La vuelta al cole del vino: cinco formas de aprender disfrutando este otoño

De acuerdo, los niños llevan más de un mes en el colegio, pero los adultos podemos aprender en cualquier momento del año. Sobre todo, cuando se trata de aprender de vinos. Si siempre has querido saber un poco más sobre ese elixir que tanto te atrae, pero no te ves tomando apuntes en una escuela de cata, te proponemos otras alternativas más divertidas para adentrarte en el apasionante mundo del vino haciendo lo que más te gusta: beber.

Toma nota de estas apetecibles citas con el vino que tendrán lugar en los próximos meses en Madrid:

Catas con historia

El Santo Mauro ha preparado unas citas muy especiales para los amantes del vino: catas exclusivas para descubrir vinos únicos y amenizar nuestras agendas a partir de octubre. Un total de 9 catas (de octubre de 2022 a junio de 2023), que tendrán lugar el primer martes de cada mes, de 19:30 a 21 h en el salón Consejo de este palacete del siglo XIX convertido en hotel y situado en pleno corazón de Madrid. Una oportunidad de probar vinos icónicos y descubrir la historia detrás de referencias representativas, en un espacio extraordinario junto a grandes profesionales.

Catas maridadas en el Santo Mauro

La próxima cita será el martes 8 de noviembre y girará en torno a los vinos nacionales de baja intervención: naturales, ecológicos y biodinámicos. Y el 13 de diciembre (el primer martes es festivo), el hotel recreará el «Juicio de París» en un bonito homenaje a la mítica competición entre los mejores vinos franceses y estadounidenses que tuvo lugar en 1976 y a su organizador, el sumiller británico Steven Spurrier, que falleció el año pasado. Las experiencias se completarán con un maridaje ad hoc, a partir de las propuestas gastronómicas de Rafa Peña, chef del restaurante del Santo Mauro.

Talleres olfativos y maridajes musicales

Espacio Vino vuelve a Chamberí (Vallehermoso, 22) durante los meses de octubre y noviembre para ofrecer una completa programación de ocio llena de novedades a todos los que buscan una experiencia diferente alrededor del vino. Se trata de un espacio efímero pensado para compartir y disfrutar con amigos de una agenda llena de actividades y experiencias en torno al mundo del vino. Talleres, conciertos, catas, monólogos… Una completa programación de ocio para toda la semana de la mano de grandes invitados.

El vino es disfrute

Experiencias sorprendentes como el taller de memoria olfativa, donde descubrirás el poder del olfato y la capacidad de evocación que tiene dentro de un vino a través de diferentes materias primas y familias aromáticas. O los conciertos de reconocidos artistas que tendrán lugar en un ambiente relajado e íntimo donde poder disfrutar de dos de las mayores pasiones que existen, el vino y la música.

Tardeos con vino

«Si te parece que entender de vino es más difícil que llevarte bien con tus suegros, estás en el lugar adecuado. Apto para principiantes y veteranos». Así nos invita Lacrima Terrae a aprender de vino «de una vez por todas». Las fundadoras de este club son Alba y Sofía, que crearon Lacrima Terrae con el objetivo de acercar el vino a todo el mundo, «en especial a los que sentimos que no tenemos ni idea».

Tardeo con vinos

Desde esa filosofía (necesaria) de democratizar el vino, organizan catas cada mes en diferentes localizaciones. En noviembre, han preparado dos citas. La primera de ellas tendrá lugar el día 17 Bucólico Café (Barbieri, 4) y se centrará en entrenar nuestras habilidades de cata para descubrir los vinos con los que quedaremos genial esta Navidad. Durante la cata habrá picoteo, y después cena y música. La segunda será una «cata-tardeo» en La que se lía (María de Molina, 37) el sábado 12 de noviembre. Como ellas dicen: «Vino, gente molona y música en directo, ¿qué más se puede pedir?».

Cenando con las bodegas

Un jueves al mes (excepto diciembre), el NH Collection Madrid Eurobuilding retoma su exitosa experiencia gastronómica que tiene como objetivo revelar los secretos de nuestros mejores vinos. Una serie de veladas culinarias con un menú diferente cada vez, diseñado por el chef Luis Bartolomé en base a los vinos seleccionados. Durante esta nueva temporada, prevista hasta el mes de abril, se presentará una bodega por cena y, en cada sesión, se servirán cinco vinos. Un enólogo estará presente cada noche para compartir los orígenes, la cultura y el entorno de la bodega, así como las principales características de cada vino.

Luis Bartolomé, chef del Eurobuilding

El jueves 3 de noviembre, la jornada ‘Conexiones singulares, vinos excepcionales’ presentará los vinos de Ysios, una bodega boutique de vanguardia situada en el corazón de la Rioja Alavesa, a los pies de Sierra Cantabria. Los meses siguientes, el chef del hotel dibujará los maridajes para las referencias de Bosque de Matasnos, Chivite, Ars Collecta y Jean Leon.

El club de vinos rebelde

Descorchify es una tienda online creada por tres amigos para que nos lo pasemos bien descubriendo y bebiendo vinos, sin intención de dar lecciones ni ver quién sabe más de bouquets y retrogustos. «Ni notas de cata, ni cuñados, ni tonterías... Aquí hemos venido a jugar y a pasarlo bien», proclaman a viva voz María Martínez, Pascual Drake y Luis Gosalbez, tres locos del vino unidos ahora por esta particular manera de entender su gran pasión. Con el lema de «abajo el esnobismo y arriba el vino», lo que Descorchify propone es invitarnos a disfrutar descubriendo vinos diferentes sin moverte de casa. Así de simple.

La 'chupipandi' de Descorchify a pie de viña

Unirse a su fiesta consiste en suscribirse para recibir tres botellas de vino al mes. Aunque no cualquier vino. Solo las etiquetas que les pirran y que elabora gente que merece la pena conocer, porque por eso quieren que las conozcamos. Pero ojo, que no todo se queda en lo virtual. Descorchify organiza los eventos más divertidos del panorama vinícola actual en la capital y amenaza con retomar sus populares jornadas de «Vinos y vinilos», en las que la armonía no es comestible sino sonora. Habrá que estar atentos a sus redes sociales.

Sigue los temas que te interesan