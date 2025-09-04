La Chenin Blanc y otras 'nuevas' variedades que van a marcar la agenda de septiembre

Septiembre vuelve a teñirse de novedades en el mundo del vino. La chenin blanc, con su frescura vibrante y versatilidad inusual, encabeza la lista de uvas que están conquistando paladares dentro y fuera de España, invitando a redescubrir el valor de lo auténtico.

Pero no viene sola: otras variedades menos comunes, cada una con su historia y personalidad, se suman a esta escena dinámica, despertando la curiosidad y el interés de consumidores y expertos. Es un mes para mirar más allá de lo habitual y dejarse sorprender por la riqueza y diversidad que la viticultura ofrece.

Chenin Blanc (Francia)

Originaria del Valle del Loira en Francia, esta uva blanca se adapta con éxito a climas cálidos y frescos, ofreciendo vinos desde secos y vibrantes hasta dulces y complejos. Su característica principal es la alta acidez natural, que permite la elaboración de vinos longevos y de gran estructura.

Es momento de probar nuevas variedades

El renacimiento de esta variedad en regiones tan inesperadas como Sudáfrica (donde se conoce también como steen) aporta diversidad y elegancia al mercado, ocupando un espacio cada vez más valorado en las cartas de vinos actuales.

Pinotage (Sudáfrica)

Pa pinotage es la insignia de Sudáfrica. Resultado del cruce entre pinot noir y cinsault, sus vinos son intensos, aromáticos con frutas del bosque, especias y un toque ahumado único. Ha ganado prestigio internacional por su estilo versátil y gran personalidad en copa.

Palomino Fino (España)

Conocida por ser la uva emblemática de Jerez, el auge del vino blanco tranquilo y la recuperación de formas ancestrales de vinificación revitalizan su papel fuera de los clásicos generosos.

Su creciente presencia responde a la curiosidad por variedades menos habituales y una nueva generación de elaboradores.

Tiempo de vendimia

Aglianico (Italia)

En auge en el sur de Italia (Basilicata y Campania), la aglianico es célebre por sus taninos firmes, alta acidez y longevidad. Con ella se elaboran vinos de alta riqueza aromática, con notas de frutos oscuros, tabaco y regaliz, que mejoran mucho en botella y fascinan a quienes buscan tintos longevos y profundos.

Listán Negro (España)

Autóctona de las Islas Canarias, la listán negro destaca por su capacidad de reflejar el terroir volcánico de la región. Sus vinos son frescos, ligeros y marcados por una mineralidad particular, con notas de frutas rojas y matices ahumados.

Es una variedad apreciada por quienes buscan vinos de orígenes únicos y procesos tradicionales, consolidándose entre los consumidores más curiosos e inquietos por la diversidad vitícola de España.

Assyrtiko (Grecia)

Assyrtiko es una variedad blanca estrella de Santorini y otras islas griegas. Produce vinos frescos, minerales y de gran acidez, perfectos para maridar con platos mediterráneos. Su popularidad internacional crece gracias al reconocimiento de críticos y consumidores apasionados por vinos de origen volcánico.

Un brindis diferente

Albilla (España)

La albilla es una uva recientemente recuperada en Castilla-La Mancha. Su perfil aromático delicado y su adaptación a diferentes suelos y climas la sitúa como una de las uvas blancas emergentes en España.

Vinificada tradicionalmente como parte de coupages, ahora empieza a brillar sola en monovarietales que destacan por su frescura, elegancia y singularidad aromática.

Tannat (Uruguay)

De nacionalidad francesa pero acento uruguayo, la tannat produce vinos robustos, estructurados y de profundo color, repletos de notas de frutos negros y especias.

Su éxito se debe a la adaptación climática, la identidad local y la intensidad gustativa que ofrece a los consumidores que buscan tintos con carácter propio.