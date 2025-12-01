El antiguo bar de carretera que ha conseguido una estrella Michelin en un pueblo aragonés de 11 vecinos: sólo tiene 3 mesas

Una nueva estrella Michelin brilla en el firmamento gastronómico de Aragón. Se trata de Casa Rubén, en el pequeño pueblo de Tella (Huesca), dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Con esta incorporación ya son 11 los restaurantes premiados con un astro de la guía roja en la comunidad autónoma. De hecho, cabe señalar que Huesca es la provincia española con mayor densidad de estrellas por habitante. Allí encontramos también Ansils, Callizo, Canfranc Express, Casa Arcas, Lillas Pastia y Tatau.

Pero volvamos a Casa Rubén, el restaurante del chef Rubén Coronas, acompañado en sala por su mujer, Cristina Romero. Así mostraban su agradecimiento a la guía tras la concesión del reconocimiento a su labor culinaria: "Muchas gracias por confiar un año más en nuestra propuesta gastronómica, muy orgullosos de seguir formando parte de esta gran familia".

El proyecto ocupa una antigua cuadra bajo una bóveda de piedra de 1593 y su comedor sólo tiene espacio para tres mesas, con un aforo máximo de ocho comensales. Debido a ello, la reserva es siempre obligatoria y, ahora, tras su reciente galardón, más aún, pues la demanda se ha disparado.

Casa Rubén ofrece un menú degustación único llamado "Sueños", con un precio de 85 euros, incluyendo servicio de panes artesanales (agua, bebida y bodega no incluidas). La propuesta es una reflexión gastronómica del territorio, con platos que combinan recuerdos familiares (guisos, carnes de la zona, productos de la huerta) con reinterpretaciones contemporáneas.

Este menú comienza con una degustación de AOVE Koroneiki Shio y panes artesanales e incluye un cóctel de bienvenida, cinco snacks, siete entrantes, dos carnes, dos postres y petit fours. No obstante, no disponen de menú infantil ni propuesta vegetariana o vegana.

El restaurante abrió sus puertas en 1987 a modo de bar de carretera o mesón tradicional, con opciones como bocadillos, ensaladas y carnes a la brasa. Poco a poco, Rubén y Cristina fueron transformando esta propuesta hasta dar con lo que ellos llaman "su fórmula de éxito": "Modernidad sin perder el sabor de la tradición".

Rubén se hizo a cargo del espacio tras formarse en la Escuela de Hostelería de Guayente, la primera de Aragón. Desde pequeño ya andaba entre fogones ayudando a su familia. Define la cocina como su "verdadera pasión".

En definitiva, Casa Rubén es un destino imprescindible si valoras la tranquilidad, la naturaleza, la montaña y, por supuesto, la alta gastronomía. Perfecto si estás de ruta por el Pirineo o te apetece escaparte un fin de semana.