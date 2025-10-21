El restaurante de Córdoba que ha conquistado a José María Aznar: el mejor rabo de toro de España en un precioso palacete

"Nos emociona comprobar, una vez más, que la gastronomía tiene el poder de unir a las personas más allá de fronteras y títulos". Con estas palabras celebraba este lunes el chef Juanjo Ruiz la visita del expresidente José María Aznar a su restaurante.

"Cocinemos en concordia para todos los comensales sin juzgar credos, raza o pensamientos", ha escrito el cocinero en sus redes sociales. "La verdadera hospitalidad consiste en hacer sentir especial a todo el mundo".

El lugar escogido por el antiguo líder del Partido Popular para comer ha sido el emblemático restaurante La Casa de Manolete Bistró, todo un referente de la alta cocina cordobesa situado en un precioso palacete blanco en el centro de la ciudad de Córdoba.

Un palacio histórico en el corazón de Córdoba

Ubicado en la Avenida de Cervantes, el edificio (declarado Patrimonio Artístico) fue construido en 1890 por encargo de José Ortega y Munilla, padre del célebre filósofo José Ortega y Gasset.

Fue hogar del famoso torero Manolete a partir de 1942, añadiendo su carisma a la legendaria historia del edificio.

El palacete, de estilo colonial, ha recibido visitas de personalidades como el rey Alfonso XIII y el pintor Julio Romero de Torres, y a lo largo de los años ha albergado a figuras clave en la historia y cultura españolas.

El exterior del palacete. Casa Manolete Bistró

En sus salones de atmósfera clásica y lujosa destacan detalles como espejos antiguos, mármoles, piezas de latón y cristales de Swarovski, con vistas privilegiadas a los Jardines de la Agricultura.​

Alta cocina cordobesa a flor de piel

Desde 2019, de la mano del chef Juanjo Ruiz y la jefa de sala Reme Romero, La Casa de Manolete Bistró ofrece una cocina de autor que parte de la tradición cordobesa, fusionando técnicas contemporáneas y una clara inspiración en la elegancia francesa.

"A flor de piel es el nombre que damos a la experiencia gastronómica, ya que nuestra misión es despertar todos los sentidos: olor a flores frescas, el tacto de manteles y servilletas de lino perfectamente planchados, piel de toro, el sonido del agua de una fuente, el canto de las aves, las impresionantes obras de arte que recrean nuestra vista...", explican desde el restaurante.

La carta cambia con frecuencia y apuesta por productos de temporada, con especialidades como el rabo de toro (reconocido como el mejor de España en 2019) y platos muy aplaudidos como las setas a la cordobesa con sabayón al palo cortado, las alcachofas con txangurro y salsa holandesa o el lomo de venado asado.

También cuentan con un menú degustación muy recomendable que puede maridarse con una cuidada selección de más de 200 referencias, incluyendo vinos generosos andaluces. El queso, de clara influencia francesa, tiene un peso destacado en la experiencia.

El local, recomendado por la Guía Michelin y galardonado con un Sol Repsol, dispone de hasta seis ambientes diferentes (porche, despacho, salón principal, suite, el salón Manolete y el patio de San Rafael) y se ha consolidado como uno de los destinos culinarios más majestuosos y exclusivos de la ciudad.