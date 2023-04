11 libros de vino imprescindibles para regalar (o regalarse) el próximo 23 de abril

Aprovechamos la cercanía del Día del Libro para seleccionar aquellas lecturas de vino con las que más hemos aprendido en los últimos meses. Libros con temática vínica que deberían estar ya en tu biblioteca* por su interés didáctico, su afán de convertirse en la nueva “biblia del vino” o su leer ameno (sí, también hemos puesto alguno con dibujitos).

*Un apunte: si “Deja todo o deja el vino” no aparece en esta lista es porque ya lo habíamos recomendado antes (guiño, guiño).

“Wine Folly” (Col&Col Ediciones)

Referenciado en los medios más importantes del mundo y con un sinfín de premios a lo largo y ancho del planeta, Wine Folly es la guía esencial de vino para las nuevas generaciones. Y lo mejor, que ya existe la edición en español de la mano de Col&Col. Las variedades de uva y sus características, las regiones vitivinícolas y el proceso de cata, desgranados de manera accesible y amena gracias a los fantásticos elementos gráficos y visuales diseñados por la sumiller Madeline Puckette. El libro definitivo para quienes quieran saber todo sobre vino, pero no sepan por dónde empezar. Un imprescindible en la estantería.

“Comprender el vino” (Planeta Gastro)

El último bestseller del Master of Wine Pedro Ballesteros es una obra fundamental para conocer y entender los principales vinos españoles de la mano de uno de los mayores expertos de nuestro país. Lo explica él mismo: “Este libro es fruto de lo que más me gusta del vino: pensarlo. Intentar entenderlo más allá de sus condiciones naturales y de bodega, y averiguar los porqués”. Porque nada es fijo en el vino, Ballesteros no es ciñe a reseñas de bodegas o de vinos, ni explicaciones concienzudas sobre viticultura o enología, sino que nos invita a reflexionar a partir de su pluma inteligente y soñadora.

“Experto en vino en 24 horas” (Planeta)

El divertido manual de la gran dama del vino británica Jancis Robinson es uno de los libros de cabecera de una servidora. Agudo, inteligente y muy útil para usar como enciclopedia rápida de consulta, la periodista y crítica de vinos nos ofrece en este pequeño gran libro un curso fácil y acelerado de vino en el que no falta absolutamente nada. Toda su experiencia, condensada con ingenio y accesibilidad para todos los públicos. Desde la diferencia entre un tinto y un blanco, hasta cómo entender las etiquetas, pasando por las descripciones básicas de sabor, color y olor, el arte del maridaje o consejos para valorar correctamente la relación calidad-precio de un vino.

“Vinos libres” (Planeta Gastro)

La guía alternativa sobre las nuevas tendencias vinícolas y la producción independiente de vinos naturales. Diez historias y 50 vinos no industriales que hablan de personas que aman el vino y de asuntos que suceden alrededor del mismo. En este libro, Jordi Luque se centra en esos vinos libres, sin etiquetas, elaborados por artesanos. Vinos raros, a veces difíciles y a menudo inclasificables, que a veces representan un lugar, otras a una persona y siempre a una forma de ver la vida. Puro romanticismo enológico acompañado de fotones.

“Los cocineros del vino” (Planeta Gastro)

Este libro recoge una selección de enólogos de bodegas que armonizan tradición e innovación y que llevan más allá el objetivo de aunar arte y vino. Profesionales vistos bajo la perspectiva de “cocineros del vino” por ser responsables de algunas de las referencias mejor puntuadas del mundo. “Un canto a la excelencia de la enología”, reza en su portada. Uno de esos libros maravillosamente editados a cuyas historias apetece volver a ratos y que quedan perfectos sobre la mesa del comedor.

“El libro de los vinos de Jerez” (Almuzara)

Si algo le gusta a César Saldaña es la historia. Y los vinos de Jerez, por supuesto. Por eso, mediante este libro, el presidente del Consejo Regulador del Jerez (quien también realiza las ilustraciones), resulta ser el mejor guía para adentrarnos en el apasionante mundo de estos vinos únicos en el mundo. Su singularidad, resultado de una historia milenaria, de unas condiciones naturales genuinas y del conocimiento acumulado durante siglos por viticultores y bodegueros, queda explicada en estas páginas a través de un viaje colosal por la enología, la historia y la cultura. “Un libro con estilo y profundidad, con una prosa ocurrente y sobria. Con vocación didáctica, se une la solidez del conocimiento compartido con la generosidad del sabio, destilando un bálsamo de respuestas y de información. Un libro histórico. Y de históricos, no hay tantos”. No lo decimos nosotros, lo atestigua Pitu Roca.

“Lo nuevos viñadores” (Planeta Gastro)

Luis Gutiérrez, catador de Robert Parker en España, presenta en este libro el resultado de un viaje de casi dos años junto a su amigo, el fotógrafo Estanis Núñez, en busca de la nueva generación de viticultores españoles. Una selección personal de catorce perfiles que cubre la geografía vitícola española hablando de historias, de paisaje, de viñedo y de gastronomía. O como el crítico afirma, “de pasión y de tradición”. En estas páginas no hay taninos, ni añadas, ni puntuaciones, ni notas de cata, sino el lado humano que tantas veces se ve eclipsado por el líquido en sí. Un libro de vino que apenas habla de vino, para dar protagonismo a los nuevos viñadores.

“Palabra de vino” (Muddy Waters Books)

“Palabra de vino” recoge los artículos que cada sábado publica en Nius Diario Manuel Villanueva / Correcaminos Gastronómico. Una treintena de entrevistas a fondo con personajes como Alejandro Sanz, José Coronado, Iker Casillas, Raúl del Pozo, Edurne o Martín Berasategui, en las que el autor deja claro el extraordinario maridaje que se produce entre el vino y la conversación. Un libro que nace de esas charlas pausadas entre amigos que comparten la misma pasión, perfecto para leer en compañía de una copa (o dos) de vino.

“Saber de vino en 3 horas” (Planeta)

Aunque ya tiene unos años, el de Federico Oldenburg es otro manual esencial para tener en la mesilla de noche. De manera fácil y directa, el experto nos prepara para hablar de esos vinos que nunca hemos bebido y salir airosos de cualquier situación. Ya sea una cita con un cliente importante, una cena para impresionar a los amigos o como preparación para un viaje gastronómico. Esta guía de iniciación vinícola condensa, con gracia y soltura, todos los conocimientos básicos sobre el a veces complejo mundo del vino. Una lectura entretenida que nos dará las herramientas para enfrentarnos al cuñado de turno.

“¿Qué vino con este pato?” (Planeta Gastro)

Ferran Centelles se marcó también hace unos años esta magistral obra de divulgación en la que se combinan las anécdotas personales durante su etapa como sumiller de elBulli, con una detallada explicación de las teorías sobre el maridaje. Una combinación elegante y equilibrada que recoge por primera vez las distintas filosofías sobre el arte de crear armonías entre vino y comida, incluida la del propio autor (uno de los sumilleres con mayor reconocimiento de nuestro país), imprescindible para amantes de la buena mesa y para los estudiantes de hostelería, enología y sumillería.

“El vino no tiene misterio” (RBA Libros)

El de los dibujitos. El libro que demuestra que esto del vino sólo es complicado cuando no nos lo explican. Como su propio título adelanta, saber de vino no tiene tanto misterio y, además, aprender puede ser divertido y un auténtico placer. Ophélie Neiman se apoya en cinco anfitriones y en las divertidas ilustraciones de Yannis Varoutsikos, para ayudarnos a organizar una velada, conocer las bases del maridaje, iniciarnos en el arte de la degustación, entender de viñas y vinificación, descubrir los grandes países productores, elegir el vino en el restaurante y elaborar nuestra propia bodega.

