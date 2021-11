Salmon Guru de Diego Cabrera gana el Premio a la Hospitalidad en los 50 Best Bars 2021

Si hace unos días os hablábamos de los 50 Best Restaurants 2021 y de todos los restaurantes españoles que forman parte de esta lista, hoy venimos a hablar de la lista de los 50 Best Bars 2021 en la que la coctelería que regenta Diego Cabrera en Madrid, Salmon Guru, ha sido reconocida con el premio Michter's Art of Hospitality Award. Esta distinción, ideada para reconocer la importancia de la hospitalidad y el servicio en la experiencia de un bar, y votado por más de 600 miembros de The World's 50 Best Bars Academy, elige al bar donde se recibe la mejor experiencia de hospitalidad durante el período de votación.

Este es el primero de una serie de premios especiales anunciados antes de la ceremonia de entrega de los premios, The World’s 50 Best Bars, que tendrá lugar en el Roundhouse de Londres, el próximo 7 de diciembre de 2021 a las 8.30 p.m. GMT.

Mark Sansom, editor de contenido de The World's 50 Best Bars, dice: “Presentamos el premio Michter's Art of Hospitality Award el año pasado, primero en Asia's 50 Best Bars 2020 y luego en The World's 50 Best Bars 2020, ya que creemos que la hospitalidad es una parte vital de la experiencia de bar y la excelencia en este ámbito debe ser recompensada. Diego Cabrera y todo el equipo de Salmón Gurú dominan perfectamente el arte de hacer que cada visitante de su bar se sienta especial creando momentos únicos en cada paso de la experiencia, desde las bebidas cargadas de elegancia y creatividad hasta el interiorismo único y excéntricos que distingue a este espacio madrileño.

La historia de Salmon Guru

Salmon Guru se inauguró en Madrid en el año 2016 y es uno de los proyectos más revolucionarios en el mundo de los bares. Ocupa el puesto 22 en la lista de World’s 50 Best Bars 2020 y es un verdadero laboratorio de cócteles rebosante de creatividad liderado por Diego Cabrera, creando tragos únicos que han conquistado a los mejores expertos en el mundo de la coctelería.

Desde su apertura, Salmon Guru se ha convertido en el destino estrella de Madrid para disfrutar de cócteles de primer nivel, no solo por la calidad de estos, sino también por el cuidado y la atención al servicio aplicados por Cabrera y su equipo que hacen del bar uno de los lugares imperdibles de la ciudad.

Dedicado al servicio premium en un ambiente distendido, la experiencia del personal del bar y su ejecución intachable le acaban de otorgar a Salmon Guru el premio Michter's Art of Hospitality Award 2021, votado en la Academia por los miembros votantes para The World's 50 Best Bars, a quienes se les pregunta para nombrar el único bar donde han recibido la mejor experiencia de hospitalidad dentro del período de votación.

La creatividad de Diego Cabrera no conoce límites: llega en cristalería completamente personalizada, tragos servidos en recipientes con forma de rana o de pez, los cócteles con nombres líricos están llenos de sabores sorprendentes y deliciosos. So Fine, So Fresh, una mezcla de ginebra, citronela y lima kaffir, licor de violeta y agua de coco; y el alocado Flower Power 3.0 de vodka, hibisco y puré de azahar y maracuyá, servido en un rape que deja al descubierto los dientes, son algunos de los brebajes más llamativos.

Acompañando estas creaciones líquidas se encuentra una selecta oferta de aperitivos, como el mole añejo con jamón ibérico, el pulpo asado y los rollitos de cerdo especiados, que están diseñados para complementar las combinaciones únicas de sabores de los cócteles, todos servidos de una manera aparentemente relajada, pero altamente estudiada para conseguir que la experiencia del cliente sea de altísimo nivel.

El interior del bar, ubicado en el animado Barrio de las Letras de Madrid, es igualmente deslumbrante. Los que lo visitan pueden realizar un viaje en el tiempo a través de la cultura pop visitando las tres salas distintas: las luces de neón del salón de cómics, el ambiente exótico de los trópicos de la década de 1950 y el glamour de un bar de copas hollywoodense.

