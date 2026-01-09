Rosa González, cocinera: "La sopa de pollo más fácil se hace en 30 minutos con 2 puñados de fideos y 2 litros de caldo"

0 votos

Comensales: 7

Una sopa casera de pollo es mucho más que un plato de cuchara: es abrigo en los días fríos, pausa en medio del ajetreo y ese olor que convierte una casa en hogar.

En la cocina de Rosa González, madre y cocinera conocida como @cocineraymadre80, esta receta que compartimos hoy nace precisamente de ahí: de la necesidad de alimentar, cuidar y reconfortar a su familia con ingredientes sencillos y mucho cariño.

Este plato está pensado para los días fríos en los que el cuerpo pide algo caliente y reconfortante, perfecta para cuando llegas empapado de lluvia, para un resfriado que empieza, o simplemente para una cena tranquila en familia.

Y, fiel al estilo de Rosa, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes raros: solo ganas de encender el fuego, preparar la olla y dejar que la cocina se llene de ese aroma que lo cura casi todo.

Sopa de pollo en 30 minutos

Como decimos, no se necesitan alimentos extraños para cocinar este plato. Todos los podrás encontrar en el supermercado fácilmente.

Para que todo sea mucho más rápido, se recomienda comprar los garbanzos ya cocidos, aunque, si quieres, también puedes cocerlos tú dejándolos a remojo durante 12 horas.

Rosa prepara la sopa en una olla exprés para ahorrar tiempo (sólo se necesitan 30 minutos), pero si no tienes una en casa puedes hacerlo tranquilamente en una olla normal, aunque tardarás una hora y media, más o menos.

Ingredientes Pollo, 2 muslos

Jamón, 1 hueso

Patatas medianas, 2

Zanahorias, 2

Garbanzos, 2 puñados

Caldo de carne o de pollo, 2 litros

Sal (al gusto)

Fideo cabellín, unos 80-100 g si quieres la sopa caldosa y 120-140 g si la prefieres más densa Paso 1 En una olla a presión introduce el pollo, las patatas y las zanahorias peladas, el hueso de jamón y los garbanzos cocidos. Paso 2 Cubre todo con agua, agrega sal y cocina a máxima presión durante 30 minutos. Paso 3 Pasada esa media hora, destapa la olla y quita el exceso de grasa de la superficie con una cuchara. Paso 4 Saca las patatas y las zanahorias y tritúralas con parte del caldo en una batidora de mano. Una vez trituradas, vuelve a agregarlas a la olla con el caldo y el resto de ingredientes. Paso 5 Pon a hervir el caldo a fuego alto durante 3 minutos y echa los fideos. Tras ese tiempo, tendrás la sopa de pollo lista para emplatar.

Trucos para que sepa 'a abuela'

Rosa utiliza muslos de pollo, pero si queremos que el resultado sea más denso, que el caldo tenga más cuerpo en menos tiempo, es mejor usar partes gelatinosas del pollo como las alitas o la carcasa.

Las hierbas y especias también aportan ese toque casero de toda la vida: no dudes en usar laurel, pimienta o un poco de tomillo, incluso un toque muy moderado de jengibre o comino para dar fondo sin tapar el sabor a pollo.

Una sopa aún más rápida

Si te ha sobrado pollo asado o a la plancha de otra comida, puedes 'reciclarlo' en esta receta. Simplemente sofríe las verduras, añade caldo de pollo, hierbas, y luego incorpora el pollo desmigado al final; en unos 20 o 25 minutos tendrás una sopa lista.

Otra opción rápida es picar muy fino una pechuga cruda y añadirla a un caldo que ya esté hirviendo: se cocina en pocos minutos y queda tierna para la sopa.

