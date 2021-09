Huevos al curry, una receta india humilde y deliciosa

Total: 1 h 10 min

Comensales: 4

¿Por qué no hacer que el huevo sea el ingrediente principal de un curry? Que el pollo sea famoso y el cordero también no hace que el pescado quede relegado, ni el queso tipo paneer, ni el marisco ni, mucho menos, los huevos. Viajamos al sur de la India para preparar un curry que incorpora toda la cremosidad y el dulzor de la leche de coco, con un punto picante suave y lo delicioso de concebir unos huevos cocinados únicamente 5 minutos para, así, conseguir una clara firme pero una yema untuosa. Si alguien tiene dudas, lo que marca la procedencia del curry es la salsa, no el utilizar huevos. Las especias y los ingredientes que se emplean para prepararla, porque nada tiene que ver un curry tipo Massaman con un curry tipo tikka Masala, un curry japonés tipo kare, un curry verde tipo tailandés o con un curry Vindaloo, Rendang o Korma.

En este caso, la mezcla de especias la hacemos casera pero también se podría comprar en tiendas especializadas. Como recomendación, recurrid siempre a una tienda buena, no compréis cualquier mezcla de curry que venden de forma comercial porque se quedan siempre platos sin alma ni fondo. Para terminar este plato lo único que os hará falta es un poco de pan naan o roti o de arroz basmati al lado y, si queréis algo más, unas empanadillas tipo samosas para empezar a modo de aperitivo.

Podemos asociar este tipo de curry de huevo, con más o menos cantidad de tomate, al surgimiento de la cocina vegetariana india, un movimiento que fue muy impulsado por el primer ministro Narendra Modi y que se extendió a lo largo de todo el país creando toda una cultura del vegetarianismo. En esta ocasión yo he incorporado un poco de calabacín blanco que tenía de más en casa pero también podríamos añadir cualquier tipo de verdura como guisantes, patatas o coliflor.

En este caso empleamos tomate frito para ahorrar tiempo de cocción pero lo ideal en cualquier curry es utilizar tomate fresco pelado y dejar cocinar la salsa durante mucho tiempo y con mucha paciencia, clave de cualquier curry.

Cómo hacer huevos al curry

Ingredientes Huevos camperos, 4 ud

Dientes de ajo, 5 ud

Jengibre fresco pelado, 2 cm

Cebolleta, 2 ud

Pimiento picante, al gusto

Tomate frito, 4 cucharadas

Cúrcuma, 3 cucharaditas

Pasta de tamarindo, 1 cucharadita

Cardamomo, 2 vainas

Pimienta negra molida, c/s

Semillas de mostaza, 5 ud

Semillas de cilantro, 4 ud

Canela en polvo, 1/4 cucharadita

PImentón dulce, 1/2 cucharadita

Calabacín blanco, 1/2 ud

Leche de coco, 400 ml

Sal, c/s

Cilantro fresco, c/s

Aceite de oliva o de coco, 4 cucharadas

Paso 1

Introducir con mucho cuidado los huevos en agua hirviendo y cocinar en ella durante cinco minutos. Tras este tiempo sacar rápidamente del agua y poner en un bol con abundante agua fría y hielo para que se enfríen rápidamente. Tras este tiempo, pelarlos con cuidado y reservar.

Paso 2

Machacar el jengibre con el ajo, bien pelados, en un mortero y, por otro lado, machacar también las especias mezclándolas bien. Picar la cebolleta y también el calabacín.

Paso 3

Dorar las especias ligeramente con el aceite y añadir la cebolleta con un poco de sal. Dejar pochar hasta que se ablande. Añadir el tomate frito y también el pimiento picante cortado y dejar cocinar un par de minutos.

Paso 4

Incorporar entonces el calabacín cortado en cuadraditos y dejar cocinar ligeramente para que se ablande un poco. Añadir también la manzana pelada y troceada.

Paso 5

Regar con la leche de coco y, si queremos, con un poco de caldo de verduras y dejar cocinar a fuego suave durante unos 15-30 minutos.

Paso 6

Cuando ya tengamos una salsa densa y cremosa poner a punto de sal y de pimienta negra y corregir de sazón al gusto de cada uno. Por último, añadir los huevos pelados y unas hojas de cilantro y servir inmediatamente.

Trucos y sugerencias

Podríamos incorporar también unos frutos secos al final si quisiéramos o un poco de cebolla frita. Si queremos que este curry nos aguante más la salsa lo hará perfectamente tanto congelada como en la nevera pero sin los huevos, los huevos serán lo único que tengamos que hacer poco tiempo antes de querer consumir el plato.

