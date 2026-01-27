Marta Verona, chef: "La tarta de chocolate más fácil no lleva huevo, sólo 2 ingredientes y uno es 500 g de calabaza cocida"

0 votos

Este martes 27 de enero se celebra el Día Internacional de la Tarta de Chocolate, una fecha que homenajea a uno de los postres más golosos e irresistibles: el pastel de chocolate en todas sus versiones.

En muchos países también se conoce como Chocolate Cake Day y, aunque no es una festividad oficial en sentido legal, se ha consolidado como una fecha señalada en calendarios gastronómicos, redes sociales y campañas de pastelería.

Así pues, este día es la excusa perfecta para encender el horno o, al menos, acercarse a una pastelería. Nosotros optamos por la primera opción y os proponemos más abajo un encuentro inesperado entre chocolate y calabaza; una combinación poco común que en manos del chef adecuado se convierte en una experiencia inolvidable.

Y es que más allá de esta u otra receta, la tarta de chocolate tiene una fuerte carga emocional. Muchas personas la asocian al primer cumpleaños que recuerdan, al pastel que les preparaba algún familiar, o al postre que reservan para darse un caprichito en días especiales.

Ese vínculo entre sabor, memoria y afecto explica por qué la tarta de chocolate merecía un día propio en el calendario. Celebrar el Día Internacional de la Tarta de Chocolate es, en el fondo, celebrar pequeños momentos de felicidad compartida alrededor de un plato tan sencillo como apetecible.

Tarta de calabaza con chocolate de Marta Verona

"La calabaza no sirve sólo para hacer purés". Bajo esta premisa la cocinera Marta Verona ha compartido una receta dulce que tiene como protagonista principal este alimento.

La cocinera propone un postre saludable diferente: una tarta mousse de calabaza con chocolate negro para chuparse los dedos.

Y sólo se necesitan dos ingredientes: calabaza (por supuesto) y, en efecto, chocolate negro (y un poco de cacao negro en polvo para espolvorear por encima). El plato explicado paso a paso, a continuación.

Ingredientes Chocolate negro fundido, 250 g

Calabaza cocida, 500 g

Cacao negro en polvo, al gusto Paso 1 Pon el chocolate y la calabaza en un vaso de batidora y tritúralos hasta tener una mezcla homogénea. Paso 2 Vierte la mezcla en un molde desmontable y déjalo enfriar durante 4 horas en la nevera. Paso 3 Pasado ese tiempo, sácala del molde, emplata y, si quieres, agrega cacao negro en polvo por encima para decorar. Y listo.

Además de contar la receta, Marta también explica por qué la calabaza es naranja: se debe a un pigmento antioxidante llamado betacaroteno, una sustancia que en nuestro cuerpo se transforma en vitamina A, "fundamental para cuidar nuestra piel y nuestras mucosas".

En definitiva, como veis, su tarta de calabaza y chocolate fusiona la textura aterciopelada del puré natural de calabaza con la intensidad del cacao, logrando un postre que reconforta y conquista a partes iguales.

Inspirada en los sabores del otoño y elaborada con ingredientes sencillos, esta creación representa a la perfección la filosofía de Verona: cocina saludable, creativa y al alcance de todos.

No lo pienses más: anímate a cocinar esta receta supersencilla de tarta de calabaza y chocolate sin huevos, sin lactosa y sin harina y comprobarás que se puede comer dulce de manera saludable y disfrutona.