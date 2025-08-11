Del café al cóctel: el nuevo espacio de Tragaluz en Barcelona que lo tiene todo a todas horas

Grupo Tragaluz vuelve a mover ficha, esta vez fuera de casa. Su nuevo concepto, Cohete, no es solo un restaurante, ni un bar, ni un club… es todo eso y más. Una experiencia inmersiva que aúna cocina, música, diseño y vida social bajo un mismo techo, y que promete convertirse en el nuevo epicentro de la noche barcelonesa.

A pie de calle, el Restaurante Jardín propone un recorrido por cocinas del mundo con platos que seducen tanto al paladar como a la vista.

Desde un tartar de tomate con pan sardo y aceitunas kalamata hasta un ceviche picante de corvina con aguacate y maíz, pasando por un Tom Yum de langostinos o un pato crujiente al estilo Pekín.

El Restaurante Jardín desde su terraza.

Su terraza, escondida detrás de la Diagonal, es un oasis urbano perfecto para comidas soleadas o cenas desenfadadas con amigos. De lunes a viernes, un menú del día pensado para quienes no quieren sacrificar calidad por prisa.

En la planta superior, el viaje se adentra en un territorio más nocturno. Cohete Disco Bar es un espacio para picar y dejarse llevar por el ritmo.

Dim sums, niguiris y pequeños bocados orientales maridan con cócteles de autor, siempre con el sello de Marcelino Jiménez, veterano de Grupo Tragaluz con más de 27 años de trayectoria.

La autenticidad manda: platos inspirados en la región china de Shandong, sin artificios y con sabor a raíz. Cuando la música funky y house empieza a sonar, la transición de cena a pista de baile es casi inevitable.

Platillos y cócteles de Cohete Disco Bar.

Bajo tierra late G Spot, un club de alma techno y programación cuidada. House, DJs invitados y una atmósfera íntima lo convierten en uno de esos rincones donde la noche se vive de creando recuerdos.

Para quienes necesitan un respiro, su hall con mesa de billar ofrece un punto de encuentro relajado, un puente entre mundos dentro del mismo edificio.

La mesa de billar que espera en el hall de Cohete.

Un Cohete que despega

El interiorismo, firmado por Pilar Líbano, teje una identidad coherente en los tres espacios. Mármol verde, tapizados a rayas y una paleta cromática que recorre verdes suaves, rojos intensos, azules profundos y negros puros.

Entre los detalles más llamativos, destaca la gran lámpara solar diseñada por Pol Más de Xaxas, inspirada en James Turrell y Olafur Eliasson, que simula un sol cambiante a lo largo del día y la noche.

Cohete Disco Bar.

Más que un lugar, Cohete es una secuencia de estados de ánimo. Un viaje que arranca con una comida tranquila, se eleva en un cóctel animado y alcanza órbita en la pista de baile. Hasta las cinco de la mañana, todo puede suceder.

Grupo Tragaluz lo define como “fun for all”. Barcelona, al parecer, tiene nuevo punto de encuentro para quienes buscan una noche sin escalas.