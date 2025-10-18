El restaurante del pueblo más bonito de Lugo que sirve uno de los mejores pulpos de Galicia: la media ración a menos de 15€

Si visitas Galicia no puedes no probar su emblemático pulpo á feira. Pero, ¿qué lugar elegir? En el pueblo de Ribadeo (considerado el más bonito de la provincia de Lugo y de los más bonitos de la comunidad autónoma) hay un restaurante donde el pulpo tiene mucha fama desde hace más de 60 años.

Es Pulpería Casa Villaronta, en el centro histórico de la localidad, en una calle peatonal muy cercana a la Plaza Mayor. Inaugurada en 1964, está especializada en cocina tradicional gallega y destaca, como decimos, por su pulpo, un plato emblema de la casa y de los más buscados por locales y visitantes.

El local es relativamente pequeño, con mesas tanto dentro como fuera en la terraza. Suele llenarse, especialmente en temporada alta, por lo que es habitual que haya que esperar.

El ambiente es el de una taberna tradicional, el típico sitio para disfrutar de buena comida gallega si estás por el pueblo, con un servicio que se caracteriza por ser rápido y eficiente.

Cocina tradicional gallega

La carta de Casa Villaronta se centra en recetas tradicionales con producto de calidad, entre las que, además del famoso pulpo á feira, sobresalen los calamares fritos, los chipirones a la plancha con patatas fritas caseras, las croquetas artesanas de marisco, los pimientos de Padrón y las empanadas gallegas caseras.

El pulpo (a 14,90 euros la media ración) lo sirven, por supuesto, al estilo gallego. Es decir: cocido y aliñado simplemente con aceite de oliva, sal gorda y pimentón. Se puede acompañar con cachelos (patatas cocidas), aunque hay que pedirlos aparte.

Aunque algunos comensales han lamentado un descenso en la cantidad de las raciones y cierta experiencia más industrial desde las últimas ampliaciones del establecimiento, muchos consideran el pulpo de Casa Villaronta como uno de los referentes de Galicia.

