CEBO Madrid, el primer Menú Cápsula de Aurelio Morales te lleva hasta Mexico

México, cuna de grandes civilizaciones y de grandes tradiciones gastronómicas, es el hilo conductor en el que se inspira la nueva propuesta del chef Aurelio Morales que se va a estrenar mañana miércoles 24 de noviembre en su restaurante CEBO, con una estrella Michelin y dos soles Repsol, ubicado en el hotel Urban GL 5* de Madrid (Carrera de San Jerónimo, 34).

Cuando está a punto de acabarse el año, el chef da un giro a su estilo culinario y nos sorprende con un menú degustación creado a partir de los ingredientes más característicos de la gastronomía mexicana con el que recopila recetas populares bajo un prisma creativo y técnico, donde la puesta en escena cobra mucha importancia.

Cápsula Cebo, los nuevos menús efímeros de CEBO

A través de un delicioso viaje al país azteca se inaugurará una serie de menús especiales que cambiarán por temporada, denominados “Cápsula Cebo” (130 €), y que convivirán con el menú “Somos Cebo” (130 €) y el menú corto Somos (110 €), en sus horarios de apertura habituales, de martes a sábado, a mediodía y por la noche.

Menú CEBO México D.F.-Hueso de aguacate caliente y líquido

“La cocina mexicana es fascinante y, si ahondas un poco, guarda estrechos vínculos con la española. México es un país que me lo he comido, lo he vivido y lo he disfrutado intensamente. Me suscita gratos recuerdos que forman parte de mi vida y tengo muchos amigos. Por eso he querido rendir un homenaje en Cebo y ofrecer una mirada disruptiva que evoque todas estas sensaciones con sus sabores, colores y olores”, explica Aurelio Morales, responsable de la apuesta gastronómica de Derby Hotels Collection.

Para este viaje gastronómico a México, el sumiller Jacinto Domenech propone una armonía muy sugerente a base de una selección de tequilas caseros y un carrito de mezcales, además de otras referencias pensadas para cada platillo. El maridaje largo tiene un precio de 75 € y el de 7 bebidas cuesta 59 €.

Cebo, galardonado con una Estrella Michelin, 2 Soles Repsol, Premios Metrópoli 2018 Cocinero en Progresión y 2019 Restaurante de Año, entre otros reconocimientos comparte la misma filosofía que el hotel Urban, sinónimo de excelencia, donde la unión entre el arte, la arquitectura y la alta gastronomía le confieren identidad propia. Atributos que, unidos a su privilegiada ubicación, lo convierten en un hotel de diseño y ambiente cosmopolita único en la ciudad. Situado en el centro financiero, político cultural y comercial de Madrid, muy cerca del parque del Retiro y de la Gran Vía. La Puerta del Sol y la Plaza Mayor se encuentran a pocos minutos, así como el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y la Fundación Reina Sofía.

El menú cápsula CEBO México D. F.

Menú CEBO México D.F.-Trompo de molleja de ternera mayor, tortilla en salsa pozole de maíz nixtamalizado y huitlacoche liofilizado

El menú se compone de cinco aperitivos, tres entrantes, tres platos principales y seis postres.

Primeros pasos

Antojitos y Botanas.

Antojitos, comida de calle que se suele comer como aperitivo popular mexicano normalmente de maíz y frito

Botanas, snacks rápidos típicos

Barquita de maíz morado, naranja pibil y callo de hacha

Tartaleta en forma de plato volante de maíz rellena de una espuma pibil, guiso típico mexicano con naranja y achiote acompañado de cebolla adobada nitro

Burrito tierno de cangrejo endiablado con perfume de nixta y elote

Burrito de maíz elástico con guiso de cangrejo mexicano picante muy suave, cangrejo en tempura y aire de nixta un licor de elote (mazorca de maíz suave)

Aro dorado de “guacafoie”, chipotle ahumado y sal de gusano

Aro de oro relleno de fuagrás y aguacate al licor de humo de chile chipotle

Hueso de aguacate caliente y líquido

Hueso líquido de guiso de chilaquiles y tomatillo verde con yemas, huevas y chicharrón de vaca ahumada

Los platillos

Aguachile de mango, piña a la brasa y nopal, con moluscos, mariscos, pescados y algas de nuestras costas

Platillo típico mexicano elaborado, en este caso, con piña asada, mango dorado, chiles y lima acompañado de berberecho gallego, camarón, moluscos, algas y cebollas encurtidas

Co-coliflor tres leches, chile morita, anguila mexi-yaki y caviar

Coco y coliflor en 3 cocciones, caviar, anguila teriyaki a la mexicana con chile morita y garbancitos al comino

Coco y coliflor en 3 cocciones, caviar, anguila teriyaki a la mexicana con chile morita y garbancitos al comino

Chipirón de anzuelo, arroz cremoso de calabaza verde y hoja santa con salsa de jalapeño fermentada

Chipironcitos rellenos de arroz mantecado con calabaza verde y jalapeño sobre salsa de jalapeño fermentado

Chipironcitos rellenos de arroz mantecado con calabaza verde y jalapeño sobre salsa de jalapeño fermentado

Los platos principales

Rodaballo salvaje, su piel crujiente al cilantro y cochinita gelatinosa con salsa de aguacate tatemado y macha.

Terrina de rodaballo salvaje y careta de cerdo adobada con erizo de mar y salsa de aguacate tatemado (quemado a la llama) acompañado de su piel crujiente con salsa macha y pil-pil de rodaballo enchilado al cilantro

Trompo de molleja de ternera mayor, tortilla en salsa pozole de maíz nixtamalizado y huitlacoche liofilizado.

Bola de carne en forma de peonza que se asa de fuera hacia adentro, hecho de mollejas sobre tortilla de maíz nixtamalizado en salsa pozole y huitlacoche liofilizado con laca de vaca

Bola de carne en forma de peonza que se asa de fuera hacia adentro, hecho de mollejas sobre tortilla de maíz nixtamalizado en salsa pozole y huitlacoche liofilizado con laca de vaca

Pichón de sangre en dos cocciones, palomitas de mijo, demiglace de mole poblano, tubérculos y mucho sabor a calle.

Pichón asado, pechuga a 52 ºC y patita a 85 ºC en su interior con costra de palomitas de mijo, mole poblano callejero, gnoccis de batata y boniato

Pichón asado, pechuga a 52 ºC y patita a 85 ºC en su interior con costra de palomitas de mijo, mole poblano callejero, gnoccis de batata y boniato

Los postres

Menú CEBO México D.F,-Tarta de queso panela-pay

Tarta de queso panela-pay

Tarta de queso fresco mexicano típico de vaca y galleta de azúcar moreno

Croqueta de queso Oaxaca con guiso de plátano y manzana

Fina croqueta de quesillo blanco blando mexicano y guiso de frutas

Fina croqueta de quesillo blanco blando mexicano y guiso de frutas

Queso frito Chihuahua con toffee de pop corn

Queso semiviejo de la región de Chiuhahua frito con toffee de palomitas de caramelo

Queso semiviejo de la región de Chiuhahua frito con toffee de palomitas de caramelo

Calabaza a la brasa, flor de calabaza, chocolate blanco y horchata de sus pipas a la canela

Crema fina de calabaza a la brasa con chocolate blanco y un trabajo de las texturas y temperaturas de estos con leche de pipas de calabaza

Crema fina de calabaza a la brasa con chocolate blanco y un trabajo de las texturas y temperaturas de estos con leche de pipas de calabaza

Cacao azteca, maíz y pepitas de oro

Cacao liofilizado, maíz y mucho oro

Cacao liofilizado, maíz y mucho oro

Dulcitos del día de muertos…

Sorpresas dulces mexicanas típicas

Sorpresas dulces mexicanas típicas

