"Millennial time for the wine": jóvenes del vino a los que seguir la pista

En un sector tradicionalmente dominado por expertos veteranos, una nueva generación está revolucionando el mundo del vino. Jóvenes enólogos, sumilleres innovadores, influencers apasionados y hosteleros revolucionarios están redefiniendo la forma en que se produce, se sirve y se aprecia esta milenaria bebida. Desde bodegas familiares hasta modernos bares de vino urbanos, estos talentos emergentes están dejando su huella con enfoques frescos y dinámicos.

Enólogos y viticultores que no llegan a los 40 y a veces ni a los 30, como Álvaro Loza en La Rioja, Manuel Méndez en Pontevedra, Martina Prieto Pariente en Rueda, Juan Príncipe en Valladolid o Roc y Leo Gramona en el Penedés. Sumilleres que ganan premios al talento joven, como Clara Puigvert, de Les Cols, Ismael Álvarez, de Chispa Bistró, Fernando Moret, de Ambivium, Ismael Mena del restaurante Barro o Adrián Ferrón, de Lera. Todos se esfuerzan por transmitir su pasión por el vino desde una perspectiva actual, libre de prejuicios y mucho más enfocada en la identidad territorial y la autenticidad. En el origen, la uva, el terruño y las manos que hacen posible cada botella.

En las redes sociales, Alba y Sofía de Lacrima Terrae están acercando el mundo del vino a los millennials y la Generación Z a través de contenido accesible y entretenido, siguiendo la estela que en su día iniciara Santi Rivas, líder de Colectivo Decantado. Lo mismo que los chicos de La Picaeta, el podcast de vino más divertido del momento. Alberto Ruffoni, Boris Olivas, Marta Clot y Amaia Soto son otros de los nombres a tener en cuenta.

Y en materia de bares de vino, los jóvenes se llevan la palma. Locales como Gastón Wine Bar en Madrid, Tiempos Líquidos en Burgos, PetNat en Barcelona o Albariza en las Venas en Jerez, todos ellos en manos de jóvenes profesionales, triunfan gracias a su selección de vinos diferentes, comprometidos y adaptados a los gustos actuales.

Estos jóvenes no solo están innovando en sus respectivos campos, sino que también están transformando la cultura del vino, haciéndola más inclusiva y atractiva para nuevas audiencias. Su filosofía combina el respeto por la tradición con una visión innovadora y sostenible del futuro del vino. Y su impacto se siente desde las viñas hasta las copas, prometiendo un futuro emocionante para esta industria en constante evolución. Estos son algunos de los protagonistas del momento.

Alba y Sofía Atienza, de Lacrima Terrae

Detrás de Lacrima Terrae hay dos hermanas apasionadas del vino que un día decidieron acercar el mundo del vino a la gente de su edad a través de una plataforma donde aprender y adentrarse sin miedo en este apasionante mundo. Con un formato cercano, didáctico y accesible, desde su perfil de Instagram, que hoy cuenta con 254 mil seguidores, comparten publicaciones de recomendaciones de vino y gastronomía, consejos y trucos de una forma distendida, dinámica y sencilla. Además, disponen de un curso de cata online que permite aprender a degustar el vino y poner en práctica lo aprendido desde el primer momento de forma amena, fácil y divertida.

Manuel Cuadrado y Álvaro Galicia, de Jóvenes por el Vino

En diciembre de 2016, dos jóvenes decidieron crear la asociación Jóvenes por el Vino, y, desde entonces, no deja de sumar nuevos miembros. Se trata de una comunidad hecha por jóvenes “para aquel que se siga sintiendo así y que busque afinar su paladar, pulir su nariz o conocer más tonos que una confeccionista de moda”, aseguran. Cada año, Jóvenes por el Vino organiza en la Cúpula del Milenio de Valladolid un festival cuyo objetivo es descubrir nuevos vinos a través de las elaboraciones de medio centenar de bodegas. Como en todo festival que se precie, en la cita no falta la música ni el dj. El año pasado superaron con creces las mil personas y este no será menos. Ya puedes ir marcando en el calendario el 5 de abril.

Javier, Adrián, Rocío y Ramón, de La Picaeta

Estos cuatro presentadores conforman el equipo principal del podcast gastronómico que ha revolucionado el sector en los últimos años. Javier Cirujeda y Adrián Alcaide son los presentadores principales de La Picaeta, Rocío Benito se encarga de la sección de vinos con recomendaciones y análisis interesantes, y Ramón Valverde cierra con su “taberna” cada episodio. Juntos, crean un espacio divertido y relajado para hablar sobre gastronomía sin pretensiones. Aunque no es un podcast de vino puro y duro, incluye episodios que destacan la importancia de la parte líquida en la cultura culinaria. La mezcla de entrevistas con expertos, recetas y curiosidades culinarias hace que La Picaeta sea un espacio entretenido para aquellos que disfrutan de la comida y el vino sin tomarlo demasiado en serio. Su objetivo es disfrutar y hacer que los oyentes se diviertan con la gastronomía. Y vaya si lo consiguen.

Juan Carlos Vidarte y Rocío Benito, de Albariza en las Venas

Creado por Juan Carlos Vidarte y Rocío Benito (sí, la de La Picaeta), Albariza en las Venas es, sin duda, el bar de vinos más innovador de Jerez de la Frontera. Con una amplia variedad de vinos a precios accesibles, un ambiente acogedor y una decoración moderna diseñada por Belén Rubiales, este local invita al público más joven a disfrutar de una experiencia vinícola sin prejuicios. El apasionante mundo de los vinos de Jerez como nunca te lo habían contado, y un sinfín de sorpesas en la copa. El wine bar ideal para explorar la diversidad de los vinos de Cádiz en un entorno relajado y divertido, con el arte y el salero de dos anfitriones únicos en su especie.

Roc y Leo Gramona, de L’Enclòs de Peralba

Roc y Leo suponen el relevo generacional de una de las bodegas de espumosos más prestigiosas de España, Gramona. En 2019, los primos iniciaron su propio proyecto llamado L'Enclòs de Peralba, una pequeña bodega ubicada en el Penedès que se caracteriza por su enfoque en la recuperación de la historia, el patrimonio y la identidad del Penedès antiguo, a partir de vinos de parcela que buscan reivindicar una zona, un terruño y una tipicidad. Roc y Leo Gramona aplican una filosofía basada en la viticultura ecológica y biodinámica, con mínima intervención en el viñedo y en la elaboración. “L'Enclòs nos ha servido para poner en práctica todas las ideas que tenemos, enfocadas al territorio, a su sostenibilidad, con vinos que generen valor y transmitan un relato coherente con la historia vinícola de nuestra región”, defiende Roc.

Clara Puigvert, de Les Cols

Clara Puigvert es la pequeña de la familia Puigdevall, propietaria del restaurante Les Cols en Girona. Nacida en 1992, estudió filología e historia del arte, y a los 18 años comenzó a trabajar en la masía que dirige su madre, la chef Fina Puigdevall. No tardaría en descubrir su pasión por el vino y hoy, formada como sumiller, se dedica a armonizar la cocina de paisaje elaborada por su progenitora, marcada por los productos que le ofrece la naturaleza en la comarca de La Garrocha. Su profesionalidad en la sala le ha valido el Premio Juli Soler al talento joven en Madrid Fusión y es, sin duda, una de las sumilleres con más futuro en el sector.

Arturo Galisteo y Pepe Portillo, de Suricato Club

Arturo Galisteo y Pepe Portillo, de Suricato Club

¿Qué hacen un arquitecto y un fotógrafo jugando con vinos en Torre del Mar? Pues liderar la vinoteca más interesante de Málaga y alrededores. Arturo Galisteo y Pepe Portillo se conocieron trabajando en otra tienda de vinos y desde entonces no se han separado. Suricato Club es su primer proyecto como socios, un espacio en el que se han propuesto acercar el producto malagueño de calidad a aficionados y profesionales de la gastronomía, así como enriquecer la hostelería local con descubrimientos poco comerciales y muy interesantes. Vinos que nadie conoce, de calidad y con buenas historias detrás. La marca de la casa es el trato personal y personalizado. Algo que estos colegas llevan a cabo con un nervio y una gracia contagiosa.