Ni queso ni mantequilla: truco que uso siempre para hacer un puré de patatas cremoso, con más fibra y casi sin calorías

El puré de patatas es de estas recetas que una ama y detesta a partes iguales. Resulta delicioso y muy reconfortante, pero la cantidad de leche y mantequilla que suele llevar puede producir digestiones pesadas y, para algunas personas, hasta puede suponer un problema para su salud.

Por suerte, se pueden preparar versiones de puré de patata ligero, pero igualmente cremoso y lleno de sabor, haciendo uso de otros vegetales que aporten esta cremosidad sin necesidad de añadir ingredientes ricos en grasas como queso, nata o mantequilla.

De todas las combinaciones que he probado, la que más me gusta es usando calabacín y coliflor, que apenas se perciben en el sabor final del puré y hacen que quede con una textura deliciosa. Esta versión de puré es una alternativa saludable y sabrosa al puré de patatas tradicional.

Su alto contenido en fibra y bajo aporte calórico lo hacen ideal para quienes buscan recetas reconfortantes, pero sin excesos, apta para cualquier tipo de dieta, incluso la vegana. Con estos ingredientes, el puré es un plato fácil de digerir y nutritivo, perfecto para formar parte de una comida ligera como guarnición.

Al no incluir mantequilla, nata ni aceite, su contenido calórico se reduce significativamente en comparación con el puré tradicional. La base de patatas aporta energía en forma de hidratos de carbono complejos, lo que lo convierte en una fuente de combustible ideal para el organismo, proporcionando saciedad sin generar picos de glucosa bruscos cuando se consume en porciones adecuadas.

La inclusión de coliflor y calabacín mejora el perfil nutricional del plato. La coliflor es rica en fibra, lo que favorece la digestión y contribuye a una mejor salud intestinal. Además, es una buena fuente de vitamina C y antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico -aunque debemos tener en cuenta que una parte de éstos se pierden en la cocción-.

Por otro lado, el calabacín que aporta minerales como el potasio, esencial para el equilibrio de líquidos y la función muscular. Al utilizarse sin piel, mantiene su aporte de agua y suavidad sin alterar el color del puré, aunque, si no se necesita un puré completamente blanco, se puede dejar la piel para que aporte los fitonutrientes que se encuentran en ésta.

El uso de caldo de verduras o de pollo en lugar de leche o nata ayuda a dar cremosidad del puré sin añadir grasas saturadas, sino que también proporciona un ligero aporte de micronutrientes, dependiendo de los vegetales utilizados en su preparación, e, incluso, algo de colágeno en el caso de utilizar un caldo de pollo.

En una receta ligera como esta, las especias, como la pimienta negra y la nuez moscada que se emplean en este puré de patatas, son una de las claves para aportar sabor sin necesidad de recurrir a ingredientes calóricos o procesados, algo que facilita la elaboración de recetas adecuadas para dietas equilibradas o de control de peso.

Para hacernos una idea de cómo puede cambiar una receta al sustituir algunos ingredientes por otros más nutritivos, el caso de este puré de patatas sin lácteos podemos resumirlo en la siguiente tabla:

Como puede observarse en la tabla, el puré hecho a la manera tradicional es significativamente más calórico debido al uso de leche y mantequilla en la receta, que incrementan la cantidad de grasas saturadas. El puré lde patatas igero hecho con la receta que proponemos a continuación tiene menos calorías y casi nada de grasa, pero aun así, mantiene una cantidad adecuada de carbohidratos para aportar energía y seguir siendo un alimento nutritivo. Asimismo, el puré más ligero también aporta más fibra y nutrientes.

Para conseguir que el puré de patatas quede cremoso y con una textura muy agradable, es fundamental elegir la variedad de patata adecuada. En España, existen diversas variedades que se pueden encontrar con facilidad en mercados y supermercados, y que destacan por su contenido en almidón y su capacidad para preparar purés que no queden pegajosos ni gomosos.

Las más recomendadas para hacer puré son las patatas de textura harinosa, pues tienen un alto contenido en almidón y una textura que se deshace fácilmente al cocerlas. Entre las mejores opciones disponibles en España se encuentran:

Por otro lado, es recomendable evitar las patatas cerosas como la Red Pontiac o las patatas nuevas, ya que tienen menor contenido en almidón y una textura más húmeda y firme, lo que dificulta la obtención de un puré homogéneo y bien ligado.

Truco Cocinillas

Si queremos que quede cremoso, no debemos usar una batidora eléctrica de cuchillas para triturar el puré de patatas porque la alta velocidad y el movimiento de las cuchillas rompen excesivamente las células de la patata, liberando una gran cantidad de almidón. Esto provoca que el puré adquiera una textura elástica y pegajosa, en lugar de suave y cremosa.

Además, al batir la mezcla de forma agresiva, se elimina el aire que podría darle ligereza, resultando un puré denso, lo que vulgarmente llamamos "mazacote". Para obtener una textura más agradable, es preferible utilizar un pasapurés, un prensapatatas o incluso un tenedor, ya que estos métodos trituran la patata de manera más delicada, preservando su estructura y asegurando un puré ligero y esponjoso.

Algunas batidoras de inmersión -las de brazo de toda la vida- cuentan con un accesorio específico para preparar puré de patatas que, al no tener cuchillas, no deja esa textura elástica que, salvo en casos concretos -por ejemplo, cuando queremos hacer un aligot-, no es deseable.