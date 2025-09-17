El vino italiano que une a Leo Messi y Maradona y puedes comprar en España por 70 euros la botella

Lionel Messi tiene su propio vino. Lo elabora MM Winemaker, una empresa del enólogo italiano Marco Maci (Brindisi, 1967) con sede en Ginebra (Suiza), reconocida con más de 500 premios internacionales.

Una de las líneas más populares se llama 'Lionel GOAT 10 Collection' (donde GOAT significa Greatest of All Time, El Mejor de Todos los Tiempos) y está formada por dos referencias principales: los tintos Lionel GOAT 10 Puglia Primitivo IGT y Lionel GOAT 10 Sicilia Syrah IGT.

Ambos tienen una graduación alcohólica del 14% y se presentan en botellas de 750 ml que se distribuyen en España gracias a Bodegas Mandanzos, ubicada en Azagra (Navarra).

Están pensados para maridar con carnes rojas a la parrilla (filetes, costillas, salchichas), platos de pasta italiana, quesos curados como pecorino o parmesano y cocina mediterránea en general.

Se venden a 69,99 euros la botella a través de la web de la bodega, un precio ligeramente superior a los 60,32 euros que cuestan en la tienda oficial de MM Wineamker.

Lionel Collection.

Un vino de leyendas

Marco Maci, fundador y propietario de MM Winemaker, acordó con Diego Armando Maradona sacar juntos un vino, tal y como cuenta el enólogo a Esquire.

De allí surgieron en 2003 los 10 Maradona, unos vinos de uva falangina, aglianico, fiano y greco procedentes de la D.O. Sannio, en Campania.

Aún se pueden encontrar a la venta en páginas especializadas de gastronomía italiana por un precio de unos 15 euros.

Pero este no es el único vino que honra la memoria de El Pelusa: también está 16:09, un 100% Malbec hecho en Los Cerrillos, en Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina).

Su nombre hace alusión a la hora exacta en la que Maradona marcó su famoso 'Gol del Siglo' frente a Inglaterra en el año 1986.

El Malbec 16:09.

Lionel GOAT 10 tampoco ha sido la primera incursión de Messi en el mundo del vino. Previamente había trabajado con la bodega argentina Casa Bianchi lanzando vinos bajo la etiqueta L10 (Torrontes y Malbec), cuyos beneficios se destinaban a la Fundación Leo Messi.

Sin embargo, la colaboración con MM Winemaker representa un salto hacia el segmento premium, con vinos que han llegado a alcanzar precios de hasta 495 euros en las líneas más exclusivas, como la 'Lionel Diamond Collection'.

Según declaraciones del propio Messi: "Quise que estos vinos reflejaran mi pasión por la calidad y la tradición. Espero que se disfruten tanto como yo los disfruto con mi familia y amigos".