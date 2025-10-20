El restaurante de un pueblo de Valencia con una de las mejores paellas del mundo: a 10 euros y dentro de un Parque Natural

Una de las paellas del restaurante. La Garrofera

¿Y si os decimos que la 4ª mejor paella valenciana a leña del mundo sólo cuesta 10 euros? Increíble, ¿verdad? Pues creedlo porque existe y la cocinan en un restaurante en mitad rodeado de un paisaje natural encantador, a menos de una hora de Valencia.

El establecimiento se llama La Garrofera, está especializado en cocina tradicional valenciana y se ubica en Serra, justo en el centro del Parque Natural de la Sierra Calderona, una auténtica 'meca' del senderismo.

La Garrofera abrió sus puertas hace más de 60 años. Comenzó siendo simplemente un merendero, pero, con el tiempo, se convirtió en uno de los locales más emblemáticos de la Sierra Calderona.

La paella a leña más barata de Valencia

Como adelantábamos, el plato estrella del local es la paella valenciana a leña, que elaboran siguiendo los cánones tradicionales, lo cual le otorga un sabor delicioso y auténtico.

Además, su receta ha logrado la cuarta posición en el Concurso Internacional de Paellas de Sueca, convirtiéndose en una de las mejores del mundo.

Dos trabajadores del restaurante La Garrofera sostienen una paella valenciana. La Garrofera

Pero no sólo es una de las mejores paellas a leña a nivel mundial, también es la más barata de toda la provincia de Valencia, tal y como aseguran desde Gastro Critic Vlc: una paella para un mínimo de dos personas tiene un precio de sólo 10,50 euros por comensal.

En general, los precios del restaurante son muy económicos, sobre todo para la gran calidad y sabor que ofrecen: casi todas sus paellas y arroces han sido premiados en algún concurso y todos rondan los 10 euros.

Es el caso de su arroz caldoso con acelgas (2º premio de la Comunidad Valenciana en Llíria), su arroz del senyoret (2º premio de la C.V. en Bétera), el arroz de calabaza (2º premio en Serra) o su paella de fetge de bou (1º premio en Meliana).

"Estos reconocimientos no se nos han subido a la cabeza y nuestro merendero, bar o restaurante, como lo queráis llamar, sigue trabajando humildemente para ser un rincón muy especial para todos aquellos que nos visitan", aseguran desde el negocio.

Chuletas de cordero y embutidos caseros. La Garrofera

Además de estos platos también sobresalen otras recetas, como las chuletas de cordero a la brasa, los embutidos caseros, el secreto ibérico, los caracoles, la sepia rebozada o el pulpo a la brasa.

Asimismo, según la temporada, disponen de alcachofas rebozadas, tellinas, clóchinas y rebollones. Todos los postres son caseros.

En cuanto a la oferta líquida, cuentan con una carta de vinos con referencias locales, procedentes de la D.O. Utiel-Requena y la D.O Valencia, así como otras etiquetas de Ribera del Duero y Rioja.

