Proteica y ligera: la deliciosa cena con solo dos ingredientes y buena para el hígado que se hace en 15 minutos

Paso 1

Preparamos las alcachofas retirando las hojas exteriores más duras hasta llegar a la parte más tierna. Cortamos las puntas y pelamos el tallo. A continuación, las cortamos en láminas finas y las salamos ligeramente. Si somos rápidos, no hará falta sumergirlas en agua con limón o perejil para que no se oxiden. Las hojas exteriores, aunque son muy fibrosas y no se pueden comer, sí pueden utilizarse para preparar caldos que sirven para cocinar arroces muy sabrosos.