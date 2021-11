Inspirational Chef Program, la revolución gastronómica española de la cocina a cuatro manos

Cuando en noviembre de 2019 me invitaron por primera vez a conocer el hotel Royal Hideaway Corales en Tenerife de la mano de Inspirational Chef Program con la excusa de la visita del chef austriaco Sebastian Frank, no sabía que me encontraría con algo que cambiaría para siempre mi idea y opinión sobre el formato cuatro manos gastronómico.

Lo primero que me encontré fue un lugar que cambió mi concepto de hotel gastronómico para siempre. Corales cuenta con cuatro restaurantes, todos ellos de altísimo nivel, algo nada habitual en hotelería. Desde el estrellado y maravilloso Rincón de Juan Carlos, hasta la alta cocina italiana, prácticamente única en España, de Niki Pavanelli en Il Bocconcino. Pasando por supuesto por el excelente nikkei San Hô y la cocina marina y atlántica de Starfish.

Lubina de los hermanos Torres en el menú Inspirational de 2021

Todo ello sumado a un hotel de espectacular diseño que engancha desde el primer momento crean un marco único para el tema central que hoy nos ocupa: Inspirational Chef Program.

¿Qué es el Inspirational Chef Program?

La forma fácil y rápida de describir Inspirational es diciendo que es un cuatro manos. Ese formato en el que un chef externo visita una cocina y junta al chef local crean un menú que une ambas cocinas para que el comensal pueda disfrutar de una propuesta gastronómica lejana. Pero Inspirational no es un cuatro manos convencional, de hecho prácticamente ni siquiera es un cuatro manos.

Víctor Bossecker de Royal Hideaway Corales en un taller de pescado local

El formato por el que apuesta año tras año el Royal Hideaway de Tenerife inrpora elementos como el producto, los productores, el arte, el valor local y, por supuesto, la inspiración. La propuesta es sencilla: un chef que no pertenece al hotel lo visita durante unos días, en los que se viaje con él por Tenerife conociendo el producto local, poniéndolo en valor y animándole a incorporarlo en su menú. La acción culmina en una cena gastronómica con el chef local Juan Carlos Padrón en el Rincón de Juan Carlos, donde el comensal puede degustar ambas cocinas y ver cómo ese producto local ha recorrido todo su camino desde el campo hasta el plato. Es ahí donde se crea la magia.

Grandes chefs del mundo se enamoran del producto canario

Servidor ha tenido la suerte de asistir a los Inspirational de Sebastian FranK, Ana Ros y los hermanos Torres en Royal Hideaway Corales, viviendo en las tres ocasiones diferentes formas de abordar la exploración del producto local. Siempre asombrado ante ese arte creativo del chef que está conociendo algo que no conoce y enfrentándose al bonito reto de incorporar dicho producto a sus menús, muchas veces muy lejanos a lo que Tenerife tiene que aportar.

Recuerdo perfectamente nuestro camino en coche hacia la quesería Montesdeoca con Sebastian Frank. Íbamos hablando sobre sus magníficos quesos cuando tuve la osadía de retarle a que pidiese probar su mantequilla artesanal. Así lo hizo, y pidió que le envasasen todas las existencias, que se llevó a Berlín para su restaurante Horváth con dos Estrellas Michelin. Además lo incorporó en su menú junto a Juan Carlos Padrón en un exquisito bocado que pudimos disfrutar aquella noche. Improvisación y creatividad unidas para crear momentos únicos.

Ana Ros elabora mojo canario en Altos de Trevejos durante una de las visitas a productores de Inspirational

Algo similar ocurrió cuando tanto Ana Ros como los hermanos Torres descubrieron la finca ecológica La Calabacera, pionera en el cultivo de plátanos ecológicos que hoy en día se ha expandido a todo tipo de frutales tropicales, hierbas aromáticas y hortalizas. Allí tanto los chefs como los miembros del equipo campan a sus anchas, descubriendo aromas y texturas de la naturaleza que crean nuevos registros en sus mentes y acaban formando platos nuevos.

Papaya de La Calabacera en el menú de Ana Ros en Inspirational

Ana Ros descubrió una papaya con un sabor y aroma que no había conocido antes, que le llevó a crear un plato con pimienta para el menú de la cena de Inspirational, y los Torres una hierba que combinaba perfectamente con su plato de lubina. Así es como este formato gastronómico rompe barreras y crea algo único y revolucionario en la cocina creativa, artística e inspiracional.

El programa Inspirational de Royal Hideaway Corales sigue adelante y pronto llegarán nuevas sorpresas, aportando mucho valor al mundo de la gastronomía.

