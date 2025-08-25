El nuevo restaurante argentino de Madrid perfecto para una cita al que volverás por sus mollejas y el 'labneh'

Tiene velitas, espejos y flores. Tiene un buen branding. Tiene platos sencillos y vistosos. Tiene rollo. Lo tiene todo (o casi todo) para ser uno de los nuevos restaurantes chic de Madrid.

Biri Biri, que ha abierto sus puertas en la zona de Chueca, es el último proyecto de la chef argentina Manuela Lorenzo en la capital. La acompaña otra argentina y también chef, Sofía Cicinelli.

El local, situado en el número 6 de la calle de Belén, es una fusión de cocina argentina-española que ofrece 'las tres B': "brindis, bocados y mucho birbiri", como describen desde el propio negocio.

En otras palabras: vinos naturales y coctelería italiana, recetas sencillas pensadas para compartir y mucha cháchara.

Cocina "sin pretensiones"

La propuesta gastronómica de Biri Biri (expresión argentina usada como sinónimo de parloteo o charla sin sustancia) incluye platos ligeros y desenfadados como el Todo Rojo (tomate rojo, fresas, cebolla morada y vinagreta de la casa) o la Freskita (zanahorias, zuchinnis curados, mascarpone, sésamo, eneldo y tajín).

Labneh.

También elaboraciones famosas en Argentina (aunque actualizadas) como el Vitelo (Vitello, anchoas y alcaparrones), el ojo de bife con reducción de malbec y escamas de sal (disponible sólo hasta agotar stock) o las mollejas acompañadas de patatas paja y lima.

El Lanbeh (un yogur de estilo griego que aquí sirven junto con pistachos caramelizados, cebolla crujiente, miel picante, sumac y cebollino) es uno de los platos más demandados y recomendados junto a las mollejas que mencionábamos más arriba y el helado de boniato, salsa miso y frutos secos garrapiñados.

En general, una cocina "sin pretensiones", como señalan Sofía y Manuela; una carta tranquila y contemporánea para acercarse a Argentina desde otra óptica.

Biri Biri es el segundo restaurante de Manuela Lorenzo en Madrid después de Bocado (Calle Santa Teresa, 1), su proyecto de 'dos caras' que ofrece dos experiencias culinarias diferentes en un mismo espacio (cantina por el día y hamburguesería gourmet por la noche).

Abre de martes a sábado en horario de 18:30 a 1:00, siendo un lugar perfecto para una cita romántica o para un momento íntimo con un pequeño grupo de amigos.

Las chefs

Manuela Lorenzo es licenciada en Nutrición por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una importante presencia en redes sociales, donde comparte contenido sobre gastronomía.

Su enfoque se basa en la cocina "simple, sana y rica" y ha publicado el libro Come consciente, donde comparte "recetas como las de antes pero con un twist".

Por su parte, Sofía Cicinelli es una chef especializada en parrilla y barbacoas formada en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Su experiencia incluye tanto trabajo en cocina como en dirección de restaurantes. En Madrid,ofrece servicios de chef a domicilio y asesoría gastronómica.