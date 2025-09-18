Joseba Arguiñano (40 años), chef: "Para que la lubina tenga más sabor, prepara esta salsa fácil de champiñones"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4

La lubina es uno de los pescados más apreciados en la gastronomía, el cual podemos consumir durante todo el año gracias a la acuicultura.

Es habitual consumirla al horno con patatas y hierbas aromáticas (como en esta receta), a la plancha con limón y romero, a la sal, en ceviche, o en elaboraciones más sofisticadas con setas y salsas asiáticas.

A nivel nutricional, se trata de un pescado blanco de sabor suave y delicado y muy bajo en grasa (menos del 2,5%), con unas 98 calorías por 100 gramos de producto, por lo que es perfecto para quienes quieren cuidar su dieta.

En un episodio del programa Cocina Abierta, Joseba Arguiñano (40 años), hijo del reconocido chef Karlos Arguiñano (77 años), propone una salsa de champiñones muy sencilla que podemos agregar a la lubina para salirnos un poco de las creaciones más clásicas.

Salsa de champiñones

La receta de salsa de champiñones que propone Joseba es muy fácil de hacer, ya que sólo requiere tres ingredientes básicos y económicos que podemos encontrar fácilmente en cualquier tienda de alimentación o supermercado: champiñones, cebolla y nata líquida.

Ingredientes Lomos de lubina, 4

Patatas, 2

Champiñones, 400 gramos

Cebolla, 2 grandes

Nata, 350 mililitros

Sal y pimienta, al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Perejil Paso 1 Pon 4 o 5 cucharadas de aceite en una sartén a fuego suave-medio. Paso 2 Mientras la sartén se calienta, pela las cebollas, córtalas en juliana fina y luego échalas en la sartén. Dejamos que se pochen a fuego suave-medio durante 10 minutos. Paso 3 Corta los champiñones en láminas y agrégalos también a la sartén cuando la cebolla esté bien pochada. Cocínalos durante 8 o 10 minutos, hasta que se doren un poco. Paso 4 Vierte la nata en la sartén y cocínala junto al resto de ingredientes hasta que la salsa coja un poco de cuerpo. Añade sal y pimienta al gusto. Paso 5 Cuando esté cremosa (¡pero no demasiado espesa!) la retiramos del fuego. Y ya estaría lista la salsa. Paso 6 Después calentamos una cazuela con abundante aceite, pelamos las patatas, las cortamos en daditos, las introducimos en la cazuela y las freímos hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Las escurrimos, las espolvoreamos con un poco de perejil picado y las reservamos. Paso 7 Calentamos una sartén grande con dos o tres cucharadas de aceite, e introducimos los lomos de lubina y los cocinamos por los dos lados a nuestro gusto. Paso 8 Finalmente, repartimos la salsa en 4 platos y colocamos en cada uno un lomo de pescado y unas pocas patatas. Podemos decorar con perejil.

Joseba utiliza esta salsa para cocinar lomos de lubina a la sartén, pero, como él mismo indica, puede emplearse para otros muchos alimentos. "Esto vale para todo", asegura.

Así pues, podemos emplearla para otros tipos de pescado, como la merluza, o para una carne; y también con platos de pasta.

Por ejemplo, se puede usar para cocinar una pechuga de pollo, como detallamos en este artículo. O para hacer unos espaguetis con salsa de champiñones al ajillo.

Otras recetas de lubina

Otra salsa que podemos agregar a la lubina (y a otros platos) para un resultado mucho más delicioso es la que explicamos en esta receta de lubina al vapor al estilo chino.

Se trata de una elaboración a base de salsa de soja, mirín (un vino de arroz similar al sake), un cuarto de cebolleta en rodajas, un par de rodajas de jengibre, dos guindillas, sirope de ágave, agua y pimienta.

Otra alternativa es esta lubina al horno con 'costra' de pistachos, mostaza y piel, un aderezo que también nos vale para un mero, un salmón o una pieza de atún. Esta combinación le proporciona una textura crujiente y un sabor diferente al que estamos acostumbrados.

Se recomienda maridar la lubina con vinos blancos, como un albariño D.O. Rías Baixas, un verdejo o un Sauvignon Blanc.