Joan Roca, sobre el restaurante de un pueblo de Girona famoso por sus canelones: "Buen menú diario y buena mano"
El chef recomienda también los caracoles a la llauna de este establecimiento familiar.
Los canelones a la catalana, conocidos también como canelones de San Esteban, son un plato tradicional muy popular en Cataluña, especialmente en época navideña.
Se caracterizan por un relleno de carnes picadas de ternera, cerdo y pollo, junto con ingredientes como foie gras y tomate triturado, que se cocinan lentamente para obtener una mezcla sabrosa y jugosa.
Son ideales para compartir en familia y es habitual comerlos el 26 de diciembre, día de San Esteban (de ahí su nombre), ya sea en casa o en algún restaurante.
Cocina catalana familiar en Sant Gregori
¿Y qué restaurante elegir para degustar un buen plato de esta receta típica de la cocina catalana? El famoso chef Joan Roca, nacido en Girona, recomienda uno ubicado en su provincia natal.
Concretamente en el pueblo de Sant Gregori, en pleno valle de Llémena. Se llama Can Ribas y abrió sus puertas en 1978, en el número 19 de la Avenida de Girona.
Lo que más valora Joan Roca de este restaurante es "su buen menú diario y la mano que tienen para la cocina tradicional catalana", tal y como cuenta a Guía Repsol. Entre los platos más destacados se encuentran los canelones de carne asada con setas y bechamel de cepas y los caracoles a la llauna.
También sobresalen la paella de arroz negro con sepia y camarones, el arroz seco de calamar y cigala y las "manitas de cerdo al estilo del abuelo Pitu", una de las especialidades de la casa. No faltan tampoco los distintos cortes de ternera de Girona ni el chuletón de vaca de 1 kilo.
Qué ver en Sant Gregori y alrededores
1. Montaña de Sant Grau. Una subida recomendada para los amantes del paisaje: desde Sant Gregori se puede ascender a la montaña de Sant Grau (449 m) y disfrutar de vistas amplias de los campos y la plana que rodean la zona.
2. Castillo de Sant Gregori y casco histórico. El municipio tiene un rico patrimonio histórico-cultural: castillos, iglesias, masías antiguas, etc. Visitar el casco antiguo y los restos de fortificaciones proporciona un buen contexto al lugar.
3. Fuentes naturales. Fuente de Can Verdaguer, Fuente de Can Coromines. Para quienes prefieran paseos más suaves, se recomienda visitar estas fuentes naturales dentro del municipio.
4. Eventos y ambiente local. Sant Gregori celebra mercados dominicales, ferias como la de “Pan y Chocolate”, y tiene un estilo de vida más pausado.
5. La ciudad de Girona. Desde Sant Gregori estás sólo a unos 7 kilómetros de Girona, lo que permite que dediques media mañana o tarde a la ciudad. Además, allí encontrarás Can Roca, el restaurante de los padres de Jordi Roca y sus hermanos.
6. Valle del Llémena. Sant Gregori es la puerta de este valle natural, con zonas de bosque y ambiente muy tranquilo. Ideal para escapadas de medio día.