La mejor hamburguesería de Galicia está en A Coruña: "Para quitarse el sombrero, volveré 100%"

Una de las 'burgers' de la hamburguesería gallega. Carnivale

Galicia ya tiene localizada a su mejor hamburguesería de 2025. Está en A Coruña y representará a la comunidad autónoma en The Champions Burguer, el campeonato donde rivalizan las mejores hamburguesas gourmet de España.

La hamburguesería coruñense que ha conquistado al jurado del torneo se llama Carnivale y cuenta con tres establecimientos (uno en Rúa Orillamar, otro en Rúa Ramón y Cajal -ambos en A Coruña ciudad- y un último en Rúa Amparo López Jean, en Culleredo).

"Otra vez más, lo hemos logrado. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado, sois parte de este triunfo. Pero esto no termina aquí, seguiremos recorriendo ciudades, compitiendo y dando el máximo para conquistar ese podio", han declarado, ilusionados, los responsables del negocio.

Y es que Carnivale aspira a lograr el título de 'Mejor hamburguesa de España', una distinción para la cual no van nada desencaminados, pues ya es la segunda vez que consiguen que su receta sea nombrada 'Mejor Favorita Local'.

La burger con la que han logrado la victoria se llama MVP y está elaborada con pan brioche negro, salsa Dallas, chuletón premium Dry-Aged, queso cheddar americano, brisket de Angus estilo Cajún y salsa sureña con polvo florida.

El primer establecimiento de lo que hoy conocemos como Carnivale Burger abrió sus puertas en 2013 en la calle Orillamar de A Coruña, fruto de la pasión de sus fundadores por elaborar “mejores burgers para la gente”.

Su propuesta gira sobre todo en torno a la técnica de smash burger, que consiste en aplastar la pieza de carne contra la plancha a alta temperatura.

Este procedimiento maximiza la caramelización de los jugos y crea una corteza crujiente, conservando al mismo tiempo el interior jugoso.

Además, utilizan carne dry aged madurada durante 60 días, lo cual aporta matices de sabor umami mucho más profundos.

La hamburguesa 15002. Carnivale Burger

Entre las burgers más emblemáticas destaca la 15002, bautizada en honor al código postal del primer local. Incorpora doble medallón de carne, queso gallego ahumado, cebolla caramelizada, bacon crujiente y salsa de mostaza y miel en pan brioche.

La clientela de Carnivale Burger valora especialmente el trato cercano y la uniformidad en el servicio. Numerosas reseñas destacan la profesionalidad del personal y la flexibilidad para adaptar recetas según preferencias, ya sea en el punto de cocción de la carne o en la selección de salsas.

El ambiente de los espacios combina un estilo casual con toques modernos, permitiendo disfrutar del lugar tanto en pareja como en compañía de amigos o en solitario.

En plataformas como Tripadvisor o Google, Carnivale Burger ha recibido opiniones mixtas que, sin embargo, tienden al elogio de la materia prima y la presentación de los platos. "Para quitarse el sombrero, volveré 100%", aplaude uno de los clientes.

Otras críticas subrayan problemas puntuales de servicio a domicilio o exceso de bacon en determinadas recetas, pero la valoración media se mantiene en torno a los 4 puntos sobre 5, demostrando la solidez de la propuesta.