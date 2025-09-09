El desembarco de Dani García en Valencia y otras aperturas 'gastro' que marcarán el otoño

La nueva sala de Ancestral, tras su mudanza a Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Antes de acabar el verano no queremos pasar por alto algunas aperturas que nos han dejado los meses de julio y agosto, como la que protagonizaba Casa Fiero, con su cocina desenfadada, brasa y honestidad desde el Eixample barcelonés.

En Barcelona otra apertura ya anunciada que se espera para los próximos meses es la del nuevo puesto de mercado de los mellizos cocineros más televisivos. Parada Torres será la nueva andadura de Sergio y Javier Torres juntos, esta vez en el Mercado de Santa Caterina.

Una gran apertura que se suma a la que dirige el casi más barcelonés que sevillano Rafa Zafra, que nos hará subir hasta lo alto del parque de atracciones del Tibidabo para disfrutar de su cocina.

Para descubrir su lado más tradicional habrá que visitar Hernández, en Sant Boi de Llobregat, donde homenajea la cocina catalana junto a Gonzalo Hernández, jefe de cocina de Amar Barcelona.

Otros grandes nombres resuenan en la capital si hablamos de novedades. Si julio empezaba con un nuevo vecino gastronómico en el Barrio Salamanca —sí, hablamos del nuevo proyecto del cocinero catalán Ramón Freixa—, el mes se cerraba con la llegada de EMi, la emancipación de Rubén Hernández Mosquero en la capital.

Por esas fechas también se inauguraba Biribiri, un nuevo local en Salesas para brindis y bocados; el corner de vinos naturales y baos que abrió por Delicias se mudó al local que dejaba K'sdal en Lavapiés.

También al comienzo de junio, el mendocino Lucas Bustos abría las puertas de Gurisa, tras 27 aperturas hasta la fecha.eEporta este proyecto que ya es éxito en Uruguay, junto a su compañera Agustina Vela, que dirige el restaurante cuyo eje es el fuego, así como el vino y un recetario basado en la temporalidad.

Alegal, Valencia

Alegal, lo nuevo de Dani García en Valencia.

La gran apertura del otoño. En los antiguos Cines Aragón, el chef malagueño Dani García aterriza en Valencia con un proyecto de dimensiones monumentales: 1.200 metros cuadrados y más de 300 plazas.

Alegal no quiere ser un simple restaurante,o eso rezan en su carta de presentación con su lema 'not another fucking restaurant', sino un espacio de ocio global donde conviven alta cocina, estética vanguardista, música y entretenimiento.

La propuesta se concibe como una “cocina soñada”, donde creatividad y espectáculo van de la mano. Valencia suma así un nuevo icono gastronómico y cultural que aspira a convertirse en referente de la ciudad.

Ancestral & Brasa Fina, Pozuelo, Madrid

Saúl González y Víctor Infantes en el nuevo Ancestral.

El chef Víctor Infantes, que brilló con una estrella Michelin en Illescas, traslada su proyecto a Madrid. En Pozuelo, abre la nueva sede de Ancestral, donde la cocina castellana contemporánea se interpreta con técnica y creatividad.

En paralelo, estrena también Brasa Fina, un formato más casual dentro de la finca: comedor interior, terraza al aire libre y huerto propio, pensado tanto para comidas informales como para eventos privados. Dos conceptos que dialogan entre sí para ofrecer versatilidad al cliente.

Bartínez, Valencia

En pleno centro histórico abre esta taberna moderna que hace de la barra su gran protagonista. Su carta reivindica la esencia del tapeo clásico español, con raciones, tapas, vermut y vinos de primera calidad, servidos en un ambiente cercano y sin complicaciones.

La cocina non-stop lo convierte en un punto de encuentro tanto para turistas como para valencianos que buscan sabor tradicional a cualquier hora del día.

El Lince, Madrid

El interior de El Lince en Chueca.

Quien arranca este segundo semestre de 2025 con novedades es también Javi Estévez. El chef madrileño con estrella Michelin en La Tasquería extiende sus 'dominios casqueros' hasta Chueca, donde el próximo 16 de septiembre está planteada la inauguración de la segunda sucursal de El Lince.

Mismo concepto, dos ambientes como ocurre en Principe de Vergara —combinando barra ininterrumpida de picoteo y carta de restaurante- de lunes a domingo—, cartas similares con los hits de esta casa de comidas que se complementan con algunos platos diferentes.

Gabo’s, Madrid

El barrio de Salesas, en la calle Prim, suma un nuevo enclave cosmopolita. Tras un breve rodaje en verano, el espacio ya funciona a pleno rendimiento con un concepto que abarca desde brunchs de fin de semana hasta cenas y cócteles afterwork.

Su carta viaja a Manhattan con platos como lobster roll, pastrami o la clásica ensalada César, en un entorno pensado para prolongar la experiencia más allá de la mesa.

"Un sitio muy neoyorquino con Negronis, pizza, champagne, nuggets -con o sin caviar-" como comenta Miguel Bonet, detrás del diseño del proyecto desde Anson & Bonet, que también habla de su interiorismo despampanante a cargo de Mil Studios.

Legado Gastro Bar, Valencia

Legado, Valencia.

En una de las zonas en expansión de la ciudad, junto al futuro Roig Arena, abre este espacio de cocina abierta todo el día. Desde desayunos y almuerzos hasta comidas y cenas, Legado Gastro Bar apuesta por una oferta amplia, asequible y cercana, con un aire moderno.

Su ubicación estratégica lo convierte en un punto con gran proyección para convertirse en referencia del barrio.

Lupin Piano Bar, Valencia

En los bajos del Mercado de Colón, el proyecto, con vínculos a Maison Lupin, recrea el ambiente de las guaridas secretas de Arsène Lupin, donde lo clandestino se mezcla con lo cultural.

Aquí, la coctelería se acompaña de piano en directo, veladas musicales y eventos culturales, ofreciendo una experiencia que va más allá del simple cóctel. Una apuesta por recuperar la elegancia de la noche con sabor clásico.

Malandro, Sevilla

Malandro, Sevilla.

Frente a la Real Maestranza de Caballería, Sevilla celebra el éxito de Malandro, que en apenas un año ya supera las 54.000 visitas. Este espacio se levanta en una casa señorial restaurada con sensibilidad contemporánea, y ofrece tres experiencias distintas.

Su bar de nueva generación con raíces andaluzas, un asador de carnes y pescados a la brasa, y una azotea vibrante donde las noches se prolongan con copas y música.

Una propuesta que encarna el nuevo hedonismo sevillano, con interiorismo de Pablo Roig y el arte del sevillano Jaime Abaurre.

Mercado Madriles

Cocina mexicana, uno de los corners del nuevo Mercado Madriles.

Ubicado en el corazón del madrileño barrio de Azca, dentro del proyecto planteado por el reformado hotel VP Metropolitano, el Mercado Madriles Reina Victoria, es un nuevo espacio gastronómico que contará con seis corners diferentes que recorren diferentes cocinas del mundo.

Desde sushi, cocina healthy, a mexicano, pasando por el recetario español, sin olvidarse de una cervecería y una pastelería, además de un restaurante en la terraza, incluso con servicio de delivery, apuestan por ofrecer una propuesta cuidada con precios entre los 35 y 65 euros de media.

Nuvó, Valencia

El Hotel One Shot Colón se prepara para recibir a Nuvó, un restaurante que combina elegancia, cuidado en los detalles y unas vistas privilegiadas sobre la ciudad.

La propuesta, impulsada por los propietarios de Q Tomás y Barrafina, apunta a un público que busca una experiencia gastronómica refinada, con guiños de autor y un ambiente distinguido.

Osaka, Madrid

Osaka, Madrid.

La prestigiosa cadena Osaka, pionera de la cocina nikkei (fusión peruano-japonesa), aterriza en Madrid tras conquistar ciudades como Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile o Miami.

Su propuesta combina gastronomía innovadora, diseño vanguardista y una cuidada experiencia sensorial, con música y ambientación que transportan más allá del plato. Su llegada confirma la expansión global de la marca, que también inaugurará sedes en Chicago y Dubái.

Ssspresso, Madrid

Uno de los rincones de Ssspresso.

Después haber conquistado el barrio de La Latina y Chamberí con sus gildas, diseño y buen rollo, ahora Yahaira y Cristina, la pareja al frente de La Gildería y Gildahaus, desembarcan en Lavapiés con un nuevo concepto tan rompedor como ellas son.

Ssspreso es su nueva aventura hostelera materializada en una coctelería donde "el hilo conductor son cócteles de café" ubicada en Torrecilla del Leal, 9. Habrá repostería, sí, pero no cualquiera: "vamos a vender dulces de convento, en concreto de las Clarisas"; también habrá carta de rones café.

Taquería Puerco

Taquería Puerco, en Madrid.

Desde este verano Madrid está un poquito más enchilado con la llegada de una nueva taquería que te espera en el número 19 de la calle de Alberto Aguilera. Carlos y Andrea son los encargados de encender el motor de este templo del maíz que desde que abrió ha "triplicado la cantidad de pastor".

Sus tortillas de harina estilo Sonora ya han reunido grupos de gente a sus puertas. Tras ellas, sonrisas y autenticidad, que es lo que más alimenta el alma. Abierto de martes a domingo es tu sitio si estás en busca de buenas salsas y un taco de carnitas de campeonato.