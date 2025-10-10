El restaurante de un pueblo de Málaga que debes conocer si aún no lo has hecho: platos desde 6€ en un Parque Natural

En la comarca de la Axarquía malagueña se encuentra uno de los grandes descubrimientos gastronómicos más recientes. Allí, en Sedella, un pequeño y pintoresco pueblo blanco situado a las faldas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, se ubica el restaurante El Chiringuito.

Esta ubicación privilegiada, entre montañas, olivares y barrancos, marca profundamente la identidad del restaurante: un lugar donde la naturaleza, la tradición y la cocina contemporánea se dan la mano.

El origen de este negocio se remonta a 1986, cuando los abuelos del actual chef abrieron un modesto bar de pueblo. En aquellos años, el local era un pequeño merendero de suelo de tierra y cañizo donde se servían tapas sencillas y vinos del terreno.

Ese ambiente popular y auténtico dio nombre al restaurante, que durante décadas fue punto de reunión para los vecinos de Sedella y los senderistas que recorrían las rutas del cercano parque natural.

Con el paso del tiempo, el negocio familiar cerró, pero en 2023, el nieto de los fundadores, Víctor Hierrezuelo, decidió rescatarlo y darle una nueva vida.

Hierrezuelo, formado en escuelas de hostelería y con experiencia en algunos de los templos de la alta cocina española como Arzak (San Sebastián), Bardal (Ronda) y Damajuana (Jaén), regresó a su pueblo natal con el propósito de unir pasado y futuro.

Tras una cuidadosa reforma, reabrió El Chiringuito con una propuesta moderna pero profundamente arraigada en la cocina tradicional malagueña. Su objetivo no era solo renovar un restaurante, sino reivindicar la gastronomía rural de la Axarquía y demostrar que la excelencia culinaria también puede nacer en un entorno pequeño y natural.

La carta de El Chiringuito combina platos del recetario local como los callos (con receta de la abuela Rosita), el gazpachuelo, o los maimones (similar a la sopa de ajo) con creaciones contemporáneas que juegan con texturas, técnicas y presentaciones de vanguardia.

Los productos de cercanía son el eje central de su cocina: verduras y frutas tropicales cultivadas en la Axarquía, almendras, miel de montaña, aceite de oliva virgen extra y pescados frescos del Mediterráneo.

El restaurante también ofrece un menú degustación de unos doce pases, que debe reservarse con antelación y que propone un viaje por la memoria y los paisajes de la comarca. Los postres, inspirados en los sabores familiares, aportan un cierre delicado y evocador a la experiencia.

Su calidad y autenticidad han llevado a El Chiringuito a ser recomendado en la Guía Michelin y destacado en la Guía Repsol por su cocina creativa de autor.

Actualmente, El Chiringuito de Sedella es mucho más que un restaurante: es un homenaje a las raíces, al territorio y al paisaje que lo rodea.