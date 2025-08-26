El restaurante de Córdoba que elogia Michelin por su relación calidad-precio: con un patio que recuerda a la Alhambra

Cada mes, la Guía Michelin destaca uno de sus Bib Gourmand (restaurantes con una excelente relación calidad-precio) para darlos a conocer a su público.

Este agosto, la guía roja ha elegido un establecimiento al sur de España, en Córdoba. Concretamente, en Puente Genil, "una bonita localidad que en 1889, aprovechando la fuerza motriz del cauce del río, se convirtió en la primera de toda Andalucía en disfrutar de alumbrado eléctrico en sus calles", cuentan.

El restaurante en cuestión es Alma Ezequiel Montilla (Calle Cuesta Borrego, nº 3), que cuenta con la distinción Bib Gourmand desde la edición de 2022.

"Es un restaurante que te cautivará, tanto por su propuesta gastronómica como por el hecho de que se encuentra en una casona señorial, ya centenaria, decorada con innumerables detalles de inspiración árabe", describen desde la prestigiosa guía.

De hecho, el establecimiento (también recomendado por la Guía Repsol) cuenta en sus instalaciones con una fuente que imita a la de los Jardines del Generalife de la Alhambra.

Recetas viajeras con historia

Ezequiel Montilla, chef del restaurante, ha diseñado la propuesta gastronómica inspirándose en sus recuerdos de la infancia y en los múltiples viajes que ha ido realizando a lo largo de su vida.

Para sus recetas emplea productos frescos y de proximidad de la huerta de Puente Genil, carnes del Valle de los Pedroches, pescados de la costa andaluza y vinos de Montilla-Moriles.

Así pues, por una parte encontramos platos típicos de España, de la casa de la abuela de Ezequiel, de esa cocina de toda la vida; "la que en cada bocado nos transporta a nuestras raíces, pero con un toque diferente e innovador", indican por parte del restaurante.

Es el caso, por ejemplo, de las croquetas de jamón del Valle de Los Pedroches, los arroces o las carnes ibéricas.

Por otra parte, hallamos elaboraciones propias de Marruecos, con largas cocciones e ingredientes como verduras, frutas, cous cous, cereales y especias, como el tajín de cordero y frutos secos o la deliciosa pastela de pollo.

El cocinero también lleva a sus comensales de viaje por Europa, con influencias de gastronomía francesa, inglesa, italiana y portuguesa que se reflejan en "pescados y carnes aderezados con fondos y salsas elaboradas y acompañados de ingredientes selectos como las trufas y las setas", detallan.

Por último, los postres de la casa "mezclan sabores de la tierra", como el AOVE, el vino Pedro Ximénez, o el membrillo en elaboraciones como una mousse de limón marroquí, membrillo y frambuesa, un bizcocho de zanahoria o una tarta de chocolate 70% cacao.

Alma Ezequiel Montilla dispone de dos menús degustación, Riad y Medina, que varían según la disponibilidad del mercado. El menú Riad cuesta 60 euros y el Medina, 90 euros. Ambos se sirven a mesa completa de máximo ocho comensales y es necesario reservarlos con al menos 24 horas de antelación.