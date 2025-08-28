El nuevo asador vasco de uno de los grupos hosteleros más sólidos de Bilbao: mollejas, cecina y también 'burgers'

Una imagen del equipo de cocina de Bilbao Berria Ledesma junto a Iñaki Lasa, fundador del grupo hostelero. Grupo Bilbao Berria

Hay un nuevo must-go en el barrio de Abando de Bilbao. O dicho en otras palabras menos anglicistas: acaba de abrir un restaurante que conviene visitar.

El establecimiento se llama Brasadero y está ubicado en la calle Ledesma, a pocos pasos de Bilbao Berria y Bocoy, dos negocios que pertenecen a la misma saga hostelera que Brasadero, el Grupo Bilbao Berria.

Brasadero anunció la inminente apertura hace dos semanas a través de su cuenta de Instagram, aunque la noticia ya se conocía desde principios de año. "Algo se está encendiendo en Bilbao", advertían.

Finalmente, han iniciado su andadura en plena Semana Grande de Bilbao, la principal fiesta de la ciudad y una de las épocas más difíciles para comenzar proyectos como este.

Cocina a la brasa

"Sua & Kea" (fuego y humo, en euskera) es el eslogan de este nuevo restaurante que forma parte de una de las marcas de hostelería más conocidas de Bilbao.

Y es que Brasadero, como su propio nombre indica, es un local donde se quiere rendir culto a las brasas. Una actualización de los antiguos asadores vascos que comienza su trayectoria con una pequeña pero dinámica carta, como cuenta el periodista Luis Gómez en El Correo.

Encontraréis platos como las mollejas de ternera a la parrilla, las empanadas de carrilleras de ternera asada o el sapito a la brasa, pero también hamburguesas de buey, una propuesta más fresca para acercar al público más joven y así ampliar la clientela.

Grupo Bilbao Berria

El Grupo Bilbao Berria fue fundado por dos amigos vascos, Iñaki Lasa y Rafa Viar, y abrió su primer restaurante, Bilbao Berria La Barra, en 1999 en la Plaza de la Catedral de Barcelona.

No obstante, Rafa Viar se separó del grupo en febrero de 2018 para centrarse en Beso Beach, su exitosa cadena de chiringuitos de lujo que fundó junto a Angie López en 2012.

El grupo continúa operando bajo la dirección de Lasa y mantiene su filosofía de ofrecer gastronomía vasco-mediterránea de primera calidad mezclando tradición e innovación.

"Todos los locales de Grupo Bilbao Berria elaboran sus platos, tapas y platillos con un cuidado especial al producto, para ofrecer los sabores más puros", puede leerse en su web.

Además, presumen de disponer de "una de las barras de pintxos más emblemáticas de la ciudad y una amplia oferta en carnes, pescados y arroces".

Actualmente cuentan con cuatro establecimientos en Bilbao (Basuki, Bilbao Berria Ledesma, Bocoy y Brasadero) y uno en Barcelona (Bilbao Berria La Barra, el primero de todos).