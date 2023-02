Spaghetti pancakes de avena, la versión saludable de la receta viral que arrasa en las redes sociales

Total: 15 min

Comensales: 2

En los últimos tiempos, las redes sociales para los creadores de contenido parece que se han convertido en una carrera para ver quién se inventa la receta más llamativa, o incluso la más surrealista, que empiece a circular como la pólvora y se convierta en un contenido viral como estos 'spaghetti pancakes'. Perdón por usar el término en inglés, el fenómeno es tan reciente que, si los llamase 'fideos de tortitas', prácticamente nadie sabría de qué quiero hablar.

Pero a lo que íbamos, este nuevo invento moderno de la gastronomía digital no es más que hacer una especie de 'churro' muy fino con una masa muy similar a la de las tortitas para servirlos cubiertos de todo tipo de aderezos dulces que le dan la apariencia de plato de espaguetis.

Para el que quiera hacerse en casa un bol de estos 'fideos' para desayunar (o para merendar o para fardar subiendo la foto a Instagram), diremos que no es difícil, pero tampoco es tan fácil como parece. La cosa tiene cierto intríngulis. Nada insalvable, por supuesto, aunque a nosotros es cierto que el primer intento nos salió bastante churro, en cuanto nos dimos cuenta de qué era lo que fallaba, luego ya salían bien.

Los trucos para que los 'spaghetti pancakes' te salgan a la primera

Aunque nosotros hemos elegido hacer una versión un poco más saludable utilizando muy poca grasa, harina de avena sin gluten y una bebida vegetal que dificultan un poco la tarea ya que los 'fideos' quedan algo más quebradizos y menos flexibles que si utilizásemos una masa con gluten y rica en grasas, los trucos que os vamos a dar son aplicables a prácticamente cualquier receta de masa para tortitas que se utilice para hacerlos.

En primer lugar, hay que prestar mucha atención a la consistencia de la masa. Cuando hacemos tortitas redondas, si la masa está algo más fluida, se estirará más en la sartén y la tortita nos quedará un poco más fina y parecida a una crepe, pero no será un desastre. Si queremos hacer los 'espaguetis' y la masa está muy líquida, se abrirán en la sartén hasta el punto de juntarse unos con otros y acabaremos teniendo una especie de crepe amorfa.

Para evitar que pase esto, lo mejor es no añadir todo el líquido de una vez, sino ir incorporando la leche -o la bebida vegetal- poco a poco después de haber añadido los huevos y parar cuando tengamos una consistencia fluida, pero suficientemente espesa. A falta de un ensayo normalizado como el del cono de Abrams que nos sirva para determinar la consistencia de una masa de repostería, no nos queda más remedio que calcularlo a ojo. Lo más sencillo es dejar caer unas gotas de masa sobre un plato y comprobar que no se desparraman hasta convertirse en una lámina.

Otro error que se debe evitar está en el manejo de la manga pastelera, no hay que cogerla como si fuese un lápiz con el que estamos dibujando y tampoco hay que ir despacito, sino que la masa debe caer formando un ángulo de 90º con la sartén y hay que hacerlo con decisión. Da igual si la mueves en círculos para que los fideos salgan con forma de espiral o si vas dejando caer tiras largas de masa.

Cómo hacer 'spaghetti pancakes' en casa

Ingredientes Harina de avena integral sin gluten, 100 g

Levadura tipo Royal, 1 cucharadita

Aceite de oliva suave, 1 cucharada

Sirope de ágave, 1 cucharada

Huevos, 2 ud

Bebida vegetal de avena, 65 ml Para servir Chcolate negro, 1 onza

Sirope de ágave

Yogur de coco, 4 cucharadas

Cerezas liofilizadas o cualquier otra fruta

Paso 1

En un bol, pon la harina, la levadura química (tipo Royal), el aceite de oliva, el sirope de ágave y los huevos. Se puede echar también una cucharadita de esencia de vainilla. Empezamos a mezclarlo todo con ayuda de unas varillas mientras vamos añadiendo poco la bebida vegetal hasta tener una papilla espesa, pero con la suficiente fluidez para poder circular a través de la abertura de la manga pastelera. A nosotros nos hicieron falta 65 ml, pero si se usan unos huevos más pequeños, podrían hacer falta más cantidad de bebida vegetal.

Si decidís probar con una receta que incorpore frutas como plátano, manzana... conviene pasar la mezcla por una batidora eléctrica para asegurarnos de que no quedan trozos que podrían quedarse atascados en la manga.

Paso 2

Una vez tengamos la masa lista, la pasamos a una manga pastelera desechable, la cerramos con una pinza y damos un corte en la punta de manera que nos quede un agujero de unos 3 o 4 mm de diámetro. Mejor ser conservadores y empezar cortando poco, que si queremos que los fideos salgan más gruesos siempre podemos cortar más. Si nos pasamos al principio, con eso nos tendremos que quedar.

Si no tienes mangas desechables, una bolsa de plástico de las que se usan para congelar también sirve o un biberón de los de salsear. Si usas una manga pastelera reutilizable, como la abertura suele ser grande, necesitarás también una boquilla lisa de tamaño adecuado o una boquilla de las que se usan para rellenar.

Paso 3

Ponemos a calentar una sartén a fuego medio, echamos unas gotas de aceite y las repartimos bien con ayuda de una servilleta de papel para engrasar toda la superficie.

Cuando la sartén esté caliente, empezamos a dejar caer la masa formando espirales o tiras largas, con decisión y con un ángulo de 90º (con la manga o el biberón perpendiculares a la sartén).

Cuando se empiecen a formar burbujitas, les damos la vuelta. Estos en concreto, al ser algo quebradizos, se voltean mejor usando una espátula grande. Pero si no te importa que se rompan un poco, también puedes usar unas pinzas de cocina.

Paso 4

Rallamos el chocolate con ayuda de un cuchillo, servimos los 'spaghetti pancakes' en un cuenco, les ponemos un par de cucharadas de yogur de coco, el chocolate rallado, unos hilillos de sirope de ágave y las cerezas liofilizadas o los acompañamientos que más te gusten.

Para terminar, si los haces y no te salen perfectos, recuerda que cuando vemos algo en las redes sociales, no sabemos el tiempo que le ha dedicado la persona que lo ha hecho para conseguir tener esa soltura y que le quede así de bonito.

