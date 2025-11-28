El restaurante Michelin que pasa desapercibido en Valencia: con un menú de 7 platos a 68 € y unas alcachofas de premio

Es raro cruzarse con él si no acudes allí a propósito. La única nueva estrella Michelin de Valencia no está en un lugar muy transitado ni visible, aunque se encuentra a menos de 20 kilómetros del centro de la ciudad.

Simposio, el proyecto del chef Roger Julián, se 'oculta' en San Antonio de Benagéber, un municipio tranquilo y residencial situado al norte del área metropolitana por el que no pasa el metro y donde lo más fácil es acceder con coche.

De hecho, su origen es relativamente reciente, ya que se creó en la década de los años 50 para reubicar a los vecinos del antiguo Benagéber, que desapareció bajo el embalse del mismo nombre en 1952.

El espacio, una discreta casa de pueblo unifamiliar de paredes grises pegada a la autovía, tampoco da muchas pistas sobre el secreto gastronómico que se oculta en su interior.

Pero allí dentro están Roger y su equipo, que además de obtener una estrella Michelin, también han logrado ser recomendados por Guía Repsol, Guía Macarfi y Green Guide.

"Aún no nos lo creemos. Sólo podemos decir gracias. Gracias a quienes habéis confiado en nosotros desde aquel noviembre de 2022, cuando esto no era más que un sueño con una cocina en medio de la sala y muchas ganas de cocinar de verdad", han escrito en sus redes sociales.

Simposio también ha agradecido a su equipo y al gran esfuerzo y tiempo que han puesto en el proyecto, así como a todos los productores que hacen posible trabajar "con un territorio increíble" como es Valencia.

"Esta estrella es un impulso enorme, pero no cambia lo esencial: seguiremos cocinando con la misma honestidad, la misma cercanía y el mismo respeto por el producto que nos ha traído hasta aquí", han agregado.

Un respeto que se deja ver en los tres menús degustación que ofrecen a sus comensales. El más económico de ellos es el Menú San Antonio de Benagéber, una propuesta formada por siete pases a un precio de 68 euros.

Esta opción sólo está disponible entre semana a mediodía (excepto festivos) e incluye un brioche artesano con mantequilla, dos snacks, dos entrantes, principal y postre.

Otra opción es el Menú Simposio, con 10 pases y un precio de 85 euros (y puede pedirse alternativa ovolactovegetariana). Y la última alternativa es el Menú Roger Julián, compuesto de 12 pases y un precio de 105 euros.

Roger Julián estudió en la Escuela de Hostelería de Valencia y acumula casi 20 años de experiencia en el sector. Ha trabajado en establecimientos reconocidos como La Sucursal (con 1 estrella Michelin en 2005), Apicius, y Evo, restaurante del chef Santi Santamaría.

Además, ha colaborado en cadenas hoteleras importantes como Hesperia, Westin y Las Arenas. Simposio es su primer proyecto propio.