja en prácticas agrícolas responsables y en un modelo de negocio que garantiza el respeto al territorio y a las personas.

El espumoso perfecto para cualquier mesa

Con un precio inferior a 20 euros, el Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva 2019 se convierte en una rareza dentro del panorama de los vinos premiados.

Un cava capaz de acompañar desde un aperitivo de mariscos hasta carnes blancas o platos de cocina asiática, siempre con la frescura y versatilidad que se espera de un gran espumoso.

En abril de 2026, durante el Salón Gourmets de Madrid, se entregará el galardón oficial. Pero el reconocimiento más importante ya lo ha obtenido: el de miles de consumidores que lo han elevado al podio de los mejores.