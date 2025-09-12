La cocina callejera de dos hermanos para comer como en Nápoles: la pizza frita que honra a Maradona y más, por 25€

Arancini, Crocchè di patate, Supplì, Frittatina di pasta o Patatine crujientes con cacio, pepe e limone pueden seguir siendo nombres desconocidos para el que se aventura dentro del recetario italiano, pero son algunos de los fritos más famosos y tradicionales de Nápoles.

Platos con naturaleza de comida callejera que se encuentran fácilmente en la icónica ciudad que descansa a orillas del Vesubio y que forman también parte de la carta de Pizzeria Friggitoria (Madrid), el último local que abrieron los frateli Vittorio y Riccardo Figurato

Es el regalo de los hermanos a su ciudad natal, cuya cultura gastronómica metieron en su maleta allá por 2017 con el fin de difundirla como se merece a este lado del mediterráneo.

Los hermanos Figurato en Pizzeria Friggitoria.

Desde entonces las cifras que acompañan a su trayectoria resumen el éxito que la situa entre las mejores pizzerías de España, con más 2.000 pizzas mensuales que se despachan solo en su servicio delivery disponible desde 2021 y numerosos reconocimientos, el último premio especial Best Fried Food 2025 de 50 Top Pizza

Su última aventura, Pizzeria Friggitoria, abierta en 2024 en la Avenida de Filipinas, es el tercer capítulo de esta travesía. Allí, el comensal se transporta directamente a las callejuelas de Nápoles, donde los fritos son casi religión y la pizza convive con el bullicio de la vida urbana.

Il Pallone di Maradona es una masa de pizza frita suflada que imita a un balón de fútbol.

Un espacio luminoso, con mesas corridas y bancos de una iglesia recuperados para el mobiliario del local. Barra a la vista, donde los pizzaioli trabajan la masa frente al público y las birras italianas fluyen en ocho grifos.

Todo ello con un ticket medio de unos 25 €, lo que lo convierte en un viaje gastronómico accesible y, sobre todo, memorable, cuyo hilo musical es cortesía de Radio Italia.

“Recibir este premio en nuestra casa, Nápoles, es algo que no olvidaremos jamás”, confesaban emocionados los hermanos recibieron el premio a Best Fried Food 2025 del mundo, después de haberse llevado también el galardón a Mejor Frito de Europa, que dedican el éxito tanto a su equipo como a la comunidad que les ha acompañado desde el inicio.

La carta: tradición con alma callejera

El menú es un viaje a la infancia de los Figurato y a las plazas ruidosas del sur de Italia. Entre los imprescindibles, destacan su crocchè di patate y supplì: dorados, crujientes, con un corazón fundente que invita al primer bocado o la frittatina di pasta: la receta más popular del Nápoles obrero, pasta compacta y frita que se convierte en puro confort.

Imperidbles son a su vez sus montanarine: pequeñas pizzas fritas coronadas con salsa y queso, un clásico callejero o, perfectas para acompañar, las patatine con cacio, pepe e limone: unas patatas fritas que elevan lo cotidiano a lo sublime.

La Montanarina de Pizzería Friggitoria.

Y, por supuesto, sus pizzas icónicas: la Partepone, frita en dos cocciones (primero al aceite, luego al horno) para conseguir una textura crujiente y ligera; la Pallone di Maradona, esférica y rellena de ricotta y chicharrones, un homenaje en clave gastronómica al mito napolitano; y las redondas clásicas, de masa elástica y alveolada, con la impronta de la mejor tradición napolitana.

Una mesa en Pizzeria Friggitoria.

Para acompañar, los hermanos han viajado hasta el Piamonte para seleccionar la cerveza Baladín, una “birra” artesanal que se sirve en rotación desde sus ocho grifos, pensada para maridar con fritos y pizzas.

La cocina del recuerdo

El éxito de los Figurato no se entiende solo desde la técnica, sino desde la memoria. Cada uno de sus tres locales en Madrid responde a un recuerdo diferente.

La Pizzeria de Alonso Cano representa la tradición pizzera; la Trattoria Popolare (Larra, 13) rinde homenaje a las comidas familiares, con pasta fresca hecha a mano; y la Pizzeria Friggitoria recrea las calles de su Nápoles natal, donde la vida transcurre entre fritos, cerveza y conversación.

Ellos mismos lo resumen así: “Cada plato es un recuerdo: un viaje, una tradición, un momento de infancia. Cocinamos para revivirlos y compartirlos”.

Con apenas ocho años en España, los hermanos Figurato han conseguido situar a Madrid en el mapa mundial de la pizza. Sus propuestas figuran de forma recurrente en el ranking de las mejores pizzerías del mundo, y hoy, con el premio a los mejores fritos del planeta, consolidan su proyecto como un puente sólido entre Nápoles y la capital española.

En un momento en que la gastronomía callejera gana peso en la alta cocina, los Figurato han sabido mantener la esencia popular del street food sin renunciar a la excelencia. Quizá ahí radique su mayor éxito: en hacer sentir que, por 25 euros, uno puede viajar a Nápoles sin salir de Madrid.