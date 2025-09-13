El restaurante de Cabo de Gata que arrasa en mitad de un Parque Natural: cuenta con cientos de reseñas favorables

En el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, hay un restaurante que lleva desde 1974 cautivando a todo aquel que se sienta en su mesa: Blanca Brisa, todo un referente gastronómico en la zona.

Fue fundado por Loli y Manuel, una pareja con raíces migrantes que regresó de Alemania y Barcelona para establecer las bases de lo que se convertiría en un ícono culinario almeriense.

La historia de este establecimiento es un ejemplo de perseverancia familiar y amor por la cocina tradicional mediterránea.

Pero no sólo tienen platos deliciosos: en el año 2000, ampliaron su oferta turística con la inauguración de un hotel contiguo, creando así un complejo integral de hostelería.

Otro hito importante llegó en 2016, cuando los tres hijos de los fundadores asumieron la dirección del proyecto.

Así pues, Manuel se encarga de las salas, Diego es responsable del hotel, y Patricio dirige la cocina, destacándose como chef especializado en cocina mediterránea con una particular debilidad por la pastelería.

Ubicación de ensueño

Blanca Brisa se encuentra estratégicamente situado en el número 1 de la calle Isla Santa Elena (Cabo de Gata, Andalucía), a tan sólo 100 metros de las famosas Salinas de Cabo de Gata, donde se pueden observar aves como los flamencos.

También está muy cerca de la playa de Cabo de Gata y en el corazón de un Parque Natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Arroces y pescados locales

La propuesta culinaria de Blanca Brisa se basa en el recetario mediterráneo, priorizando el sabor auténtico de los ingredientes sin artificios.

El local apuesta firmemente por utilizar productos frescos y de proximidad, procedentes en la medida de lo posible de la Lonja de Almería, manteniendo así el concepto de 'kilómetro cero'.

Entre las especialidades de la carta destacan los arroces: desde el clásico arroz con calamares hasta creativas combinaciones con pulpo y gamba. Los comensales recomiendan especialmente el arroz caldoso con pulpo y el arroz con bogavante.

El gallopedro o gallo de San Pedro frito es otro de sus platos estrella. En general, la carta incluye una amplia selección de pescados frescos del Mediterráneo preparados con técnicas tradicionales.

También triunfan la milhojas de mango, el bacalao con muselina y el atún en costra, manteniendo siempre la esencia mediterránea.

Un arsenal de éxitos

Blanca Brisa ha recibido numerosos reconocimientos que avalan su calidad, como el Travellers' Choice 2024 de TripAdvisor, un Solete de la Guía Repsol en 2023 y el Premio Nacional de Gastronomía de Radio Turismo para su chef Patricio Úbeda.

Además, acumula cientos de reseñas positivas en Google, con una nota de 4,4 sobre 5. Abren todos los días de 12:00 a 17:00 y de 21:00 a 00:00.