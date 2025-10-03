El restaurante de Barcelona recomendado por la Guía Michelin donde comer por 30€ en lo alto de un rascacielos

Cada final de mes, la Guía Michelin España se actualiza con nuevos descubrimientos. En la edición de septiembre, entre los 25 restaurantes recomendados incorporados, ha destacado uno muy especial situado en lo alto de un rascacielos de Barcelona.

Se trata del proyecto del chef Omar Malpartida, que celebra su primer año en la Ciudad Condal. En Ibiza lleva varios años, donde ya cuenta con un Sol en la Guía Repsol.

"Entrar en una guía como la Michelin, reconocida mundialmente, es un logro no solo para nuestro equipo y colaboradores, sino también para Perú como potencia gastronómica", ha asegurado Malpartida.

Ubicado en la planta 19 del Grand Hyatt Barcelona, el restaurante Maymanta ofrece una experiencia que combina la cocina peruana con influencias mediterráneas.

Desde su apertura en septiembre de 2024, el establecimiento ha apostado por productos de alta calidad traídos directamente desde Perú, país natal del chef.

Tras su primer año, Maymanta Barcelona ha sido escenario de numerosos eventos y celebraciones como Verbena y Pachamama, pero es su proyecto gastronómico lo que sostiene el reconocimiento.

El chef Omar Malpartida.

Tal y como se menciona en la reputada guía, la propuesta del restaurante es "todo un viaje gastronómico a la costa, la sierra y la selva del Perú".

La carta de Maymanta comienza con platos de tapeo criollo pensados para compartir, como la Croqueta limeña o el Tuétano con tartar.

Entre la amplia selección de ceviches, la Guía destaca especialmente el Carretillero, que tiene varios mariscos mezclados con leche de tigre picante.

Por otra parte, en el apartado de brasas y wok, destacan el Pulpo anticuchero con salsa romesco, el Anticucho de lomo y el tradicional Lomo saltado.

Finalmente, entre las especialidades de la casa figuran el Pastel de choclo con quesos y el Arroz norteño de mariscos, y también se ofrecen piezas enteras según mercado, como chuletón, entraña, corvina o cola de mar.

Arroz norteño de mariscos.

La propuesta de postres incluye helados y sorbetes artesanales, además de creaciones como el Baba al ron, las Texturas de chocolate y una versión reinterpretada del clásico 'Mel i mató', servido con espuma de coco y cremoso de chocolate blanco y yuzu.

Desde el local calculan un gasto medio de unos 60 u 80 euros por persona, pero en la carta de bar disponen de bocados como las croquetas limeñas, las tortitas de choclo y gamba roja o las patatas bravas andinas que oscilan entre los 10-15 euros, por lo que si sólo nos apetece picotear, tomar alguna bebida y disfrutar del ambiente y las vistas, podemos hacerlo perfectamente por menos de 30 euros.

Con este nuevo reconocimiento, y tras haber recibido el Premio Hotel & Mantel 2024 a la Mejor Terraza de Restaurante Hotelero de Condé Nast Traveller, y su inclusión en la Guía Macarfi 2025, Maymanta consolida su posición en la alta cocina barcelonesa y se prepara para dar el siguiente paso: la expansión internacional.