El restaurante Michelin que pasa desapercibido en Valencia: con un menú de 7 platos a 68 € y unas alcachofas de premio
El chef Roger Julián ha recibido la primera estrella Michelin para su proyecto, en el que ofrece tres menús degustación con "cocina de mercado honesta".
Es raro cruzarse con él si no acudes allí a propósito. La única nueva estrella Michelin de Valencia no está en un lugar muy transitado ni visible, aunque se encuentra a menos de 20 kilómetros del centro de la ciudad.
Simposio, el proyecto del chef Roger Julián, se 'oculta' en San Antonio de Benagéber, un municipio tranquilo y residencial situado al norte del área metropolitana por el que no pasa el metro y donde lo más fácil es acceder con coche.
De hecho, su origen es relativamente reciente, ya que se creó en la década de los años 50 para reubicar a los vecinos del antiguo Benagéber, que desapareció bajo el embalse del mismo nombre en 1952.
El espacio, una discreta casa de pueblo unifamiliar de paredes grises pegada a la autovía, tampoco da muchas pistas sobre el secreto gastronómico que se oculta en su interior.
Pero allí dentro están Roger y su equipo, que además de obtener una estrella Michelin, también han logrado ser recomendados por Guía Repsol, Guía Macarfi y Green Guide.
"Aún no nos lo creemos. Sólo podemos decir gracias. Gracias a quienes habéis confiado en nosotros desde aquel noviembre de 2022, cuando esto no era más que un sueño con una cocina en medio de la sala y muchas ganas de cocinar de verdad", han escrito en sus redes sociales.
Simposio también ha agradecido a su equipo y al gran esfuerzo y tiempo que han puesto en el proyecto, así como a todos los productores que hacen posible trabajar "con un territorio increíble" como es Valencia.
"Esta estrella es un impulso enorme, pero no cambia lo esencial: seguiremos cocinando con la misma honestidad, la misma cercanía y el mismo respeto por el producto que nos ha traído hasta aquí", han agregado.
Un respeto que se deja ver en los tres menús degustación que ofrecen a sus comensales. El más económico de ellos es el Menú San Antonio de Benagéber, una propuesta formada por siete pases a un precio de 68 euros.
Esta opción sólo está disponible entre semana a mediodía (excepto festivos) e incluye un brioche artesano con mantequilla, dos snacks, dos entrantes, principal y postre.
Otra opción es el Menú Simposio, con 10 pases y un precio de 85 euros (y puede pedirse alternativa ovolactovegetariana). Y la última alternativa es el Menú Roger Julián, compuesto de 12 pases y un precio de 105 euros.
Roger Julián estudió en la Escuela de Hostelería de Valencia y acumula casi 20 años de experiencia en el sector. Ha trabajado en establecimientos reconocidos como La Sucursal (con 1 estrella Michelin en 2005), Apicius, y Evo, restaurante del chef Santi Santamaría.
Además, ha colaborado en cadenas hoteleras importantes como Hesperia, Westin y Las Arenas. Simposio es su primer proyecto propio.