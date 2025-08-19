Cuesta solo 16 € y lo firma Raúl Pérez: "El blanco que enamora al sumiller del club de vinos más exclusivo de Madrid"

Un auténtico templo para los amantes del vino. Un paraíso. Eso es The Library. Un espacio situado a pocos metros de la Puerta de Alcalá cuyas estanterías infinitas llenas de botellas de vino nos envuelven en una atmósfera elegante y sofisticada nada más cruzar el umbral.

Nada más y nada menos que 3.000 referencias de todo el mundo cubren las paredes de esta “librería” de vino que en pocos meses se ha convertido en el wine bar con el ambiente más exclusivo de Madrid. Aunque los precios son elevados, la experiencia lo justifica: cada copa es un viaje y cada rincón invita a la conversación y el disfrute. Un lugar para ver y ser vistos.

La atención profesional y cercana está asegurada. Steven Millán lidera un equipo de sumilleres que guían a los comensales en cada elección con pasión y conocimiento. Dentro de la exclusiva lista Top 100 Sommeliers de España 2025, Millán descubrió la magia del vino de la mano de Carmelo Simón en el restaurante Ten Con Ten en 2016, y ese mismo año decidió empezar su formación.

Steven Millán, Head Sommelier de The Library

Al terminar sus estudios en la Cámara de Comercio de Madrid, empezó a trabajar en la vinoteca García de la Navarra: “Con Luis García de la Navarra aprendí muchísimas cosas sobre vino, pero también el oficio del sumiller, el saber estar en la sala”, explica con orgullo.

Terminada esta etapa, Steven Millán comenzó una nueva aventura en el restaurante Numa Pompilio, donde asegura haber aprendido muchísimo sobre vinos italianos, lo que le sirvió de antesala para aceptar el puesto de Head Sommelier del nuevo proyecto del Grupo Paraguas: The Library.

Un vino de autor asequible

“Entre las muchas elaboraciones de Raúl Pérez, esta vez en Pajares de los Oteros (León), encontramos este vino elaborado con la variedad albarín, una de las que mejor se ha sabido a adaptar a las condiciones de la zona”, explica Millán.

Se refiere a Pricum Albarín Barrica, un vino de elaboración sencilla que busca expresar con franqueza todas las características de la variedad y los suelos de la región, mayoritariamente arcillosos y pedregosos.

Pricum Albarín Barrica

Elaborado con viñedos de unos 40 años, situados a entre 700 y 900 metros, este vino comienza su fermentación alcohólica en fudres de roble francés de 2500 litros, donde más tarde se someterá a una crianza de alrededor de 12 meses.

“Es un vino que en nariz nos recuerda a manzana, frutos secos, toques cítricos y algo de fruta tropical, mientras que en boca es fresco, con una acidez bien integrada que le da tensión y una agradable untuosidad con recuerdos de manzana y frutos secos que lo hace envolvente y largo”, explica el sumiller.

La crianza en barrica le aporta profundidad y matices especiados, sin perder la frescura de la uva albarín. El vino perfecto para quienes buscan un blanco diferente, con carácter y mucha autenticidad que, tal y como apunta Steven Millán, “resulta especialmente placentero junto a sushi, carnes blancas, pescados y ensaladas”. Lo mejor, sin duda su precio: 16 euros.