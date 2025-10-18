El restaurante del pueblo más bonito de Lugo que sirve uno de los mejores pulpos de Galicia: la media ración a menos de 15€
Abierto en 1964, muchos consideran que sirve un pulpo de gran calidad, motivo de peregrinaje gastronómico.
Más información: Por qué el mejor pulpo se come en el interior de Galicia.
Si visitas Galicia no puedes no probar su emblemático pulpo á feira. Pero, ¿qué lugar elegir? En el pueblo de Ribadeo (considerado el más bonito de la provincia de Lugo y de los más bonitos de la comunidad autónoma) hay un restaurante donde el pulpo tiene mucha fama desde hace más de 60 años.
Es Pulpería Casa Villaronta, en el centro histórico de la localidad, en una calle peatonal muy cercana a la Plaza Mayor. Inaugurada en 1964, está especializada en cocina tradicional gallega y destaca, como decimos, por su pulpo, un plato emblema de la casa y de los más buscados por locales y visitantes.
El local es relativamente pequeño, con mesas tanto dentro como fuera en la terraza. Suele llenarse, especialmente en temporada alta, por lo que es habitual que haya que esperar.
El ambiente es el de una taberna tradicional, el típico sitio para disfrutar de buena comida gallega si estás por el pueblo, con un servicio que se caracteriza por ser rápido y eficiente.
Cocina tradicional gallega
La carta de Casa Villaronta se centra en recetas tradicionales con producto de calidad, entre las que, además del famoso pulpo á feira, sobresalen los calamares fritos, los chipirones a la plancha con patatas fritas caseras, las croquetas artesanas de marisco, los pimientos de Padrón y las empanadas gallegas caseras.
El pulpo (a 14,90 euros la media ración) lo sirven, por supuesto, al estilo gallego. Es decir: cocido y aliñado simplemente con aceite de oliva, sal gorda y pimentón. Se puede acompañar con cachelos (patatas cocidas), aunque hay que pedirlos aparte.
Aunque algunos comensales han lamentado un descenso en la cantidad de las raciones y cierta experiencia más industrial desde las últimas ampliaciones del establecimiento, muchos consideran el pulpo de Casa Villaronta como uno de los referentes de Galicia.
Qué ver en Ribadeo y alrededores
1. Playa de As Catedrais. Imprescindible. Con sus arcos, cuevas y formaciones rocosas, es un monumento natural viviente. Lo más espectacular es verla con marea baja.
2. Torre de los Moreno. Un edificio indiano que destaca muchísimo en el casco urbano. Estilo ecléctico con influencias modernistas, fue construido por los hermanos Moreno Ulloa. Es uno de los emblemas de Ribadeo.
3. Pazo de Ibáñez (Pazo de Sargadelos). En la Plaza de España, este pazo neoclásico con historia y hermosas vistas es parte del legado indiano. Hoy es sede del ayuntamiento.
4. Mirador de la Atalaya y Capilla de la Trinidad. Desde aquí tienes unas vistas muy chulas de la ría de Ribadeo y del estuario del río Eo. También se ve el mar Cantábrico.
5. Ruta urbana por el legado indiano. Ribadeo tiene un interesante recorrido urbano para ver las casas de indianos, palacetes, jardines, etc. Edificios como la ya mencionada Torre de los Moreno, Casa Pancracio, la Casa de Don Clemente o la calle Rodríguez Murias.
6. Playas cercanas. Playa de Esteiro, As Illas, Os Castros, San Miguel de Reinante… forman parte del espacio protegido “das Catedrais”.
7. Rinlo. Pueblo marinero con encanto a unos 10 minutos de Ribadeo donde puedes ver actividades pesqueras tradicionales, pasear por el puerto o probar mariscos. Muy fotogénico.