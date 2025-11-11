Soto Ayam, la receta de la popular sopa de pollo que preparan en uno de los mejores hoteles del mundo en Indonesia

0 votos

El descenso de las temperaturas se viene notando desde hace unos días y, aunque a ratos brille el sol, parece que el frío ha llegado para quedarse. Qué mejor momento, si aún no lo has hecho, para dar por inaugurada la temporada de las sopas.

Y cuando se trata de sopas, siempre buscamos algo sencillo, calentito y reconfortante. Cualidades que reúne una simple sopita de pollo, una receta que da pie a versionarse de muchas maneras, incluso según el país de procedencia. Esta vez viajamos hasta Indonesia para cocinar su receta de sopa de pollo por excelencia.

El Soto Ayam es una sopa tradicional muy popular de Indonesia, que se puede disfrutar en otros puntos del Sudeste Asiático. En indonesio soto significa sopa y ayam pollo y consiste básicamente en eso, con la peculiaridad de su carácter especiado, donde predomina la cúrcuma, que le aporta ese característico color amarillo dorado.

Pero su elaboración va más allá, porque para que sea auténtica y no un simple caldo condimentado es necesario incorporar ingredientes como la hierba limón o el sambal, esa pasta de chiles tan identitaria de la cocina de Indonesia presente en gran número de elaboraciones.

Algo que cumplen paso por paso en el curso de cocina que ofrece el hotel Nihi Sumba, entre sus muchas actividades. El hotel, reconocido como el mejor del mundo en 2016 y 2017 por la revista Travel + Leisure, y situado en el puesto 56 de The World's 50 Best Hotels, imparte una excelente masterclass, rodeados de hortalizas que crecen cuidadosamente en su huerto, con la que aprender los secretos de la cocina de Indonesia.

Algunos de los ingredientes necesarios para elaborar las diferentes recetas, entre ellas el Soto Ayam.

El Soto Ayam es uno de los platos que enseñan a cocinar, además del Gado Gado con su inconfundible sabor a cacahuete, la sopa de pescado conocida como Gulai Ikan y de postre Bubur Sum-Sum, un pudin de arroz con sirope de caña de azúcar.

Una hora y media de diversión con el delantal puesto descubriendo ingredientes de la cocina local y sus aplicaciones en la cocina que consiguen acercar al huésped a la cultura de las islas, a través de la gastronomía. Un esfuerzo que mantiene este Tres llaves Michelin y filosofía presente durante toda la estancia.

La elaboración de la sopa y la mise en place de la sopa donde se verterá el caldo.

También son clave el resto de verduras que se añaden como el tomate y la zanahoria, que le aportarán textura y sabor. Normalmente se acompaña de fideos finos tipo vermicelli, pero de no contar con ellos se puede hacer trampa con alguna otra variedad de noodle, como el plano que se utiliza para el pho.

Aromática y ligeramente picante, se toma en cualquier momento del día, independientemente de que sea desayuno, comida o cena.

Ingredientes Para el caldo de pollo Pollo sin piel (a ser posible con hueso), 1 kg

Agua, 2 l

Lemongrass, citronela o hierba limón, 1 ud cortada en cuatro trozos

Pimienta blanca en grano, 1 cucharadita

Lima kaffir, 10 hojas

Puerro, 1 ud cortado en rodajas

Apio chino, 2 tallos picados

Chalota, 50 g cortados en rodajas finas

Ajo, 10 dientes machados

Jengibre y cúrcuma, un trozo pequeño pelado y rallado de cada Para los condimentos de la sopa Fideos d de cristal, 160 g

Apio chino, 2 cucharadas

Tomate, 3 ud cortadas en cuartos

Col o repollo, 150 g

Lima, dos rodajas

Huevo duro, 1 ud Paso 1 En una olla, hervirmos el pollo con 2 litros de agua junto con el resto de los ingredientes. Cocinamos a fuego medio durante 1,5 horas para que todas las especias se infundan en el agua. Hay que hierva, por lo que mantendremos una ebullición baja. Paso 2 Bajamos el fuego y cocinamos a fuego lento durante otros 45 minutos con la tapa puesta. Paso 3 Simultáneamente, en un cacito, cocemos un huevo durante 8 minutos. Una vez hervido, lo pelamos y lo reservamos. Paso 4 Retiramos la espuma de la superficie con un cucharón o una espumadera. Paso 5 Sacamos el pollo, lo dejamos enfriar para poder desmenuzarlo en trozos. Paso 6 En un bol, colocamos los fideos, el pollo, el repollo, el tomate y el apio, y acto seguido vertimos sobre ellos el caldo caliente. Terminamos el plato espolvoreando un poco de chalota frita y colocando el huevo hervido encima. Paso 7 Puedes exprimir un poco de zumo de lima en la sopa y añadir un poco de salsa de chile si te gusta picante.

Para más sabor

Si algo caracteriza a la cocina indonesia es su equilibrio entre fragancia y sabor, que tan poco pasa desapercibido. Una presencia estimulante de especias que aromatizan el plato y condimentos como el chile con el que se elabora el sambal, una de las salsas picantes tradicionales del país y de las más populares del sudeste asiático.

Para prepararla va a ser necesario el que, sin duda, es el utensilio de cocina más icónico de Indonesia, el cobek, un mortero artesanal de piedra de granito con forma de tazón o plato hondo, donde se echan los ingredientes y se muelen hasta convertirlos en una pasta.

Tras un método y concienzudo ejercicio de muñeca, se pueden obtener maravillosas salsas y pastas, como la de curry que se puede preparar como base de cualquiera de estas sopas o soto en Indonesia, combinando los ingredientes mencionados.

Si a la receta indicada, se le añade un par de cucharadas de esta pasta prensa previamente preparada, conseguiremos intensificar el sabor, además de aportar un poco más de textura al caldo, si es que lo queremos más espeso.