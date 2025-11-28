Un idílico caserío escandinavo en mitad del bosque de Vizcaya: el nuevo estrella Michelin con platos desde 9€ y txuleta vasca

Un antiguo caserío de color negro en mitad de la nada. Para llegar a él hay que atravesar un único sendero rodeado de bosques donde no es extraño cruzarse con zorros, ovejas o ardillas.

Parece una fantasía bucólica -y, en cierto modo, lo es-, pero existe y está en Vizcaya: se trata del hotel restaurante La Revelía del chef Fernando González, que acaba de recibir su primera estrella Michelin en la gala celebrada este martes en Málaga.

"Todavía no lo podemos creer. Este momento significa mucho para nosotros. Es un sueño hecho realidad, un hito para todo nuestro equipo. Estamos profundamente agradecidos a nuestros invitados y a todos los que creyeron en nosotros. Gracias por ser parte de este viaje inolvidable", ha escrito el establecimiento en sus redes sociales.

La Revelía es el proyecto de Fernando y su pareja Kateryuna Overko, una propuesta ubicada en Barrio Aldana, en pleno campo de Amorebieta-Etxano. Allí adquirieron el ruinoso caserío Azkarraga, que llevaba 25 años deshabitado, y lo restauraron por completo para llevar a cabo su sueño.

El resultado es un edificio minimalista inspirado en la arquitectura nórdica que les ayuda a combatir el frío de forma sostenible. En este mismo espacio de 700 m² de superficie se ubica la casa familiar donde viven Fernando y Kateryuna junto a sus tres hijos, el hotel con sus habitaciones y zonas comunes, y el restaurante con su cocina y su comedor.

Todo ello con unas espléndidas vistas al monte, repleto de pinos y árboles autóctonos, así como plantas, hierbas silvestres y el huerto de Fernando, en el que puedes encontrar manzanos, naranjos e higueras.

El comedor de La Revelía con vistas al bosque. La Revelía

¿Y qué hay de la oferta gastronómica? La Revelía trabaja en estos momentos con un menú degustación de 11 pases a un precio de 92 € que incluye recetas como el tartar de tomate con caldo de ave, el bombón de queso con mochi de morcilla, el atún rojo o la presa ibérica.

También cuentan con platos a la carta desde 9 €, como los aperitivos y los postres. Otras opciones a la carta son el pulpo con patatas y boniato, las croquetas de la casa, el solomillo de corzo, las mollejas de ternera lacadas o la carrillera con trufa.

Uno de los platos de La Revelía. La Revelía

Sin olvidar el chuletón Eusko Label, que ellos sirven con un rebozado de crumble de galleta tostada y aceite de humo natural. Asimismo, la Guía Michelin recomienda probar el guisante lágrima y sabayón cítrica y la merluza con su pil-pil.

Fernando, junto a Kateryna, desarrolló su carrera en Mallorca, Cataluña, Dinamarca y Ucrania antes de establecerse en Vizcaya. Además de la estrella Michelin, el local ha recibido también un Sol Sostenible en 2024 por su preocupación por la sostenibilidad.