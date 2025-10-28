Joan Roca, sobre el restaurante de un pueblo de Girona famoso por sus canelones: "Buen menú diario y buena mano"

Los canelones a la catalana, conocidos también como canelones de San Esteban, son un plato tradicional muy popular en Cataluña, especialmente en época navideña.

Se caracterizan por un relleno de carnes picadas de ternera, cerdo y pollo, junto con ingredientes como foie gras y tomate triturado, que se cocinan lentamente para obtener una mezcla sabrosa y jugosa.

Son ideales para compartir en familia y es habitual comerlos el 26 de diciembre, día de San Esteban (de ahí su nombre), ya sea en casa o en algún restaurante.

Cocina catalana familiar en Sant Gregori

¿Y qué restaurante elegir para degustar un buen plato de esta receta típica de la cocina catalana? El famoso chef Joan Roca, nacido en Girona, recomienda uno ubicado en su provincia natal.

Concretamente en el pueblo de Sant Gregori, en pleno valle de Llémena. Se llama Can Ribas y abrió sus puertas en 1978, en el número 19 de la Avenida de Girona.

Lo que más valora Joan Roca de este restaurante es "su buen menú diario y la mano que tienen para la cocina tradicional catalana", tal y como cuenta a Guía Repsol. Entre los platos más destacados se encuentran los canelones de carne asada con setas y bechamel de cepas y los caracoles a la llauna.

También sobresalen la paella de arroz negro con sepia y camarones, el arroz seco de calamar y cigala y las "manitas de cerdo al estilo del abuelo Pitu", una de las especialidades de la casa. No faltan tampoco los distintos cortes de ternera de Girona ni el chuletón de vaca de 1 kilo.

