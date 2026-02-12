Roberto Bosquet, chef: "La tarta de queso y tiramisú más famosa se hace sólo con yogur, galletas, café y cacao en polvo"

0 votos

La cheesecake de tiramisú se ha convertido en uno de los últimos fenómenos reposteros de las redes: un postre ultra sencillo, sin horno, que mezcla la cremosidad de una tarta de queso con los sabores clásicos del tiramisú, y que se prepara directamente en un táper o molde, casi sin técnica.

En pocas semanas, esta versión exprés de tarta de queso y tiramisú ha conquistado TikTok, Instagram y YouTube gracias a su formato muy visual: mezclar, añadir galletas, reposar y servir a cucharadas.

Muchos creadores la presentan como "cheesecake japonesa de tiramisú" porque recuerda a la textura suave y ligera de algunos postres lácteos nipones, aunque en realidad se trata más de una crema de yogur-queso con galletas que de una tarta horneada clásica.

La clave de su éxito es que prescinde de huevo y de horno, y se arma en menos de 15 minutos, algo muy atractivo para un público que busca dulces rápidos pero resultones.

Cheescake de tiramisú de Chef Bosquet

La estructura básica de todas las versiones que circulan por redes es casi siempre la misma: una crema láctea, galletas empapadas en café y una capa final de cacao que recuerda al tiramisú tradicional.

Por su parte, Roberto Bosquet, más conocido en redes como Chef Bosquet, ha propuesto a sus seguidores su propia receta de este capricho goloso viral. A continuación, todos los detalles.

Ingredientes Yogur natural, griego o vegetal, unos 300-400 g, depende del tamaño del recipiente

Galletas tipo Spéculoos, Digestive o similares, unas 4 o 5, depende del tamaño del recipiente y de las galletas

Café expreso, 30 ml o más, depende del tamaño del recipiente

Cacao en polvo, al gusto Paso 1 En un recipiente para postres, de menos de medio litro o así, añade el yogur hasta casi el tope y por encima, el café. Remueve bien todo. Paso 2 Luego introduce en la mezcla las galletas de forma lateral y deja enfriar toda la noche en la nevera. Paso 3 Pasado ese tiempo, saca el postre y echa por encima el cacao en polvo. Deja que atempere un poco y listo.

#cheesecake #postresaludable ♬ sonido original - ChefBosquet @chefbosquet GUARDA EL CHEESECAKE TIRAMISÚ VIRAL! Tenía ganas de probar esta receta japonesa que se ha vuelto viral y no ha fallado! • -Yogur (natural, griego o vegetal( el de coco va top)) -Galletas (a poder ser caseras) -1 Buen café -Cacao • Recuerda darle al like si te gusta, compartir y contarme qué te ha parecido! Mil gracias! • #tiramisu

Al partir de una base tan simple, han surgido múltiples variaciones: hay versiones que refuerzan el carácter cheesecake añadiendo queso crema, otras sustituyen parte del yogur por mascarpone para acercarse al tiramisú clásico, y no faltan las interpretaciones más golosas con capas de crema de chocolate o avellana por encima.

También se han popularizado adaptaciones más ligeras con yogures vegetales (como el de coco, que aseguran que queda muy bien) y endulzantes bajos en calorías, pensadas para quienes buscan un postre menos calórico sin renunciar al efecto viral.

Pero, ¿por qué engancha tanto? Su éxito se apoya en tres pilares: facilidad, estética y nostalgia. Por un lado, cualquiera con un bol, un táper y unos pocos ingredientes puede prepararla sin conocimientos de repostería ni miedo a que no cuaje o se agriete, como a veces ocurre con las tartas de queso horneadas.

Por otro, el proceso es muy fotogénico: el contraste entre crema blanca, café oscuro, galletas y cacao genera vídeos y fotos muy atractivos, perfectos para el formato corto de redes sociales.

Y, en tercer lugar, el sabor conecta con algo conocido: el tiramisú, uno de los postres italianos más queridos, reaparece aquí en versión rápida y esponjosa, lo que despierta curiosidad tanto en fans del tiramisú como en amantes de la cheesecake.