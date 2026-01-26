Marta Verona, chef: "Las natillas más sanas no llevan azúcar, usa eritritol, 30 gramos de harina de arroz y bebida de soja"

0 votos

Las natillas son uno de los postres más emblemáticos de la repostería casera española: una crema láctea espesa elaborada principalmente con leche, yemas de huevo, azúcar y algún aroma como vainilla, canela, limón o naranja.

Su textura es fina y untuosa, más ligera que un flan, y se consumen normalmente frías, servidas en cuencos individuales.

En la versión más popular en España se coronan con una galleta tipo María y un toque de canela molida, que aportan contraste de textura y un aroma muy reconocible.

Aunque se asocian a la cocina tradicional, admiten múltiples variaciones modernas con especias, cítricos o chocolates.

Por lo que respecta a su historia, no existe una versión única y documentada sobre el origen de las natillas, pero la mayoría de autores las vinculan a los conventos y monasterios europeos de la Edad Media.

En estos espacios se daba salida a excedentes de leche y huevos mediante preparaciones sencillas y nutritivas, ideales para comunidades numerosas.

El término natillas proviene del latín nata, que significa crema, aludiendo a la capa que se forma en la superficie de la leche caliente.

Receta de natillas de Marta Verona

Como decimos, la receta clásica de las natillas admite variaciones modernas. Un buen ejemplo es la versión de la cocinera y nutricionista madrileña Marta Verona, conocida por ganar la sexta edición de MasterChef España.

En un programa de Saber Vivir, Marta propone unas natillas más saludables que las tradicionales, pensadas para personas con alergias o intolerancias (no tienen gluten ni lactosa); "aptas para todos los públicos", como asegura. Tampoco llevan azúcar: en su lugar, ella emplea eritritol. Todos los detalles, a continuación.

Ingredientes Yemas de huevo, 5

Harina de arroz, 30 g

Eritritol, 20 g

Bebida vegetal (leche de soja), 700 ml

Ramita de canela, 1

Ralladura de 1 naranja Paso 1 Separa las claras de las yemas con un colador y coloca las yemas en un bol. Paso 2 En ese mismo bol, agrega la harina de arroz, el eritritol, la bebida de soja y la ralladura de naranja. Mezcla todos los ingredientes. Paso 3 Una vez mezclados, pon todo en una olla al fuego, incorpora la ramita de canela y lleva a ebullición hasta que espese. Paso 4 Cuando esté espeso, vierte el resultado en vasitos individuales o moldes y espolvorea canela por encima. Deja enfriar y listo.

Como explica Marta, el eritritol es un tipo de edulcorante que ha escogido para esta receta porque no es tan calórico como el azúcar.

Además, se ha decantado por la leche de soja porque nutricionalmente es la que más se puede parecer a la leche de vaca por su contenido en calcio y su contenido en proteínas de calidad.

En cuanto a la ralladura de naranja, aprovecha para contar que en la piel de los cítricos es donde se encuentran sus fitoquímicos más antioxidantes, por lo que conviene incorporarlos más a nuestras comidas.

Por último, aclara que aunque estas natillas lleven muchas yemas de huevo, no tienen colesterol, pues "el colesterol que tiene la yema de huevo no es directamente proporcional al colesterol que vamos a tener en nuestro cuerpo", ya que "tenemos un límite diario de absorción de colesterol, 300 miligramos; así que si consumimos más, nuestro cuerpo lo va a eliminar".