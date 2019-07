Los mejores restaurantes pet friendly de Madrid a los que puedes ir con tu mascota

Cuántas veces has querido ir a un restaurante con tu mascota pero no te has atrevido ya que no sabías si le dejarían pasar contigo o si molestarías a los demás comensales.

Para la próxima ocasión lo tendrás mucho más fácil ya que hemos recopilado un listado de restaurantes pet friendly. Es decir, que allí tu mascota será tan bienvenida como tú. Eso sí, debe estar bien educado y saber comportarse. Hay que entender que no puede molestar a los demás comensales y que puede haber otras mascotas en el local, por lo que tendrá que saber estar.

Si quieres compartir mucho más que una tarde en alguna terraza con tu mascota, toma nota de estas direcciones, ya que en su interior también podrás estar con ella.

Restaurantes pet friendly de Madrid

Coge la correa, dale la buena noticia a tu mascota y salid a comeros la ciudad gracias a estos restaurantes dog friendly:

Fellina

Disfrutar de multitud de pastas frescas, de berenjenas a la parmesana, risottos, etc. acompañado de tu mascota es posible en Fellina. Una preciosa trattoria en pleno barrio de Chamberí que es el rincón perfecto para una cena romántica, con la familia o con tu grupo de amigos, incluyendo a tu perro, por supuesto.

Dirección: Caracas, 21

Caracas, 21 Metro: Alonso Martínez (línea 4, 5 y 10)

Alonso Martínez (línea 4, 5 y 10) Horario: Do - Mi 13:00 - 0:00. Ju - Sa 13:00 - 2:00

Do - Mi 13:00 - 0:00. Ju - Sa 13:00 - 2:00 Teléfono: 914 10 92 50

La Tasquita de Enfrente

Foto:La Tasquita de Enfrente

La Tasquita de Enfrente es el restaurante del chef Juanjo López, donde lleva 20 años al mando de los fogones. Se trata de una tasca renovada con cocina de mercado elaborada con productos de gran calidad. Ya pidas su ensaladilla, los callos o el guiso de cardo rojo estofado en leche de almendras, saldrás encantado. Si además puedes degustarlo con tu perro al lado, seguro que lo disfrutarás aún más.

Dirección: Ballesta, 6

Ballesta, 6 Metro: Callao (línea 3 y 5)

Callao (línea 3 y 5) Horario: Lu - Sa 13:30 - 16:30 y 20:30 - 0:00

Lu - Sa 13:30 - 16:30 y 20:30 - 0:00 Teléfono: 91 532 54 49

Bárbara Ann

Foto: Barbara Ann - Raw burger

Cuando decimos que Bárbara Ann lo tiene todo, es por algo: Puedes respirar su esencia glam rock de los años 60, se encuentra en el centro de Madrid, la cocina es estupenda, hay música en directo, cuenta con carta de cócteles y además admiten mascotas. ¿Qué más se le puede pedir a un restaurante?

Dirección: Santa Teresa, 8

Santa Teresa, 8 Metro: Alonso Martínez (línea 4, 5 y 10)

Alonso Martínez (línea 4, 5 y 10) Horario: Lu - Ju 19:00 - 3:00. Vi 19:00 - 03:30. Sa 13:00 - 3:30

Lu - Ju 19:00 - 3:00. Vi 19:00 - 03:30. Sa 13:00 - 3:30 Teléfono: 91 826 78 91

Rawcoco Green Bar

Foto: Rawcoco Green Bar

En Rawcoco Green Bar tú podrás disfrutar de su cocina pensada para aquellos que quieren alimentarse de forma saludable, elaborada con productos de temporada y de proximidad, y tu mascota estará encantada con la atmósfera de calma y relajación que se respira aquí. Mención especial para sus deliciosos zumos naturales.

Dirección: Gral. Pardiñas, 21

Gral. Pardiñas, 21 Metro: Goya (línea 2 y 4)

Goya (línea 2 y 4) Horario: Lu - Vi 8:30 - 21:00. Sa - Do 9:30 - 21:00

Lu - Vi 8:30 - 21:00. Sa - Do 9:30 - 21:00 Teléfono: 914 49 50 17

Laverónica

Foto: Laverónica

Cocina casera y tradicional en un ambiente muy colorido. Saldrás de allí con el estómago lleno y las pilas recargadas. En su carta encontrarás entrantes perfectos para compartir, seguidos de pastas, pescados y carnes. Y entre los postres, tartas que llamarán tu atención como "La Maruja". Un local más al que ir en la buena compañía de tu perro.

Dirección: Moratín, 38

Moratín, 38 Metro: Antón Martín (línea 1)

Antón Martín (línea 1) Horario: Ma - Sa 12:00 - 0:30 y Do 12:00 - 18:00

Ma - Sa 12:00 - 0:30 y Do 12:00 - 18:00 Teléfono: 914 29 78 27

Elektra

"Gastronomía como estilo de vida". Así se define Elektra, donde los perros son bienvenidos. Disfruta de sus platos elaborados con productos de mercado y de temporada, para así lograr una cocina deliciosa en un ambiente elegante pero muy acogedor. Cuentan también con menú del día y menú ejecutivo, carta de desayunos, brunch y otras muchas propuestas que te sorprenderán en su carta.

Dirección: Santa Engracia, 108

Santa Engracia, 108 Metro: Alonso Cano (línea 7)

Alonso Cano (línea 7) Horario: Do - Ma 10:00 - 17:00 y 19:30 - 0:00. Mi - Ju 10:00 - 17:00 y 19:30 - 1:00. Vi - Sa 10:00 - 17:00 y 19:30 - 2:30.

Do - Ma 10:00 - 17:00 y 19:30 - 0:00. Mi - Ju 10:00 - 17:00 y 19:30 - 1:00. Vi - Sa 10:00 - 17:00 y 19:30 - 2:30. Teléfono: 912 54 59 11

Asia A.S.A.K.O

Este proyecto de fun street food busca conquistar los corazones y estómagos de los millennials con una propuesta callejera y divertida que podríamos encontrar por las calles de Asia, llenas de street food. Asia A.S.A.K.O cuenta con un noodle bar, hay diferentes tipos de curry, pato estilo Vietnam o secreto de ibérico al wok, que muestra la fusión entre nuestros productos y la cocina asiática.

Dirección: Caracas, 1

Caracas, 1 Metro: Alonso Martínez (línea 4, 5 y 10)

Alonso Martínez (línea 4, 5 y 10) Horario: Ma - Sa 13:30 - 16:30 y 21:00 - 1:00

Ma - Sa 13:30 - 16:30 y 21:00 - 1:00 Teléfono: 915 91 06 21

Magasand Delicias

Biquini de Magasand

Magasand es uno de los restaurantes que no pueden faltar cuando pensamos en los mejores sándwiches de Madrid. Eso sí, se trata de propuestas sanas aunque sean de comida rápida. Los ingredientes que usan son de la mejor calidad en un espacio sencillo e informal en el que tu mascota será bienvenida junto a ti.

Dirección: Tomás Bretón, 54

Tomás Bretón, 54 Metro: Delicias (línea 3)

Delicias (línea 3) Horario: Lu - Vi 9:00 - 18:00

Lu - Vi 9:00 - 18:00 Teléfono: 911 37 67 81

La Galleta

Foto: Bar Galleta

En nuestro listado de restaurantes pet friendly no podía faltar el Bar Galleta. Su mobiliario en madera, las vajillas y plantas adornando los rincones... Un espacio muy cálido y acogedor en el que tu mascota también podrás relajarse mientras tú disfrutas de platos como su milhojas de patata y huevo con boletus, los tacos mexicanos de bacalao o un magret de pato. Y por supuesto, no te vayas sin probar sus postres, todos ellos elaborados, cómo no, con galletas.

Dirección: Corredera Baja de San Pablo, 31

Corredera Baja de San Pablo, 31 Metro: Callao (línea 3 y 5)

Callao (línea 3 y 5) Horario: Do - Ju 13:00 - 1:00. Vi - Sa 13:00 - 2:00

Do - Ju 13:00 - 1:00. Vi - Sa 13:00 - 2:00 Teléfono: 619 83 05 03

Burger Shack

Las hamburguesas venezolanas que se pueden comer en Chueca tienen nombre propio: Burger Shack. Comida rápida, sí, pero de calidad y hecha con cariño. Si no sabes qué pedir cuando acudas allí con tu perro, opta por la hamburguesa Burger Shack, que lleva junto a una deliciosa carne de vaca una croqueta de queso. ya te puedes imaginar lo jugosa y sabrosa que es.

Dirección: Augusto Figueroa, 32

Augusto Figueroa, 32 Metro: Chueca (línea 5)

Chueca (línea 5) Horario: Do - Ma 13:30 - 23:00. Ju - Sa 13:30 - 0:00

Buns and Bones

Los baos de Buns & Bones están traídos directamente desde Taiwán, de donde es originario este pan, el cuál resulta perfecto para todo tipo de combinaciones como las que encontraremos en este local especializado en baos: Oreja con pimentón, colas de gambón empanadas con lemon grass y sésamo, pato pekín o pollo frito de corral estilo César. Y hay mucho más en su carta. Déjate llevar y te sorprenderá.

Dirección: Santa Isabel, 5 (Mercado de Antón Martín )

Santa Isabel, 5 (Mercado de Antón Martín ) Metro: Antón Martín (línea 1)

Antón Martín (línea 1) Horario: Ma - Ju 13:00 - 0:00. Vi - Sa 13:00 - 0:30. Do 13:00 - 16:30.

Ma - Ju 13:00 - 0:00. Vi - Sa 13:00 - 0:30. Do 13:00 - 16:30. Teléfono: 810 52 17 05

Escojas el que escojas, seguro que será un acierto para ir con tu mascota. Porque ellos también quieren disfrutar con nosotros más allá de los paseos por el parque o una tarde en una terraza. Gracias a estos restaurantes pet friendly, su compañía está garantizada.