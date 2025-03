Ni nata ni harina: el truco que usan los cocineros vascos para espesar su salsa más deliciosa, el pilpil

Empezamos desalando el bacalao si no lo hemos comprado desalado. Para ello, lo ponemos en agua fría durante 48 horas, cambiando el agua cada 8 horas. Una vez desalado, lo escurrimos bien y lo secamos con papel de cocina.

Paso 2

Pelamos los dientes de ajo y los cortamos en láminas finas. Cortamos también la guindilla en rodajas finas si queremos que el picante resulte más intenso, si no, la dejaremos entera o no la usaremos si no queremos que pique nada..