La historia del primer ‘bar gay’ de España, el Stonewall andaluz: “No queremos que esto acabe siendo otro supermercado"

Una concentración reivindicativa que habría sido prohibida en los años 60, década en la que se inauguró el primer bar gay del país.

Tony's Bar, abierto en 1962 en Torremolinos (Málaga) por una pareja homosexual británica, se convirtió en un símbolo de libertad y resistencia LGBT durante la dictadura franquista.

No se definía expresamente como un lugar de encuentro gay, pero en poco tiempo se transformó en un punto clave de reunión para la comunidad por su ambiente abierto y tolerante y la visita frecuente de turistas extranjeros, en su mayoría homosexuales.

"No era un bar homosexual tal y como lo entendemos ahora, ni siquiera existía la palabra homosexual o gay; pero sí fue el primero que permitió la entrada a homosexuales", explica Jorge M. Pérez, presidente de la Asociación Pasaje Begoña.

Por desgracia, hay pocos datos sobre el establecimiento porque cambió muchas veces de ubicación debido a la represión franquista. "Hay mucha información de correveidile. En cuanto había una redada, cerraban corriendo y abrían en otro sitio", lamenta.

En total, se cree que Tony's Bar ocupó tres espacios diferentes durante el año que estuvo en funcionamiento: en la esquina de la calle Cauce con la Avenida Palma de Mallorca, en la calle Antonio Girón, y en el interior del emblemático Pasaje Begoña.

El éxito de Tony's Bar provocó que en el Pasaje Begoña comenzaran a surgir diversos establecimientos para la comunidad LGBT. El pasaje llegó a albergar al menos 50 bares y locales de música en directo entre 1962 y 1971, convirtiéndose en un oasis de libertad en plena dictadura.

Entre los establecimientos más conocidos se encontraban Le Fiacre, donde había una gran jaula en la que bailaban juntos chicas y bailarines homosexuales, Pourquoi Pas?, considerado el primer bar lésbico de España y The Blue Note, abierto por la famosa cantante de jazz Pia Beck.

Además, el Pasaje Begoña recibió la visita de celebridades nacionales e internacionales como John Lennon, Brian Epstein (manager de The Beatles), Sara Montiel, Massiel, Ava Gardner, Brigitte Bardot o Sean Connery.

La apertura de Tony's Bar coincidió con una época paradójica de la España franquista. Durante los años 60, la Costa del Sol vivía un boom turístico que llevó a las autoridades a hacer la vista gorda con ciertos comportamientos que normalmente serían perseguidos.

Esta tolerancia estratégica se debía principalmente a que el turismo dejaba dinero y divisas necesarias para el régimen.

"Coincidió con la apertura de España al mundo, con el fin de la autarquía; Franco se quería hacer el moderno y no era plan de ir apaleando a la gente que estaba allí", explica Charo Alises, presidenta de la Asociación LGBTi+ Ojalá de Málaga.

No obstante, el bar funcionó mientras la Ley de Vagos y Maleantes, modificada en 1954 para incluir a los homosexuales, seguía vigente.

Esta ley consideraba que los homosexuales "ofenden la sana moral de nuestro país" y establecía medidas como el internamiento en centros de trabajo.

La libertad que caracterizaba a Tony's Bar y el Pasaje Begoña llegó a su fin abruptamente. El bar tuvo una corta existencia, cerrando sus puertas en 1963, aunque el ambiente LGBT del pasaje continuó hasta la gran redada de 1971.

"Cuando España comenzó a ser admitida en los círculos internacionales, Franco decidió poner fin a la actividad del Pasaje Begoña y metió allí a la policía", relata Charo. "Hubo incluso un conflicto internacional porque uno de los detenidos era hijo de un diplomático", agrega.

La noche del 24 al 25 de junio de 1971, por orden del gobernador civil de Málaga, Víctor Arroyo, se produjo una masiva redada policial. Más de 100 agentes de la Policía Nacional, armados con fusiles Cetme, bloquearon los accesos del Pasaje Begoña.

El resultado fue devastador. Arrestaron a 114 personas por "atentar contra la moralidad y las buenas costumbres", clausuraron 23 locales, pusieron multas de hasta 20.000 pesetas (unos 120 euros) a los propietarios y deportaron a los extranjeros allí presentes a sus países de origen.

No obstante, aunque Tony's Bar existió solo durante aproximadamente un año, su impacto en la historia LGBT de España es innegable. El establecimiento inauguró un cambio nacional y actuó como precursor de la vida nocturna y la movida homosexual en España.

En 2016, el artista francés Yann Leto realizó una recreación del interior del Tony's Bar en el Albergue de la Música de Torremolinos basándose en fotografías de locales LGBT de la época y relatos de personas que asistieron al recinto. Esta instalación artística permitió revivir la memoria del mítico bar.

El Pasaje Begoña fue declarado Lugar de Memoria Histórica y cuna de los Derechos y Libertades LGTBI por la Junta de Andalucía y por el Congreso de los Diputados en 2018, un hecho que reconoce oficialmente la importancia histórica del lugar.

Por su parte, la Asociación Pasaje Begoña, creada en 2018, trabaja activamente para recuperar y reivindicar la memoria histórica del espacio.

"Hemos conseguido que se destine dinero de los Fondos Next Generation para rehabilitar el pasaje. Queremos que vuelva a haber vida, aunque no lo que había porque ahora no te dan licencia para abrir bares allí", afirma Jorge M. Pérez.

Durante un tiempo hubo una inmobiliaria en el espacio que anteriormente ocupaba The Blue Note, aunque ahora todo permanece completamente cerrado.

"No queremos que esto acabe siendo otro supermercado; ya no por Tony's Bar y los otros lugares, sino por las personas que hicieron importante esos lugares", defiende Jorge.

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha llegado a comparar en alguna ocasión al Pasaje Begoña con el Stonewall Inn de Nueva York, considerando que España tiene su propio Stonewall en Torremolinos.

Al igual que los disturbios de Stonewall en 1969, la redada de 1971 en el Pasaje Begoña representa un momento crucial en la lucha por los derechos LGBT, aunque con un desenlace diferente.

Tony's Bar, pese a su corta existencia, marcó el inicio de una era de resistencia y visibilidad LGBT en España que, a pesar de los intentos de represión, sentó las bases para el movimiento de liberación sexual que florecería tras la muerte de Franco en 1975.