La cena saludable y rica en proteínas que mejora todos mis lunes: se hace sin esfuerzo con solo 4 ingredientes

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2

No voy a mentir, durante mucho tiempo la mayoría de mis cenas eran de pie en la cocina, de rápidas que eran, muchas veces ni me sentaba a la mesa. Con los años he aprendido que, cuanto más rápido va todo, más necesario es sacar tiempo para parar unos minutos. Y esto, aplicado a la cena, puede traducirse, por ejemplo, en hacer un emplatado original, como en la receta de hoy, que podría ser una sencilla tortilla de espinacas, pero la presentamos en forma de rollitos con un relleno rico en proteínas. Para que cenar sea también un acto de autocuidado que haga que los días sean un poquito mejores.

Los platos vistosos son también un reclamo para los más pequeños de la casa, ya que no hay nada que espante más a un niño que aquello que no le entra por los ojos. A veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso es un sencillo paso que no nos lleva ni tres minutos y, gracias a ellos, todos en casa pueden acabar disfrutando de una cena saludable.

Cena ligera, saciante y rica en proteínas

Desde el punto de vista nutricional, esta receta de rollitos de espinacas rellenos de jamón y queso no solo es una cena que se puede preparar en pocos minutos y sin esfuerzo, sino que también es una opción equilibrada, baja en calorías, pero saciante a la vez. Contiene proteínas de alto valor biológico, procedentes principalmente de los huevos, el jamón cocido y el queso fresco, que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y favorecen la reparación de los tejidos durante el descanso nocturno. Al ser una receta con un aporte alto de proteínas y bajo de hidratos de carbono resulta ideal para quienes siguen una dieta de control o pérdida de peso o de mejora de la composición corporal.

Las espinacas, único ingrediente no proteico, que se usan en las tortillas que son la base de la preparación, no solo aportan volumen con muy pocas calorías, sino también una importante cantidad de micronutrientes esenciales. Destacan en ellas minerales como el hierro, el magnesio y el potasio, así como vitaminas antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y el ácido fólico. Además, las espinacas son fuente de fibra dietética, que ayuda a mantener una buena salud digestiva y contribuye a un mejor control del apetito debido a lo saciantes que son.

Elegir jamón cocido y queso fresco bajos en grasa ayuda a que el contenido lipídico total del plato se mantenga moderado, pero sin renunciar al sabor ni a la textura agradable de los rollitos que llevan al siguiente nivel a la siempre socorrida tortilla de espinacas. Al utilizar aceite de oliva en una cantidad mínima para la cocción, se prioriza el empleo de grasas saludables, ricas en ácidos grasos monoinsaturados, que son beneficiosos para la salud cardiovascular.

Ingredientes para hacer unos rollitos de espinacas rellenos de jamón y queso Espinacas frescas, 150 g

Huevos, 3 ud

Jamón cocido bajo en grasa, 100 g

Queso fresco tipo Burgos bajo en grasa, 80 g

Aceite de oliva virgen extra, 1/2 cucharadita

Agua, 2 cucharadas

Sal, cantidad necesaria

Pimienta negra molida, cantidad necesaria Paso 1 Ponemos las dos cucharadas de agua en una sartén amplia, creando una película fina que cubra todo el fondo de la sartén. Llevamos la sartén a fuego máximo para que se caliente el agua. Esto evitará que se tuesten las espinacas sin necesidad de añadir grasa. Paso 2 Añadimos las espinacas frescas a la sartén caliente. Removemos ligeramente para que se humedezcan y cocinamos de 2 a 3 minutos, hasta que cambien de color y reduzcan su volumen. Paso 3 Escurrimos muy bien las espinacas para eliminar el exceso de agua. Reservamos. Batimos los huevos en un bol grande. Añadimos sal y pimienta negra molida al gusto. Paso 4 Mezclamos las espinacas escurridas con los huevos batidos. Trituramos la mezcla con batidora hasta obtener una masa homogénea. Paso 5 Calentamos una sartén antiadherente a fuego medio-alto y la engrasamos ligeramente con el aceite de oliva extendiéndolo bien con un pincel o papel de cocina. Paso 6 Echamos una buena cucharada de la masa de espinacas y huevo en la sartén. Con ayuda de una espátula, la aplastamos ligeramente para formar una tortilla fina, como una crepe. Cocinamos hasta que los bordes comiencen a despegarse, damos la vuelta con cuidado y cocinamos unos segundos más por el otro lado. Una vez cocinada por los dos lados, dejamos la tortilla en un plato y procedemos a hacer la siguiente. Repetimos el proceso hasta terminar con toda la mezcla. Paso 7 Sobre cada tortilla de espinacas, colocamos una loncha de jamón cocido y unas tiras o lonchas finas de queso fresco. Paso 8 Enrollamos las tortillas con la ayuda de papel film, formando cilindros compactos. Paso 9 Retiramos el papel film y cortamos los rollitos en piezas de aproximadamente 3 o 4 cm de grosor, imitando la forma de los makis de sushi.

Una versión más rápida y sin manchar

Otra versión de la receta con los mismos ingredientes from_my_point_of_view IStock

Si queremos una versión más sencilla, ahorrándonos el paso de la batidora y el de cocinar las espinacas, podemos hacer un relleno picando las espinacas muy finamente y mezclándolas con el jamón cocido y el queso fresco también picados muy finos, se puede añadir un poco de queso crema para ligarlo todo.

Luego solo tendríamos que hacer unas tortillas finas con huevo batido salpimentado, dejarlas enfriar, extender el relleno sobre ellas, enrollarlas y cortarlas en rodajas tal como se ve en la foto superior. Incluso, si se van a hacer rollitos para varios comensales, pueden prepararse las dos versiones para así tener una presentación aún más colorida.